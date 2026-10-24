Sedmice će proći pre nego što se Vini vrati: Telo urla kad se ignorišu signali

Razumljivo, nije ga bilo ni na konferenciji za novinare Bajerna, na kojoj je glavnu reč vodio Maks Eberl, sportski direktor kluba.

„Dobra vest je da je Vini stabilno. Razgovarao sam s njim sinoć, kao i sa njegovom suprugom. Nije nam svima bilo nimalo lako, jer se juče srušio na terenu i ostaće u bolnici još nekoliko dana dok se sve ne proveri. Ovo je još jedan dokaz da je zdravlje najvažnija stvar u životu, važnija i od fudbala. Zato mu svi šaljemo najlepše želje za oporavak. Mi, kao Bajern, stojimo uz njega. Najvažnije je da se utvrdi uzrok i da Kompani ponovo bude dobro. Vratiće se tek kada bude potpuno spreman“, istakao je funkcioner kluba iz Minhena.

Sve vreme se radi na utvrđivanju uzroka koji su doveli do ove neprijatnosti, iako je još tokom putovanja u Norvešku na meč sa Vikingom u Ligi šampiona bilo nagoveštaja da ga je spopao virus:

„Već prošle nedelje imao je manje zdravstvene tegobe. Lekari čine sve što mogu kako bi otkrili o čemu je reč. Neki rezultati ispitivanja su već stigli, ali potrebne su dodatne analize da bi se tačno utvrdilo o čemu se radi i koliko će vremena biti potrebno za oporavak. Ja nisam lekar, ali možemo mu pružiti podršku kroz pozitivnu energiju i ljubav.“

Događaj od petka popodne bio je prilično dramatičan. Naročito što se dogodio pred dosta mladih ljudi, praktično članova Bajernovog rezervnog tima. Pred njima se onakva gromada od čoveka stropoštala na travu i nikom nije bilo prijatno u tim trenucima.

„Što se tiče tima do 23 godine, to se dogodilo tokom treninga, pa su igrači to doživeli iz prve ruke. Za momke od 17 i 18 godina to je velika stvar, mnogi od njih se ranije nisu susretali sa ovakvim negativnim iskustvima. Neke stvari se jednostavno dese. Momci su bili pomalo potreseni, što je sasvim ljudski. Hvala klubu Vilcing i Fudbalskom savezu Bavarske što su brzo predložili: ’Hajde da odložimo utakmicu.’ Postoje važnije stvari od fudbala. Što se tiče Frajburga, nismo razmatrali odlaganje utakmice. Imali smo situaciju sa Džamalom, tragediju koja je zadesila oca našeg igrača Džoa, a sada i slučaj sa Vinijem. Takve stvari nas pogađaju kao ljude. Najvažnije je da smo zdravi. Svi brinu jedni o drugima, to je ono što odlikuje FK Bajern. Tu smo jedni za druge, kao i za sve ostale koje je ovo pogodilo. To je Bajern Minhen, to nisu samo prazne reči, već ono što nas zaista čini drugačijima. Činjenica da kroz ovo prolazimo zajedno i da smo tu jedni za druge zaista jača našu porodicu, a to je najvažnije.”

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Iz nastavka izlaganja Maksa Eberla može se zaključiti da je Kompani preterao u poslu i da ga je to umalo koštalo.

„Kad se osvrnemo unazad, uvek se može izdvojiti neka pojedinost. Činjenica je da štitimo našeg trenera gde god možemo. Ako trener kaže da se oseća spremnim za nešto, mi nećemo reći ’nećemo to dozvoliti’. Pogotovo ako nismo u potpunosti upućeni u situaciju. Zadržali smo ga dva dana jer se nije osećao dobro. Zatim se oporavio i osećao se spremnim. On ima svoj stav i pravo da donosi sopstvene odluke. Želeo je da učestvuje u utakmici i osećao se dobro. To je bilo u redu. Sada se dogodilo ovo, ali svako takođe snosi odgovornost da kaže: ’Sada više ne mogu da nastavim.’ Vini je veliki radnik. Ako ne obraćate pažnju na suptilne signale koje vam telo šalje, ono će na kraju zaurlati od bola. To moramo da prihvatimo. Bilo bi mi veoma drago kada bismo svima koji su uključeni pružili potrebno vreme. Na kraju krajeva, ni nama ovo nije laka situacija. Vini će dobiti to vreme, a mi ćemo se – još više nego ranije – truditi da ga zaštitimo od njega samog. Za Vinija je najveća radost to što sutra igramo utakmicu na kojoj možda čak možemo i da pobedimo; to je najbolji podsticaj za njegov oporavak.”

Bajern je rešio da šefu stručnog štaba da i prostor i vreme da problem sanira.

„Vini će dobiti sve vreme koje mu je potrebno. Nećemo postavljati nikakve vremenske okvire. Moramo prvo da utvrdimo u čemu je problem, a tek onda ćemo znati koliko će trajati oporavak. Ne govorimo o danima, već o nedeljama. To nam je svima jasno. Imamo fantastičan stručni štab na čijem je čelu Vini. Naš uspeh je zasluga izvanrednog tima koji radi iza kulisa. Nema apsolutno nikakve namere da se bilo šta menja. Svi ljudi ovde su izvanredni i zato, u duhu koji Vini nosi u sebi, a koji svi mi nosimo u sebi, možemo zajedno da se suočimo sa nedeljama koje su pred nama“, zaključio je Eberl.

Umesto Kompanija, meč na gostovanju Frajburgu vodiće njegov saradnik iz stručnog štaba, Aron Danks.

„Razgovarali smo kratko u petak uveče i jasno sam mu stavio do znanja da ne govorimo o fudbalu, već da mi je samo stalo da se uverim da je on dobro. Sportski deo posla je sada u našim rukama. Potrudićemo se da pomognemo timu da nastavi dalje“, rekao je Danks.