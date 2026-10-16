Siti pokušava da obori presudu i izvuče se: Klub tvrdi da ima neoborive dokaze
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 19:21
Sprema li se nova bura na Ostrvu
Dok svetska fudbalska javnost iščekuje ishod žalbenog postupka i izricanje kazne zbog presude po kojoj je Mančester Siti kriv za 114 od 115 tačaka optužnice, iz Velike Britanije stižu informacije koje bi mogle ponovo da dignu veliku prašinu.
Naime, novinar britanskog Telegrafa Tom Morgan tvrdi kako Mančester Siti ima “neoborive dokaze” kojim će srušiti presudu nezavisnog tužilaštva! Na Etihadu smatraju da tužilaštvo nije imalo dovoljno jake dokaze za izricanje presude po maltene svim tačkama optužnice. Iz tog razloga u Sitiju su i uložili žalbu i traže da se ponovo pregledaju svi dokumenti, računi, ugovori sa Vladom Abu Dabija, ali i iskazi 24 svedoka.
Izabrane vesti
Sitijev advokatski tim pokušaće da dokaže kako postoje “fundamentalne greške” u analizama komercijalnih finansija i optužbi da je Siti “nabio” preko milijardu evra kako bi balansirao knjige, te da će to sprovesti kroz niz testova nezavisne komisije.
Subota, 16.00: (1,25) Mančester Siti (6,50) Ipsvič (10,0)
Britanski Telegraf Sport piše da Siti bazira svoje argumente za obaranje presude na bankovnim izvodima, zvaničnom državnom dokumentacijom i priznanicama iz tog perioda, za koje smatraju da potvrđuju da je vlada Abu Dabija bila izvor sredstava za finansiranje poslova, zatim novijim dokazima koje je dostavila vlada Abu Dabija, a koji potvrđuju tačnost prvobitnih dokumenata, kao i onim što klub smatra suštinskim nedoslednostima u utvrđenim nalazima. U klubu čak veruju da Premijer liga nema sigurne dokaze za izricanje presude, odnosno da se kompletna presuda zasniva na mejlovima koji su procureli u javnosti. I ne samo to, u Sitiju smatraju da je tužilaštvo zaobišlo činjenicu da su sponzorske uplate stigle od vlade Abu Dabija, koja je jedan od deoničara kluba.
U autorskom tekstu se dalje navodi da će to biti visokorizična akcija, jer se postavlja pitanje ko će smeti da dovede u pitanje legitimnost vlade Abu Dabija i zvaničnih državnih dokumenata. S druge strane se, naime, navodi da ljudi upoznati sa celim slučajem veruju u tog da je presuda praktično neoboriva i da Siti čeka drakonska kazna.
I dalje se čeka objava datuma žalbenog saslupanja, na kojem će Siti predstaviti svoje dokaze. U normanim okolnostima to bi trebalo da se dogodi u roku od 12 sedmica od momenta izricanja presude, međutim sada je rok postavljen na 21. januara. Nije isključeno i da to saslušanje bude održano pred novom komisijom.
Poništavanje nalaza o poreklu sredstava moglo bi da ima posledice po značajan deo slučaja, budući da tačnost klupskih finansijskih izveštaja direktno utiče na usklađenost kluba sa finansijskim propisima Premijer lige. Obim eventualnih posledica zavisio bi od toga koje bi nalaze žalbeno veće poništilo i na koji način bi to uticalo na preostale optužbe.
Žalbeno veće može da preispita odluku komisije, podnete dokumente i transkripte svedočenja. Svedoci se po pravilu ne saslušavaju ponovo, zbog čega se ovaj postupak razlikuje od potpunog ponovnog suđenja. Mogući ishodi uključuju potvrđivanje nalaza, poništavanje nekih ili svih njih, kao i vraćanje pojedinih pitanja na dodatno razmatranje.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan
U Sitiju takođe tvrde da ranija odluka Suda za sportsku arbitražu (CAS) iz 2020. godine ide u prilog njihovom stavu. Time odbacuju tvrdnje da su se iz slučaja koji je protiv njih pokrenula UEFA izvukli isključivo zahvaljujući tehničkom pravnom osnovu, odnosno zastarelosti postupka, i ističu da je CAS izneo konkretne nalaze prema kojima Mančester siti nije primao sredstva od šeika Mansura preko Etihada.
Prema rečima ljudi upoznatih sa stavom kluba, iza kulisa postoji nezadovoljstvo načinom na koji je presuda Premijer lige predstavljena, kao i trenutkom u kojem je objavljena.