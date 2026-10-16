Siti pokušava da obori presudu i izvuče se: Klub tvrdi da ima neoborive dokaze

Sitijev advokatski tim pokušaće da dokaže kako postoje “fundamentalne greške” u analizama komercijalnih finansija i optužbi da je Siti “nabio” preko milijardu evra kako bi balansirao knjige, te da će to sprovesti kroz niz testova nezavisne komisije.

Subota, 16.00: (1,25) Mančester Siti (6,50) Ipsvič (10,0)

Britanski Telegraf Sport piše da Siti bazira svoje argumente za obaranje presude na bankovnim izvodima, zvaničnom državnom dokumentacijom i priznanicama iz tog perioda, za koje smatraju da potvrđuju da je vlada Abu Dabija bila izvor sredstava za finansiranje poslova, zatim novijim dokazima koje je dostavila vlada Abu Dabija, a koji potvrđuju tačnost prvobitnih dokumenata, kao i onim što klub smatra suštinskim nedoslednostima u utvrđenim nalazima. U klubu čak veruju da Premijer liga nema sigurne dokaze za izricanje presude, odnosno da se kompletna presuda zasniva na mejlovima koji su procureli u javnosti. I ne samo to, u Sitiju smatraju da je tužilaštvo zaobišlo činjenicu da su sponzorske uplate stigle od vlade Abu Dabija, koja je jedan od deoničara kluba.

U autorskom tekstu se dalje navodi da će to biti visokorizična akcija, jer se postavlja pitanje ko će smeti da dovede u pitanje legitimnost vlade Abu Dabija i zvaničnih državnih dokumenata. S druge strane se, naime, navodi da ljudi upoznati sa celim slučajem veruju u tog da je presuda praktično neoboriva i da Siti čeka drakonska kazna.

I dalje se čeka objava datuma žalbenog saslupanja, na kojem će Siti predstaviti svoje dokaze. U normanim okolnostima to bi trebalo da se dogodi u roku od 12 sedmica od momenta izricanja presude, međutim sada je rok postavljen na 21. januara. Nije isključeno i da to saslušanje bude održano pred novom komisijom.