Siti spopadnut sa svih strana, problem slavlje na Enfildu: Šta je trebalo da uradimo, šta želite?!
Vreme čitanja: 3min | uto. 13.10.26. | 16:59
Encu Mareski je neverovatno da se uopšte polemiše oko tako nečega...
Mira neće imati, neće mu ga dati. Sve ili skoro sve što Mančester Siti uradi, a nekome se iz raznoraznih razloga ne dopadne, biće problem. Otkako ga je Premijer liga proglasila krivim po 114 od ukupno 115 tačaka optužnice, nalazi se na vetrometini, pod konstantnim je uradima. I biće tako sve dok se ne završi žalbeni postupak i ne bude doneta konačna presuda. Možda i duže od toga.
Mančester Siti postao je najveći negativac u svetu fudbala, sve zbog načina na koji je poslovao. Kršio je finansijski fer-plej, tako stvarao prednost u odnosu na rivale i sada na njega bacaju drvlje i kamenje. Spopadnut je sa svih strana, a problem je i to kako su njegovi igrači slavili golove na Enfildu?!
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Rajan Gravenberh dobio je crveni kartom koji minut nakon što je istekao jedan čas igre i toga treba Liverpul je počeo da se raspada. Jedan, drugi, treći! Mančester Siti ga je zgazio za nekoliko minuta na Enfildu, a Erling Haland, Žeremi Doku i Rajan Šerki su trčali do gostujućeg sektora i radost delili sa navijačima. Ničega spornog nije bilo, nikakvog uvredljivog gestikuliranja.
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Ipak, ima onih kojima se proslava nije dopala, pa su Enco Mareska i Ruben Dijas, pored utakmicu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, upitani da objasne zašto su se tako 'ponašali' na Enfildu igrači mančesterskog kluba nakon što su davali golove...
"Kritike zbog čega? Pobedili smo 3:0 na Enfildu. Čak i da je bilo 1:0, potpuno isto bi bilo. Šta je trebalo da uradimo, šta želite?!", zapitao se Enco Mareska, a Ruben Dijas ga je podržao:
"Bilo da je reč o početku ili završetku sezone, uživaćemo u pobedama podjednako. Slavićemo onako kako osećamo da u tom trenutku treba da slavimo. Na taj način pokazujemo koliko nam nešto znači".
Slavili su i slaviće - kada budu pobeđivali. Neće se obazirati šta se sa strane priča.
"Mi smo ovde danas kako bismo pobedili sutra. Radimo svakog dana kako bismo pobeđivali u utakmicama. To je jedina stvar o kojoj razmišljamo i na koju smo fokusirani. Sve ostalo su stvari sa strane i sa njima moramo da se nosimo. Bili smo veoma, veoma srećni na terenu i u svlačionici".
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"Buka koja se stvorila oko tima je velika, ali moramo da se nosimo sa njom. Treba i mi da stvorimo buku, tako što ćemo pobeđivati na utakmicama".
Žalbeni postupak je u toku, advokatski tim Mančester Sitija je dostavio sve što je mislio da je potrebno. Nije to tema za trenera Građana, ima ko time treba da se bavi, a on će stvarima vezanim za teren.
"Ne opterećujem se stvarima na koje ne mogu da utičem", poručio je Enco Mareska i za kraj dodao:
"Više puta sam rekao da sam potpuno miran i opušten. Verujte mi, mnogo više se brinem zbog plana igre i načina na koji treniramo. Svesni smo ozbiljnosti situacije, ali to nije nešto na šta možemo direktno da utičemo. Mesto na kome možemo je teren".