Siti spopadnut sa svih strana, problem slavlje na Enfildu: Šta je trebalo da uradimo, šta želite?!

Rajan Gravenberh dobio je crveni kartom koji minut nakon što je istekao jedan čas igre i toga treba Liverpul je počeo da se raspada. Jedan, drugi, treći! Mančester Siti ga je zgazio za nekoliko minuta na Enfildu, a Erling Haland, Žeremi Doku i Rajan Šerki su trčali do gostujućeg sektora i radost delili sa navijačima. Ničega spornog nije bilo, nikakvog uvredljivog gestikuliranja.

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Ipak, ima onih kojima se proslava nije dopala, pa su Enco Mareska i Ruben Dijas, pored utakmicu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, upitani da objasne zašto su se tako 'ponašali' na Enfildu igrači mančesterskog kluba nakon što su davali golove...

"Kritike zbog čega? Pobedili smo 3:0 na Enfildu. Čak i da je bilo 1:0, potpuno isto bi bilo. Šta je trebalo da uradimo, šta želite?!", zapitao se Enco Mareska, a Ruben Dijas ga je podržao:

"Bilo da je reč o početku ili završetku sezone, uživaćemo u pobedama podjednako. Slavićemo onako kako osećamo da u tom trenutku treba da slavimo. Na taj način pokazujemo koliko nam nešto znači".

Slavili su i slaviće - kada budu pobeđivali. Neće se obazirati šta se sa strane priča.

"Mi smo ovde danas kako bismo pobedili sutra. Radimo svakog dana kako bismo pobeđivali u utakmicama. To je jedina stvar o kojoj razmišljamo i na koju smo fokusirani. Sve ostalo su stvari sa strane i sa njima moramo da se nosimo. Bili smo veoma, veoma srećni na terenu i u svlačionici".