Siti saznao kada mu se ponovo sudi: U januaru počinje bitka koja može da ga spasi, a možda izbaci iz lige

Kogan je u razgovoru za Tajms radio otkrio da postoji jasno propisana procedura koja bi trebalo da omogući da žalbeni postupak bude pokrenut već početkom sledeće godine.

"Premijer liga je saopštila da želi da se čitav slučaj reši tokom ove sezone. Međutim, zapravo nije Premijer liga ta koja će odlučivati, već nezavisna komisija sastavljena od trojice penzionisanih sudija ili pravnika", objasnio je Kogan.

Potom je precizirao vremenski okvir u kom se očekuje nastavak procesa.

"Koliko razumem, postoji propisana procedura koja traje 12 sedmica, zbog čega se pretpostavlja da će žalba biti razmatrana sredinom ili krajem januara. Ipak, ponavljam, to nije naš postupak, već postupak nezavisne komisije Premijer lige. Ne možemo da donesemo nikakve zaključke dok ne budemo imali potpuno jasnu sliku", naglasio je predsednik IFR-a.

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Podsetimo, nezavisna komisija proglasila je Mančester Siti krivim za finansijske nepravilnosti počinjene u periodu od 2009. do 2018. godine. Među najtežim nalazima nalaze se korišćenje fiktivnih ugovora, veštačko uvećavanje prihoda i prikrivanje stvarnih troškova poslovanja. Prema navodima iz postupka, finansijske manipulacije premašile su 900.000.000 funti, odnosno približno 1.200.000.000 dolara.

Međutim, iako je krivica utvrđena, kazna još nije izrečena, što čitavom slučaju daje dodatnu dimenziju neizvesnosti. Među mogućim sankcijama pominju se drastično oduzimanje bodova, koje bi moglo da dovede čak i do ispadanja Sitija iz Premijer lige, dok su se u javnosti pojavile i spekulacije o mogućem oduzimanju tri šampionske titule osvojene u periodu obuhvaćenom istragom, od 2009. do 2018. godine. Ipak, nijedna od tih mogućnosti zasad nije potvrđena kao konačna odluka.

Dodatnu pažnju izaziva činjenica da se čitava pravna drama odvija u trenutku kada Siti dominira na terenu. Ekipa sa Etihada nalazi se na čelu premijerligaške tabele sa maksimalnih šest pobeda iz isto toliko utakmica, a prethodnog vikenda savladala je Liverpul rezultatom 3:0.

Slučaj je u međuvremenu prerastao i okvire fudbala, pošto se u raspravu uključio i britanski politički vrh. Premijer Endi Bernam izazvao je kritike izjavom da bi bio "veoma zabrinut" ukoliko bi vlasnici Mančester Sitija iz Abu Dabija odlučili da napuste klub zbog presude. Njegove reči otvorile su pitanje mogućeg političkog uticaja na postupak, nakon čega je Dauning strit morao da reaguje i poruči da niko nije "iznad pravila".

Kogan je tim povodom u utorak zauzeo izričit stav, naglasivši da bi podneo ostavku ukoliko bi došlo do bilo kakvog političkog mešanja u buduće istrage koje bi regulatorno telo vodilo protiv Mančester Sitija. Tako se pred engleskim fudbalom nalazi nekoliko meseci iščekivanja, tokom kojih će jedna od najmoćnijih fudbalskih organizacija na svetu pokušati da ospori odluku koja bi, u zavisnosti od konačnog ishoda i izrečene sankcije, mogla da ostavi dalekosežne posledice po klub i čitavu Premijer ligu.