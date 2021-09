Mančester junajted odavno nije deo vrha evropskog fudbala, a pitanje je kada će to ponovo postati. Otkako je Ole Gunar Solskjer zamenio Žozea Murinja Mančester junajted sve više tone u prosek što se nikako ne poklapa sa astronomskim ulaganjima i kupovinama od kojih je tek šačica uspela da opravda očekivanja.

Večeras u Bernu Junajted je dotakao novo dno, a ako su Aron Van Bisaka krivac za nepromišljen crveni karton i Džesi Lingard za "asistenciju" koja je Žordana Sibača učinila pobedničkim faktorom za Jang Bojs u petom minutu nadoknade, onda je Ole Gunar Solskjer apsolutno logično meta kritika zbog toga kako Junajted izgleda, pogotovo na evropskoj sceni.

Poraz od Jang Bojsa dodatnu gorčinu izvukao je kroz statistiku koja je ogolila istinu o anemičnom i bezopasnom Junajtedu. Ekipa je uputila samo dva udarca u okvir gola Jang Bojsa, a poslednji put to je učinila u 25. minutu kada je Kristijano Ronaldo probao još jednom da matira Davida fon Balmosa. Do kraja susreta Junajted nije pripretio više nijednom! Prema podacima Opte, to je najmanji broj zabeleženih pokušaja Mančester junajteda u elitnom takmičenju od sezone 2003/04, kada je ova statistička platforma počela da skuplja podatke. Što opet znači da je velika verovatnoća da se tako nešto nije dogodilo ni u ranijim godinama...

Mančester junajted je pod Solskjerom izgubio sedam od ukupno jedanaest utakmica u Ligi šampiona! Podatak koji bi u nekim ranijim vremenima bio gotovo nezamisliv dodatno je potkrepljen još jednim zastrašujućim detaljem – Solskjer je skupio već 13 odsto poraza u Ligi šampiona gledajući kompletan učinak Mančester junajteda u ovom takmičenju. Junajted je do dolaska Solskjera poražen ukupno 47 puta u Ligi šampiona, a Norvežanin je vodio ovaj tim u svega 4,8 odsto utakmica najvišeg fudbalskog ranga u Evropi (11/231)! Na sve to nadovezuje se podatak da je kod Solskjera Mančester junajteda samo JEDNOM uspeo da sačuva svoju mrežu. Bilo je to pre skoro godinu dana, kada je kod kuće Lajpcig isprašen rezultatom 5:0. Ni pre, ni posle toga Đavoli nisu uspeli da ostanu s "nulom" na kontu primljenih golova, iako su u odbrani najskuplji štoper svih vremena, desni bek od 55.000.000 evra, a odnedavno i igrač koji je s Real Madridom osvojio sve...

I pored svega nekada rasni strelac optimista je kada su u pitanju Junajtedove šanse da dočeka evropsko proleće.

“Potrebno nam je 12 bodova da prođemo dalje. Da dobijemo sve utakmice kod kuće, plus još jednu na strani i ideš dalje sigruno. Propustili smo šansu protiv Jang Bojsa, a opet prošle godine dobili smo prve dve utakmice protiv PSŽ i Lajpciga i svi su mislili da idemo dalje. Sada imamo pet utakmica da uzmemo 10 ili 12 bodova“, smatra Solskjer.

Stigao je da prokomentariše isključenje Arona Van Bisake koje je podiglo veliku prašinu.

“Zamalo smo stigli do zasluženog boda u teškoj utakmici. Postigli smo prvi gol i činilo se da imamo dobre šanse u nastavku, ali je Van Bisakino isključenje napravilo razliku. Aron sigurno nije mislio ništa loše. Teško je raspravljati o odluci sudija, ali Aron nije išao namerno na skočni zglob rivala, zakačio ga je u padu njegovog stopala. Nijednog trenutka nije to bio maliciozan start“.

Posle izlaska mladog beka, Junajted je morao da menja formaciju. Doni van de Bek je zamenjen Rafaelom Varanom, a posle 72 minuta na terenu su se našli tragičar Džesi Lingard, koji je odmenio Kristijana Ronalda, plus Nemanja Matić umesto Bruna Fernandeša...

“Osetilo se pred kraj poluvremena da će oni da promene formaciju i da će ići više na prodore po bokovima. Mislim da smo se dobro snašli u toj situaciji. Bili smo na momente lenji, loše smo reagovali kod njihovog prvog gola, a onda bili i bez srećekod drugog. Utakmica je imala 70 čudnih minuta, mnogo smo trčali i u subotu (protiv Njukasla) i sada. Veštačka podloga nas je takođe dodatno iscrpela. Kasnije sam želeo da imam iskustvo Nemanje Matića na sredini i Džesijeve brze noge“, kaže Solskjer i zaključuje:

“Izveli smo Kristijana jer smo osetili da je pravi momenat za tako nešto, a onda se desila ona greška Lingarda. Takve stvari se događaju, to je fudbal. Mnogo uspona i padova. Dogode vam se veliki trenuci, ali i oni koji vas razotkriju. Izvući će se on iz ovoga“.

A, hoće li Ole?