Ono što je u Srbiji derbi Crvene zvezde i Partizana, to je u Hrvatskoj duel dva najveća kluba, Dinama i Hajduka. Modri su poslednjih godina ubedljivo najbolji, sa zavidnim rezultatima i u Evropi i basnoslovnim zaradama od transfera, dok Splićane tavore. Prošlog meseca, posle prvog kola, ostali su bez trenera. Igor Tudor se priključio stručnom štabu Andrea Pirla u Juventusu.

Kormilo je preuzeo Hari Vukas, a učinak u dosadašnjem šampionatu je dobar, sedam bodova posle tri kola. Pokvario je tim sa Poljuda utisak u prošlom kolu, kada na svom terenu nije pobedio Slven Belupo (2:2). Najveći meč u Hrvatskoj igra se danas (19.05)na praznom Poljudu. Modri imaju sve tri pobede, uz gol-razliku 11:1. U mislima izabranicima trenera Zorana Mamića više je meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona u sredu u Budimpešti protiv Ferencvaroša.

Torcida neće biti na tribinama, ali je dan pre duela sa ljutim rivalom, dala podršku igračima Hajduka.

"Moja obaveza kao trenera Hajduka je da uvek i na svakom terenu pripremim ekipu na najbolji mogući način da ona tu utakmicu pobedi. Igra se bez navijača, sigurno je to drukačija priča, nije prijatno, ali pripremićemo se na najbolji način da tu utakmicu dobijemo“, rekao je trener Hari Vukas na konferenciji za medije.

Zbog kartona za Hajduk ne može da igra Brazilac Žairo kao i povređeni Stefan Simić i Toni Teklić. Makedonac Jani Atanasov je poslednje pojačanje Hajduka, ali on još nema pravo da igra. Adut Splićana mogao bi da bude grčki napadač Dimitrios Diamantakos, letošnje pojačaje iz nemačkog Sankt Paulija. On je na debiju u novom klubu postigao gol protiv Slavena, ali to nije bilo dovoljno za tri boda.

Trener Dinama Zoran Mamić verovatno će da odmeri neke igrače za duel u Budimpešti. Bruno Petković vratio se sa reprezentativne akcije sa lakšom povredom. Umesto njega će šansu od prvog minuta verovatno će da dobije Mario Gavranović, javlja Germanijak.

Takođe, u prvih 11 trebalo bi da igra Kristijan Jakić, kome će ovo biti debi po dolasku iz Lokomotive. On bi trebalo da uskoči ispred Lovre Majera, koji je bio jako dobar ove sezone, ali će ga Mamić verovatno sačuvati za Evropu. On je imao napornu nedelju u reprezentaciji do 21 godine. Jakić bi uz Ademija trebalo da bude bedem na sredini terena.

Ova dva tima su igrala pre dva meseca u finišu šampionata Hrvatske. Hajduk je slavio na Maksimiru protiv Dinama sa 3:2. Početkom marta Modri su slavili na Poljudu protv Splićana sa 2:0.

Derbi se igra i u Gradskom vrtu. Osijek sa novim trenerom Nenadom Bjelicom danas (17.00) dočekuje pobednika Kupa Hrvatske, Rijeku. Posle lošeg starta sezone i samo boda posle tri kola došlo je do prekida saradnje sa Ivicom Kuleševićem. Izbor je pao na nekadašnjeg trenera zagrebačkog Dinama.

"Stvarno se radujem toj prvoj utakmici i samo mi je žao što će biti pred praznim tribinama. Ekipa je tokom pauze kvalitetno trenirala, mislim da su igrači dovoljno toga upili i primili onoliko informacija koliko im je zasad potrebno. Verujem u maksimalno zalaganje, kao i da ćemo doći do tri boda. Ozbiljan sam u svom poslu, očekujem da to budu i igrači i da potpuno koncentrisani odrade svaki trening jer tada i na utakmici možeš uvek biti maksimalno ozbiljan. Znamo kvalitetu Rijeke koja je konstanta u vrhu hrvatskog fudbala, međutim, znamo i svoje mogućnosti i snagu“, rekao je Bjelica za sajt kluba.

Najavio je trener Osijeka da za današnji meč ne može da računa na napadača iz Konga Mervila Ndokita. Povređen je i Ukrajinac Dmitri Lopa, dok Španac Hose Antonio Karo nije fizički spreman. Koliko je Osiječanima važan ovaj duel govori podatak da su prethodnih dana bili u karantinu.

Osijek je pobedio Rijeku na poslednje tri utakmice na Gradskom vrtu. Prethodna četiri duela ova dva tima dobile su domaće ekipe.

HRVATSKA 1 – 4. KOLO

Petak

Slaven – Šibenik 0:0

Subota

17.00: (2,30) Osijek (3,25) Rijeka (2,95)

19.05: (3,00) Hajduk (3,30) Dinamo (2,25)

Nedelja

17.00: (2,50) Istra 1961 (3,15) Varaždin (2,75)

19.05: (2,60) Lokomotiva (3,20) Gorica (2,60)

***kvote su podložne promenama