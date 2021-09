Fudbalska pijaca u Engleskoj je zatvorena, timovi su završili sa jačanjem igračkog kadra i sve do januara moraće da rade sa onim što imaju. Najaktivniji i najizdašniji među njima bio je Arsenal, utrošio je u pojačanja više od svih ostalih timova sa Ostrva, štaviše, više nego ikad ranije u klupskoj istoriji za jedan prelazni rok. Međutim, navijači Tobdžija nisu zadovoljni, jer i pored uloženih 165.000.000 evra tim nemaju osećaj da je tim kvalitetniji nego prošle sezone, što uostalom govore rezultati, pa je sportski direktor kluba Edu morao da objašnjava neke stvari pristalicama londonskog kluba.

U intervjuu za Skaj Sport, Brazilac, svestan nezadovoljstva koje vlada među navijačima, pokušao je da opravda poteze u prelaznom roku.

"Da, razumem ih, jer kao prvo – nisu videli kompletan tim na delu. To je jedan od razloga, ali mislim da bismo morali da pogledami širi kontekst umesto što gledamo samo novac oko njega. Potpisali smo šestoricu igrača ispod 23 godine, što znači mnogo u pogledu planiranja. Obično ljudi gledaju samo jedan prelazni rok, tako da moram da kažem da je to šira slika, jer smo počeli da planiramo ovu ekipu prošle godine u smislu njene konsolidacije, kako bismo dobili što bolju osnovu", započeo je Edu izlaganje za Skaj Sport.

Prethodnih godina Arsenal se sve više oslanja na mlade igrače, posebno one ponikle u njegovoj omladinskoj školi, što je očigledno put kojim klub namerava da ide u narednom periodu.

"Ako se sećate, u ovom periodu prošle godine smo obnovili ugovore sa Bukajom Sakom i Gabrijelom Martinelijem sa namerom da dobijemo takvu bazu u timu. U jednogodišnjem periodu smo potpisali desetoricu igrača, od kojih su sedmorica mlađi od 23 godine. U istom periodu smo obnovili saradnju sa sedmoricom igrača samo u prvom timu. Pet od sedam su mlađi od 23 godine."

Potom se Edu osvrnuo na svu šestoricu novajlija posebno, Bena Vajta, Alberta Lokongu, Martina Edegarda, Takehira Tomijasua, Arona Remzdejla i Nuna Tavaresa, i razlozima zbog kojih se sportski sektor odlučio upravo za njih.

"Vidite strategiju; za svako ime mogu da vam dam razlog. Aron Remzdejl, na primer, on je vrlo dobar igrač i ima potencijal da bude veliki deo tima u budućnosti. Već imamo igrača koji može da igra na toj poziciji u Berndu Lenu. Ali moramo da dovedemo nekoga kako bi mu pomogao u budućnosti. Onda, na desnom beku doveli smo Takehira Tomijasua. On je jedan od igrača koji može odmah da zaigra, jer smo pozajmili Ektora Beljerina kako bismo mu napravili prostor. Takav je plan, ali naravno, na Mikelu Arteti je da li će da igra ili ne. S druge strane Nuno Tavares. Imamo Kirana Tirnija da igra na toj poziciji, ali nam je bio potreban neko da ga pokrije."

Ipak, jasno je da će teško iko od pomenutih odmah moći da doprinese timu.

"Mučili smo se prošle godine jer smo izgubili dosta igrača i nismo imali dovoljno dobre rezerve. Sada, stavimo stvari u kontekst. Na primer, u veznom redu, imate Granita Džaku i Tomasa Partija. Tako da Mikelu i meni nije imalo smisla da dovedemo još jednog igrača ako će njih dvojica igrati. Zato smo izabrali Alberta Lokongu da im pomogne. Napred imamo Lakazeta, Obamejana, Saku, Pepea i Martinelija. Hoću sve da ih vidim kako igraju. Na poziciji “desetke” smo videli rupu, jer smo imali samo Emila Smit Roua. Bila nam je potrebna još jedna “desetka” istog kvaliteta da bude tu, da pomogne i igra. Mesto gde smo morali da potrošimo mnogo, mnogo novca, bila je pozicija štopera. David Luiz je odlazio i bio nam je potreban neko ko će odmah da uskoči i ima uticaj na igru. To je bio Ben Vajt."

I dok na Emiratima planiraju budućnost, sadašnjost se urušava. Arsenal je posle tri runde bez boda i postignutog gola, zakucan za dno tabele, ali Edu ima objašnjenje za trenutnu situaciju.

"Da budem fer, imali smo tri utakmice i još nisam video tim na okupu. Dakle, želim da vidim pojačanja i to kako se ekipa priprema. Sve tri utakmice koje smo odigrali, protiv Brentforda, Čelsija i Mančester Sitija, nažalost igrali smo u teškim trenucima zbog koronavirusa i povreda. Želim da vidim tim kako igra zajedno, a onda nema problema, sudite nam."

Ipak, svestan je pritiska koji se već sada stvorio oko kluba.

"Poštujem sav pritisak. Prethodno sam radio u Korintijansu i brazilskoj reprezentacijigde je pritisak takođe neverovatan, baš kao ovde. Razumem navijače, razumem i razlog i prihvatam ga, ali će nam biti potrebno malo vremena za ono što smo planirali. Shvatam ovaj tip posla, kada pričamo o pojačanjima i potrebno strpljenje mnogo povređuje navijače Arsenala, ali to je realnost", zaključio je Edu.