Kako selektor Fernando Santos reče uoči početka Evropskog prvenstva, Portugalija na turnir uvek ide kako bi ga osvojila. Ambiciozno, smelo. Ali može mu se. Pre pet godina, kada je u njih malo ko verovao, ako je neko uopšte i verovao, Portugalci su protiv Francuske, na njenom Sen Deniju, osvojili kontinentalno takmičenje. Do tada u vitrini nisu imali ni jedan jedini trofej, ali su je u međuvremenu obogatili i titulom u premijernom izdanju Lige nacija.

Oba puta, posebno 2016. u Francuskoj, imali su mnogo slabiji sastav od onog sa kojim će pokušati da odbrane tron Starog kontinenta. Zato tamošnja javnost sa većim optimizmom nego ikada ranije šalje svoje ljubimce na Prvenstvo Evrope.

O euforiji koja vlada u Portugaliji i očekivanjima nacije je za Mozzart Sport govorio defanzivac Crvene zvezde Srđan Babić, koji je prethodnih godinu dana proveo na pozajmici u Famalikau.

"Uvek su dobra reprezentacija. Kao što kažete, sada imaju neuporedivo jači sastav u odnosu na onaj od pre pet godina kada su osvojili. Ali i Francuzi su stvarno ozbiljni, Belgijanci takođe. Mislim da Evropsko prvenstvo odavno nije bilo jače, ali svakako je Portugalija jedan od kandidata za titulu. Dok smo još bili tamo trajalo je prvenstvo, pa se nije previše ni pričalo o reprezentaciji, više se pričalo o Sportingu i tome što su osvojili titulu posle 20 godina. Nisam tamo već dvadesetak dana, ali sada vlada euforija, jer su jedni od kandidata za osvajanje Evropskog prvenstva", počinje Babić skener portugalske reprezentacije.

Kandidati za osvajanje jesu, to niko ne osporava, ali moguć je i scenario u kojem branilac titule već na startu završava takmičenje, s obzirom na to da je smešten u grupu smrti sa Francuskom, Nemačkom i Mađarskom.

"Nije nemoguće, ali da pričam baš da Portugal neće proći grupu stvarno je nezahvalno, jer brane titulu, daleko su dogurali i na Svetskom prvenstvu. Grupa je preozbiljna, mislim da će oni i Francuzi proći dalje, ali ne treba nikad otpisivati ni Nemce, jer oni su jako ozbiljna reprezentacija."

Mađarska je, razume se, već otpisana. Čitav plen protiv naših komšija sa severa biće imperativ za svaku reprezentaciju, jer kiks protiv potpunog autsajdera mogao bi da znači i eliminaciju.

"Ništa nije nemoguće, u fudbalu se često dešavaju iznenađenja, ali mislim da će Mađari grupu završiti sa nula bodova. Tri stavrno ozbiljne reprezentacije su sa njima u grupi i oni nemaju šta da izgube, sa svakim izgubljenim bodom mogu biti samo srećni. Nije lako igrati protiv takvih reprezentacija."

Vratimo se ipak Portugalcima. Mada su oslabljeni izostankom Žoaa Kansela (otpao u nedelju zbog pozitivnog testa na korona virus), selektor Santos praktično na svakoj poziciji ima po dve jednako kvalitetne opcije. Luksuz kakav na prethodnim turnirima nije sebi mogao da priušti. Gde se onda krije najveće oružje Portugalije?

"Iskreno ne znam. Ruben Dijas je ove sezone bio najbolji igrač Premijer lige. Uvek bih rekao napad, jer imaju Bernarda Silvu, Andrea Silvu, Ronalda, Žotu, igrače koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Naravno, ne smem da zaboravim i Bruna Fernandesa. Ali i pozadi su jako dobri, igraće i Pepe, Ruben Dijas... Kompletna reprezentacija koja nema nijednu manu."

Dakle, Portugalija nema slabu tačku? Ili ipak ima?

"Svi su bili iznenađeni kako je Srbija odigrala sa Portugalijom kada smo uzeli bod, ali videlo se i tada da i protiv takvih reprezentacija može da se igra i osvoje bodovi, koliko god da su jaki. Zaista su nestvarno jaki, ali gledajući utakmicu protiv Srbije, svaka ekipa ima neku manu gde može da se prođe. Možda su to bekovi. Igraju preofanzivan fudbal, ići će visoko gore, što ostavlja prostor. Videlo se to protiv Srbije kada su im Radonjić i Kostić pobegli. Možda će tu imati problem, jer braniće se sa dva štopera i zadnjim veznim, ili će ostajati jedan bek. Ali generalno Portugalija i sve te kvalitetnije reprezentacije igraju dosta visoko, tako da ima dosta prostora za kontranapade."

Problem bi moglo da predstavlja i pozivanje samo trojice štopera, od kojih su dvojica zagazili u drugu polovinu četvrte decenije života. Međutim, Babić, iako centralni defanzivac, vidi rezon u ovakvoj Santosovoj odluci.

"Kao što rekoh, ovakve reprezentacije najviše razmišljaju o ofanzivnom delu. Manje se bave defanzivom, tu će uvek biti prostora za ostale ekipe, što se vidi i po tom pozivanju samo trojice štopera. Portugalija će proći grupu, biće dosta utakmica, plus što Pepe ima 37-38 godina, nije više mlad. Ali eto, ima i veznih igrača, kao što je Palinja iz Sportinga. On je defanzivni, defanzivni zadnji vezni, ali može da pokrije i poziciju štopera."

Neizostavna tema je i kapiten reprezentacije Kristijano Ronaldo. Iz godine u godinu njegove brojke su sve slabije, ali defanzivac Crvene zvezde ističe da je napadač Juventusa čovek od kojeg će i ove godine najviše zavisiti uspeh Portugalije na Euru.

"Biološki sat je jedno, koliko god da si spreman, on ima 36 godina. Naravno, sa njegovom fizičkom spremom, načinom ishrane i time kako on živi, trajaće on još dosta. Neće se povući za godinu, dve sigurno i mislim da, dok god je u reprezentaciji, on će biti njen lider."

IZBOR UREDNIKA

U reprezentaciji su se našla i šestorica igrača iz Primeire (Žoao Palinja, Pedro Gonsalves, Pepe, Rafa Silva, Seržio Oliveira, Nuno Mendes). Protiv svakoga od njih Babić je igrao u prethodnoj sezoni. Jedan je međutim ostavio poseban utisak na 25-godišnjeg defanzivca.

"Igrao sam ove sezone protiv svih tih igrača. Sigurno je da će Pepe igrati, čini mi se da je on i zamenik kapitena u reprezentaciji. Po mom mišljenju je od svih njih najbolji igrač Seržio Oliveira. Imao je neverovatnu sezonu, gledali smo šta je sve radio, ne samo u portugalskom prvenstvu, već i u Ligi šampiona. Sva šestorica su naravno odlični igrači, ali mi je Oliveira ubedljivo najbolji iz portugalske lige."

Malo je falilo da sa Pedrom Gonsalvesom deli svlačionicu makar na kratko. Međutim, nekoliko dana pre nego što je Babić stigao u Famalikao, ofanzivni vezista se preselio u Sporting. Njegov talenat nije opsoravan, ali niko nije mogao da prognozira sezonu kakvu je imao, ističe naš sagovornik.

"On je otišao u Sporting baš kada sam ja stigao u Famalikao, ali je stvarno sve je iznenadio ove sezone. Imao je više od 20 golova, upisao je i dosta asistencija. Niko nije očekivao od njega da će takav bum da napravi. Igrao je odlično u Famalikau, ali niko u Sportingu nije očekivao da će ovako da igra. Ozbiljan, ozbiljan igrač, može dosta toga da se očekuje od njega. Pride je uz sve to i dosta mlad, ima 22 godine. Čeka ga ozbiljna karijera, mislim da će biti novi Bruno Fernandes. U Portugaliji ga već i zovu tako."

Koja reč i o selektoru Fernandu Santosu. Zameralo mu se to što ekipa ne igra preterano atraktivno, da njegova reprezentacija nije previše efikasna, mada je krajnji ishod na kraju jedino bitan, naglašava Babić.

"Gledajući mladu reprezentaciju, vidi se kako se u Portugaliji radi sa reprezentacijom, izgubili su u finalu Evropskog prvenstva 1:0. Santos ima veliki ugled u Portugaliji. Osvojio je Evropsko prvenstvo, i to sa reprezentacijom koja je dosta slabija od ove, stalno je u završnici turnira, tako da ne znam šta bih rekao. Rezultati govore u njegovo ime", jasan je naš sagovornik.