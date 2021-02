Beše ona magla u kojoj se, sam je to rekao i Adrijano Galijani, Milan rodio kao velika evropska sila. Beše i Kalčopoli i 2006. kad su Rosoneri “s plaže“ stigli u Beograd i s parolom “Uefa mafiosi“ pred nosom krenuli u novi pohod na evropsku krunu. I biće sad 18. i 25. februar. Crvena zvezda i Milan ponovo ukrštaju koplja. O istoriji sudara beogradskih crveno-belih i crveno-crnih sa San Sira već može da se piše u tomovima. Mi ćemo to i uraditi. U narednim danima, sve do početka prvog meča, redakcija Mozzart Sporta će vam, uz sve aktuelnosti iz tabora dva kluba, barem jednom dnevno donositi priče kojima ćemo se prisetiti dva nezaboravna megdana. Magle toliko guste da si mogao da je sečeš nožem. Transparenta o kojem je pričala cela Evropa...

Dan meča.

***

Fudbalska javnost je od 14. decembra i vesti da će naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evrope biti Milan brojala mesece, nedelje i dane do susreta nekadašnjih šampiona Evrope. Praznik u crveno-belom kalendaru konačno je svanuo i od utakmice koju je zvezdaška javnost sa nestrplenjem iščekivala deli nas samo nekoliko sati.

Rivali su spremni za beogradski duel, prvi od dva u okviru šesnaestine finala Lige Evrope i nesumnjivo nas čeka vrlo zanimljiv dvomeč. Zvezdaška javnost, nada se iznenađenju, osveti šampiona Srbije starom dužniku za dve velike eliminacije, istorijske poraze. Ipak, šta tačno crveno-beli mogu da očekuju od Rosonera večeras, nakon što u 18.55 grčki sudija Tasos Sidiropulos da znak da se lopta zakotrlja najbolje znaju oni koji su četi Stefana Piolija već izlazili na crtu - srpski fudbaleri na privremenom radu u Italiji.

Darko Lazović, Filip Đuričić, Miloš Vulić, Vladimir Golemić i Nenad Tomović u razgovoru za Mozzart Sport stavili su na svojevrstan skener milanski tim, a iz sumiranih reči naših asova izdvaja se - Milan je favorit, gigant koji se budi na krilima Zlatana Ibrahimovića, ali Crvena zvezda i te kako ima čemu da se nada!

"Milan je ekipa u Seriji A koja je na mene ostavila najjači utisak jer se pre početka sezone nije očekivalo da će se boriti za Skudeto. Poslednja utakmica i poraz od Specije pokazali su da su se Rosoneri opustili, do sada nisu sebi dozvoljavali takve greške, išli su 300 odsto protiv svakog rivala", započeo je analizu Darko Lazović.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vezni igrač Verone istakao je poraz (0:2) italijanskog tima u 22. kolu šampionata kao veoma važan faktor pred večerašnji meč.

"Deluju kompaktno, prava su ekipa. Imaju Ibrahimovića koji je zvezda u pravom smislu te reči i koji stalno pravi razliku čak i u tim godinama. Posle lokdauna su počeli sa odličnim rezultatima, ali su u prethodnom kolu pokazali da imaju slabosti. Ne znam da li je dobro ili loše što se to dogodilo baš pred Zvezdu. Shvatili su da ne smeju da se opuste kao što je to bio slučaj protiv Specije kad nisu šutnuli u okvir gola. Verujem da Zvezda ima šanse, posebno jer je Stanković ceo život u Italiji, dobro ih poznaje. Ne sumnjam da ih je odlično skautirao, sigurno ima svoje insajdere i najbolje zna kako da se suprotstavi nekadašnjem gradskom rivalu. Ne sumnjam da je pipremio ekipu".

Filip Đuričić, (©Starsport)

Na činjenicu da je tim Stefana Piolija prosuo dragocene bodove u Seriji A osvrnuo se i Filip Đuričić čiji je Sasuolo u decembru imao priliku da se uveri u snagu današnjeg Zvezdinog rivala kad je poražen 1:2.

"Do prethodnog vikenda Milan je držao lidersku poziciju, ali je porazom od Specije prepustio Interu i sad je prilika da vidimo od kakvog su materijala. Nisu očekivali ono što im se dogodilo protiv Specije. Možda prvi put ove sezone da su uznemireni, jer ih čeka Inter između duela sa Zvezdom. Ne igraju preterano lepo za oko, ali imaju pozitivnu atmosferu koja ih vuče napred", kazao je Đuričić.

Recept iz perspektive ofanzivca je tvrda i staložena igra.

"Zvezda ne sme da dozvoli sebi da primi gol iz greške. Treba da uđe koncentrisano, tvrdo, to ne odgovara Rosonerima. Protiv nas (Sasuola) su igrali dobro jer mi imamo loptu, napadamo, u takvoj situaciji samo nas pecnu. Protiv ekipa koje se povuku i igraju tvrdo malo pate, nisu baš najbolji, a Zvezda zna da odigra čvrsto".

Iako su dosadašnji dueli Rosonera pokazali da se bolje snalaze protiv rivala koji igra spuštenog garda, Lazović je istakao da je upravo jedan od kvaliteta italijanskog kluba to što može da se nosi sa svakim pristupom protivnika.

"Milan može da igra u oba stila. Protiv Sasuola im nije igrao Ibra, dok su protiv nas se rano našli u zaostatku, poveli smo 2:0, naglo se povukli... Na kraju smo imali sreće što smo izvukli 2:2. Potpuno su nas nabili u naš šesnaesterac. Imali su dosta šansi, penal... Ukoliko se rival zatvori tu je Ibrahimović koji je visok i uzima sve lopte".

Lazovićev start protiv Ernandeza, (©Reuters)

Iako je 39-godišnji povratnik na San Siro prva zvezda i pokretač tima, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde upozorava da Zlatan nije jedini na kojeg treba obratiti pažnju.

"Uz Šveđanina glavni igrači su Ernandez, Čalhanoglu i Kesi. Ne mislim da su savršeni, ali su dobra ekipa i da nije tako ne bi toliko dugo bili na vrhu Serije A. Poseduju fenomenalne igrače, ali je pitanje koji će sastav izaći na teren. Kalabrija koji je veoma dobar u poslednje vreme možda neće igrati".

Slično gledište ima i Đuričić.

"Teo Ernandez je najbolji levi bek u ligi. Ima snagu, probojnost i vuče ekipu. Retko gde levi bek pravi razliku, ali on je jedinstven. Veoma je jak, pozitivno bezobrazan. Vrlo važan adut im je i Čalhanoglu koji je imao korona virus i fizički nije na najvišem nivou. Biće važno u kakvom je stanju. Ukoliko Kesi, Čalhanoglu u Ibrahimović ne budu ugrali, značajno će se povećati Zvezdine šanse. Kesi je veoma jak igrač, možda najjači u Seriji A posle Lukakua. Ipak, voleo bih na sredini da vidim tandem Meite – Tonali, ali ne znam koliko je to izvodljivo. Neuigrani su, Meite je tek došao i još nije stekao samopouzdanje. U svakom slučaju Milan neće izaći da napadne. Očekujem tvrdu utakmicu".

Već izbor startera predstavljaće nagoveštaj Piolijevog plana.

"Ko god bude igrao, odigraće na maksimumu mogućnosti. Sa Ibrahimovićem i Mandžukićem svakako ne mogu da igraju visoki presing. Oni su jedina od ekipa iz vrha koja ne vrši tu vrstu pritiska i kad protivnik ima loptu malo se povuku. Način igre zavisi i od izbora igrača na određenim pozicijama, da li će šansu dobiti Rebić, Salemakers... Konkretno Belgijanac je nešto destruktivniji tip igrača".

Milan je grupu u kojoj su bili još i Lil, Sparta Prag i Seltik prošao prilično rutinski, međutim nokaut faza sa sobom donosi dodatni pritisak.

"Videćemo kako će teret uticati na mlade igrače, poput Sandra Tonalija koji je odličan, ali bez iskustva. Milan ima mlad tim, jedan od najmlađih u svojoj konkurenciji. Timski duh ih drži i pokreće, a Ibrahimović je nit koja ih drži na okupu, ima taj karakter, lidersku crtu i odgovara mu uloga koju ima. Mlađi igrači ga slušaju, očigledno je da vodi glavnu reč", rekao je fudbaler Sasuola.

TANDEM KROTONEA DAJE ŠANSE ZVEZDI

Golemić (levo) u duelu sa Ibrahimovićem, (©AFP)

Pre nešto manje od ve nedelje u kvalitete Milana imali su priliku da se uvere i igrači Krotonea koji su na gostovanju italijanskom velikanu poraženi 4:0. U redovima gostiju bili su i srpski fudbaleri Miloš Vulić i Vladimir Golemić koji su iz svog iskustva poslali poruku beogradskom klubu.

"Milan jeste favorit i to ne treba kriti. Izdigli su se u odnosu na prethodne sezone i pokazali šampionski duh. Imaju ekipu za poštovanje. Međutim, i Crvena zvezda igra sve bolje. Pratio sam pripremne utakmice, tačno se zna ko šta radi i napredovali su u odnosu na prethodni period. Iako je rival u prednosti, Zvezda nikako nije bez šansi, Rosoneri su pokazali u Seriji A da umeju da kiksnu, a crveno-beli treba da traže šansu pre svega na domaćem terenu. Zvezda treba da poštuje rivala, ali ne i da ga se plaši", kazao je Vulić, fudbaler koji je u Seriju A stigao upravo iz Zvezde.

Sa gledištem klupskog saigrača saglasan je i Golemić.

"Šanse uvek postoje, ali Milan igra fantastičnu sezonu. Dolazak Ibrahimovića doneo im je prevagu kvaliteta. On je igrač sa neverovatnim pobedničkim mentalitetom koji je preneo na ekipu. Naša dva pomoćna trenera su radila 15 godina u redovima Rosonera, u vreme kad je taj klub bio u vrhu Evrope sa Ančelotijem na klupi i pričali su nam o načinu na koji radi švedski napadač, odnosu prema obavezama i zalaganju na treningu. Ibrahimović je primer svim saigračima, njegov dolazak, a sada i Mandžukića, značajno su podigli kvalitet tima. Znajući kako igraju i da imaju igrače koji jednim potezom prave razliku biće jako teško. Italijanska javnost ne postavlja pitanje prolaska Milana, takav je stav generalno na Apeninima, ponekad umeju da potcene ekipe koje nisu iz top pet liga. Ipak, siguran sam da Milan neće potceniti Zvezdu", izjavio je defanzivac Krotonea.

PIOLI SE RASPITIVAO O ZVEZDI

Pioli i igrači Milana na stadionu Rajko Mitić, (©Starsport)

Jedan od Srba na Apeninnima sa najdužim stažom je Nenad Tomović koji se u pečalbu se otisnuo upravo iz Crvene zvezde, a iz bogatog iskustva stečenog u Italiji defanzivac je otkrio šta fudbalska javnost može da očekuje od susreta beogradskog i milanskog kluba.

"Zvezdi ne ide u prilog što je tokom januara imala pripremni period, bez zvaničnih utakmica i tokom tog perioda ispali su iz takmičarskog ritma, ali sa druge strane svežina može da bude prednost. Možda baš dobra priprema i faktor iznenađenja mogu da budu adut crveno-belih na putu do dobrog rezultata. U prilog Zvezdi ide i što se Milan trenutno bori za Skudeto i više razmišlja o Seriji A nego o Evropi", rekao je aktuelni stub odbrane SPAL-a.

Nekadašnji reprezentativac potom je otkrio da ga je u decembru, upravo povodom predstojećeg dvomeča kontaktirao strateg Milana.

"Milan se vraća na staze stare slave i na mesto koje takav klub i zaslužuje, u vrhu Serije A. Imaju sjajnog trenera. Sa Piolijem sam imao odličnu saradnju u Firenci i iz tog perioda imamo prijateljski odnos, razmenili smo nekoliko poruka nakon žreba, tražio je od mene da mu kažem nekoliko reči o Zvezdi. Nisam mu mnogo otkrivao. Rekao sam mu da ih očekuje prelepa utakmica i da mi je drago što će ići u Beograd. Siguran sam da će imati ozbiljan skauting i detaljan izveštaj, ja sam mu pričao o Zvezdi kao velikom klubu, i Srbiji i Beogradu kao prelepoj zemlji i gradu", otkrio je Tomović.

Pišu: Dejan Stanković i Ivan Džodić