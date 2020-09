PREDRAG RAJKOVIĆ 6,5 - Može da se pohvali da je prekinuo tu crnu seriju Orlova u kojoj su primali gol u svakoj utakmici zaredom. Sačuvao je mrežu, mada nekih velikih iskušenja nije imao. Turci su imali nekoliko udaraca sa distance, neuspelih proigravanja kroz šesnaesterac, koje je Rajković odneo. Imao je i jedan kiks, loše ispucavanje, koje je rezultiralo opasnom kontrom.

NIKOLA MILENKOVIĆ 6,5 - Manje su Turci pokušavali da naprave problema po njegovoj strani, a Milenković je svoj posao odradio na zadovoljavajućem nivou. Nije pravio velike greške, zatvorio je sve što je mogao, dočekao je i da Orlovi ne prime gol na takmičarskoj utakmici.

STRAHINJA PAVLOVIĆ 6,5 - Dosta bolje izdanje nego na debiju protiv Rusije. Ovog puta se bolje postavljao, dobijao je duele, a manje je grešio u predaji lopte. Ipak, ovo je za koju klasu veći nivo fudbala od Superlige i mora Pavlović da nauči da se brže i sigurnije oslobađa lopte.

ALEKSANDAR KOLAROV (do 49.) 5,5 - Crveni karton je potpuno pokvario do tada solidan utisak. Drugi žuti je dobio jer je morao faulom da seče kontru Turske, da spreči Sangarea da izađe sam ispred golmana. Do tada je bio prva opcija za iznošenje lopte sa srpske polovine, uglavnom su to bili dugi pasovi na bokove, sa polovičnim učinkom: neki u prostor, neki van terena...

NEMANJA RADONJIĆ (do 86.) 6 - Mogao je da bude junak utakmice, imao je jednu veliku šansu, ali se sporo nameštao na šansu. Igrao je na poziciji koja nije njegova u većem delu meča, mada se dosta izvlačio na bok, tamo gde se najprijatnije oseća. Bilo je driblinga kojima je stvarao prednost, a opet, nisu doneli i neku konkretnu prednost Srbiji na terenu.

FILIP KOSTIĆ 6 - Bila je takva utakmica da je više vremena proveo u defanzivi nego u napadačkim akcijama. Od njega se daleko više očekuje kada se igra u ovoj formaciji po kojoj pokriva celu stranu, od svog do protivničkog gola. Propustio je dobru šansu u 5. minutu.

NEMANJA GUDELJ 6 - U drugom poluvremenu je sam igrao ispred poslednje linije i činjenica da Turska nije uspela da kroz sredinu stvori neku veliku šansu govori da je dobro komandovao tim pomeranjem linija u odbrani. Sa loptom u organizaciji igre je imao malo kontakta, bilo je velikih problema da se iznese dalje od 30 metara od gola. Od njega krenula akcija u kojoj se Radonjić našao u velikoj šansi.

DARKO LAZOVIĆ (do 27.) - Delovalo je da je opet raspoložen za igru, tražila se ta njegova strana, pogotovo ga je Aleksandar Kolarov "gađao" loptom, ali ga je povreda prerano izbacila iz utakmice.

NEMANJA MAKSIMOVIĆ (do 61.) 6 - Borbenost i trčanje kod njega nikad nisu sporni, ali od Maksimovića se očekuje da bude mnogo više u igri s loptom, da iznosi fudbal sa svoje na protivničku polovinu i spaja linije tima, a to pogotovo večeras nije uspevao da učini. Naročito kod visokog presiga turskog tima. Glavom je izblokirao jedan opasan udarac rivala.

DUŠAN TADIĆ 6,5 - Dve velike šanse koje je imala Srbija u prvom poluvremenu "spakovao" je Tadić. On je gurnuo loptu Radonjiću, koji je išao sam ka golmanu, mada nedovoljno brzo Samo koji minut kasnije je napravio pritisak na Sojundžua, koji je izgubio loptu ispred svog gola, a Tadićev pas za stoprocentnu šansu pokvario je Mitrović lošim udarcem. Posle isključenja Kolarova više je morao da gleda na defanzivne zadatke, nego da se bavi organizacijom igre.

ALEKSANDAR MITROVIĆ 5,5 - Jedna od najslabijih partija srpskog golgetera u poslednje dve godine. Promašio je nešto što "ne sme" da se promaši, a osim toga ga gotovo nije bilo u igri. Nije sve do njega, naravno, nije dobijao ni više lopti s kojima bi mogao nešto više da uradi, ali generalno, gledaće da što pre zaboravi ovaj meč.

IZMENE

MIJAT GAĆINOVIĆ (od 27.) 6 - Nije ga bilo mnogo u igri, čak ni kada je zamenio Lazovića, dok je Srbija imala jednak broj igrača na terenu. U drugom delu je morao da igra više klasičnog beka nego krilo, a to nije pozicija na kojoj je mnogo puta igrao u karijeri.

STEFAN MITROVIĆ (od 61.) 6,5 - To zbog čega je uveden u igru je odradio korektno. Tumbaković je njegovim uvođenjem vratio odbranu na trojicu centralnih defanzivaca, a oslabio je vezni red. Isplatilo mu se u smislu da je Mitrović, uz kolege, uspešno zatvorio svde prilaze golu Srbije i doneo makar taj jedan bod.

FILIP ĐURIČIĆ (od 86.) - Imao je veliku šansu, mogao je da bude junak, ali nije se dobro snašao u toj situaciji.

SELEKTOR

LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ - 5,5

Srbiji ne ide. Jasno je da je sa promenom sistema igre potrebno vreme da se to uigra, ali večeras nije viđen nikakav napredak u odnosu na meč sa Rusijom. Iako je na drugoj strani bio jednako nespremni rival.

Reprezentacija igra sporo, jako teško iznosi loptu sa svoje polovine, pa je prečesto Kolarov morao da šalje pasove od 30+ metara. A, što je fudbal duže ispred gola Srbije, to nervoza u zadnjoj liniji raste i izaziva greške.

Ponovo je Tumbaković menjao sastav, isprobavao, testirao, a tim ni izbliza ne deluje spreman za oktobarski izazov u Oslu. Sve što smo videli na terenu ne može da nam zagreje srca pred taj duel sa Norveškom.

Ako je bilo plana da se nešto u igri promeni u drugom poluvremenu, to je otišlo niz vetar posle isključenja Kolarova i ostala je borba da se makar ne izgubi.

