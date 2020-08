Da se igra u Beogradu reklo bi se da je Crvena zvezda imala savršen žreb u Nionu. Ovako, ostaje nam da se preciznije raspitamo o kvalitetima Omonije. Analiza čeka i stručni štab crveno-belih, ali trener Dejan Stanković nije naivan pa da pomisli da je Zvezdi sada čist put do grupne faze takmičenja.

“Nema lakih protivnika u Ligi šampiona. Rekao sam to i nakon što smo izvukli Evropu i Tiranu, a to mislim i sada. Omonija je dobar tim, šampioni su Kipra, imaju mnoštvo kvaliteta, ali ima još vremena do te utakmice. Nas očekuju mini-pripreme, pa i susret sa Čukaričkim. Ne možemo da ne razmišljamo o rivalu u Ligi šampiona, ali trudimo se da stvari idu svojim tokom i da uvek budemo fokusirani na prvu sledeću utakmicu“, prve su Stankovićeve impresije nakon žreba.

I njega žalosti samo to što Zvezda neće igrati u Beogradu, bez obzira na to što navijača neće biti ni na jednom stadionu u Evropi.

“Bolje bi bilo da smo domaćini, ali žrebom je odlučeno drugačije. U svakom slučaju, to će biti otežavajuća okolnost za nas, ali opet kažem, potrudićemo se da ovaj period iskoristimo što bolje i da što spremniji dočekamo odmeravanje snaga sa kiparskim prvakom“, završava Stanković.