Epilog koji je od derbija bio gotovo izvestan dobio je formalnu potvrdu prethodnog četvrtka u pobedi nad Vojvodinom (1:0), te Crvena zvezda gostovanje Radu (18.05) dočekuje na svežim šampionskim lovorikama, međutim četvrta superligaška kruna u nizu tek je prvi precrtani rekord na listi crveno-belih, te će glavni izazov na Banjici biti da nastave u istom ritmu i nakon što je takmičenje i matematički rešeno.

Dejan Stanković i njegov stručni štab u preostala četiri susreta naći će se pred izazovom da ekipu održe motivisanom i u susretima sa znatno manjim rezultatskim značajem, a makar delimično posao bi mogli da im olakšaju impresivni parametri koje će crveno-beli pokušati da održe do kraja sezone i tako pomere letvice po nekoliko osnova.

Jedan od potencijalnih rekorda odnosi se na broj bodova, te bi crveno-beli mogli vrlo lako da do kraja sezone pomere prag na kontinentalnom nivou i u senku bace učinak Juventusa iz sezone 2013/14, kao i Seltika 12 godina ranije. Škotski klub je uspeo da u takmičarskoj godini 2001/02 stigne do šampionskog trofeja sa 103 boda u 38 kola, dok je Konteov Juventus skudeto osvojio sa bodom manje. Do uspeha na kontinentalnom nivou Zvezdu deli još šest bodova s obzirom da je do sada osvojila 98 od moguća 102 boda, a novi korak bi moglo da donese upravo gostovanje Radu.

IZBOR UREDNIKA

Eventualnom pobedom nad Građevinarima šampion bi stigao do trocifrene sume bodova, tako se približio rekordu, ali i nastavio niz duela bez poraza. Dodatni motiv je prilika da aktuelna genaracija bude prva koja će tačku na prvenstvenu godinu staviti bez da oseti gorčinu poraza po čemu bi takođe bila jedinstvena, a nizu motiva treba dopisati i pohod na trocifren broj pogodaka čime bi bilo nadmašeno ostvarenje tima Ljupka Petrovića iz 1995. godine kada je klub iz Ljutice Bogdana stao na 99 golova. Sa 96 postignutih pogodaka u aktuelnom takmičenju, crveno-beli bi već na Banjici, sa četiri lopte u Kahrimonovoj mreži, mogli da stignu istovremeno i do druge stotke.

Svestan težine zadatka pred gostovanje rivalu kojem je svaki bod bitan u grčevitoj borbi za opstanak je i sam Stankovć koji svojim izabranicima ne želi da dozvoli ni trenutak opuštanja.

"Kada se dođe do cilja sigurno da možemo da očekujemo pad koncentracije. To nam je prvi zadatak, jer sezona traje još mesec dana. Igrači moraju na odgovarajući način da pristupe obavezama, zbog njih samih, da ne rizikovali povrede, jer pad koncentracije obično vodi ka tome. Moja obaveza je da držimo koncentraciju do poslednjeg dana treninga, poslednje utakmice i da budemo pravi. Ne želim opuštanje, nije to u našem mentalitetu, na tome smo radili duže od godinu dana, da svakoj utakmici pristupimo kao finalu. Tako će biti i sada“, rekao je Stanković.

Motivisani Rad koji je u trci za opstanak ostvario pet pobeda u poslednjih šest kola idealana je prilika da crveno-beli potvrde Stankovićeve reči, a naruku im uz kvalitet ide i tradicija s obzirom na to da Građevinari nisu izbegli poraz u poslednjih 14 međusobnih duela, odnosno od oktobra 2014. godine i minimalne pobede u Kupu Srbije (1:0).

Zadatak pred šefom stručnog štaba posebno će biti izazovan s obzirom na činjenicu da će kroz naredna četiri duela morati da očuva glad ekipe za pobedama kao bi u takmičarskom ritmu dočekala glavni izazov u sezoni i finale Kupa Srbije protiv Partizana 25. maja koje bi moglo da donese dugo očekivanu duplu krunu.

Uz sve pomenute faktore Stanković će morati da se suoči sa izazovima koje nosi izbor tima i rotacije, s obzirom na to da su preostala superligaška kola ujedno i prilika da odmori nosioce igre koji mesecima u neverovatnom ritmu vuku tim, dok istovremeno igrači sa manjom minutažom čekaju šansu da pokažu zašto su u crveno-belim redovima.

Titula je osvojena, ali Zvezdin put još nije gotov, pet koraka koji slede jednako su važni kao dosadašnjih 38, a prvi naredni crveno-bele očekuje danas.

RAD - CRVENA ZVEZDA (18.05, TV Arena)

Stadion: Kralj Petar Prvi

Igra se bez prisustva gledalaca

Sudija: Nenad Đokić

RAD (4-2-3-1): Kahriman - Ciger, Stojsavljević, Trninić, Tučević - Blažić, Busnić - Gojković, Karaklajić, Mladenović - Kaluđerović.

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Gajić, Milunović, Degenek, Rodić – Petrović – Ben, Nikolić, Kanga, Ivanić – Pavkov.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

SUPERLIGA - 35. KOLO

Utorak

OFK Bačka – Novi Pazar 0:1 (0:1)

/Aganspahić 7/

Javor – Proleter 1:1 (1:0)

/Ilić 21 – Knežević 51/

Mladost Lučani – Voždovac 1:0 (1:0)

/Šatara 45+1/

Napredak – Čukarički 1:0 (0:0)

/Milošev 90+1/

Radnik – Spartak Ždrepčeva krv 2:0 (0:0)

/Makarić 85 pen, 90+6/

Sreda

16.00: (1,60) Inđija (3,80) Mačva (6,00)

16.00: (1,25) Partizan (6,50) TSC (10,0)

16.00: (1,73) Vojvodina (3,60) Radnički (5,10)

16.00: (7,25) Zlatibor (4,00) Metalac (1,50)

18.05: (7,75) Rad (6,00) Crvena zvezda (1,30)

*** kvote su podložne promenama