Titula je odbranjena – opuštanja nema. Iako je pred varskšnje praznike osigurala četvrti uzastopni šampionski naslov, Crvena zvezda želi da nastavi seriju pobeda u pokušaju da obori rekord po broju uzastopnih trijumfa i eventualno do kraja prvenstva postavi novu granicu kad je reč o broju golova u srpskom fudbalu za jednu sezonu.

Trener crveno-belih Dejan Stanković poziva izabranike da ostanu fokusirani u završna četiri kola. Kako zbog ugleda kluba, tako i njih samih.

„Kada se dođe do cilja sigurno da možemo da očekujemo pad koncentracije. To nam je prvi zadatak, jer sezona traje još mesec dana. Igrači moraju na odgovarajući način da pristupe obavezama, zbog njih samih, da ne rizikovali povrede, jer pad koncentracije obično vodi ka tome. Moja obaveza je da držimo koncentraciju do poslednjeg dana treninga, poslednje utakmice i da budemo pravi. Ne želim opuštanje, nije to u našem mentalitetu, na tome smo radili duže od godinu dana, da svakoj utakmici pristupimo kao finalu. Tako će biti i sada“, pojasnio je Stanković pred gostovanje Radu na Banjici (sreda, 18.05).

Zvezda je u prvom delu sezone savladala Građevinare na stadionu „Rajko Mitić“ (3:0), a od njih je bila bolja sredinom decembra u Kupu Srbije (2:1).

„Bitno je da smo tad pobedili i prošli u narednu fazu takmičenja. Voleo bih da se ponovi taj rezultat i da osvojimo tri boda. Kup smo igrali dva dana posle prvenstvenog susreta, imali dosta promena u ekipi, uspeli smo da preokrenemo, pokazali snažan karakter. Zvezda je bila čvrsta ekipa na terenu, to očekujem i u sredu“.

Pre poraza od Metalaca u Gornjem Milanovcu (0:3) Rad je naređao četiri pobede, a posebnu notu igri i rezultatima sastava Milana Milanovića daju momci koji su u prošlosti nosili crveno-beli dres (golman Damir Kahriman, vezista Marko Blažić, napadač Andrija Kaluđerović), uz još neke mlađe snage.

„Momci koji su ponikli u Zvezdinoj školi, a sada nastupaju za Rad znaju kako je takmičiti se i dolaziti do cilja. Očekujem snažan otpor, oni imaju svoju matematiku, znaju za šta se bore, mi imamo svoje ciljeve, sigurno će biti dobra takmičarska utakmica. Gledam samo moju ekipu, spremam utakmicu za utakmicu i znam koliko sebe dajemo, koliko mečeva smo odigrali ove godine, koliko toga smo „prebacili“ preko leđa. Ne bih želeo da komentarišem ništa van Crvene zvezde“.

Potvrdio je Stanković da Alekdsandar Katai neće biti u kombinaciji za meč u Crnotravskoj, kao i da se Ričard Odada uz saglasnost kluba otisnuo u Keniju.

„Odada je tražio dozvolu da ode u Keniju, mi smo ga pustili, u pitanju su privatni razlozi“, dodao je trner Zvezde, bez želje da se meša u probleme večitog rivala izazvane odlaskom Takume Asana iz Partizana.„Ne komentarišem situaciju u drugim klubovima“.

O svom hoće. I to argumentovano. Primera radi, šta se dešava sa talentima iz omladinske škole, da li će neko od njih dobiti šansu u završnici Superlige?

„Ne možeš nekog da priključiš timu u sred sezone. Klub i ja imamo stav da bi momci trebalo da prođu pripreme, uđu u sistem treninga, takmičenja, rada, tek onda zaigraju. Ukoliko oni samo debituju, a ne nastave da igraju, time ništa nismo dobili. Jednostavno kada uđu u tim tu bi trebalo da ostanu, kao što su učinili Nikolić, Petrović, Eraković i Gavrić. Da budu nosioci igre. Sve fudbalere koji se nalaze u prvom timu gledam kao standardne, ako ću nešto da menjam to neće uticati na naše ciljeve i rezultate. Radi se o momcima koji su spremni, željni igre, biće malo promena. Ne dramatičnih“.

Na kraju, kao bivši as Intera, Dejan Stanković je prokomentarisao smenu vlasti u Seriji A i još jednom podsetio na aktivnosti voc-ap grupe Tripleta, posvećene igračima Azura koji su pre 11 godina doneli klubu sa Meace istorijski uspeh.

„Lepi su komentari. Pričao sam i u Interu posle naše utakmice sa Milanom, da jedina ekipa koja može da osvoji titulu je Inter. To je i dokazao. Mislim da je dosta pomoglo to što je imao utakmice samo u prvenstvu, bez Evrope, spremao je meč po meč, iz nedelje u nedelju, a ima jaku i spremnu ekipu. To je donelo veliku prednost, a i trener, klub i igrači su napravili razliku i čestitam im ovom prilikom. Aktivirala se grupa, čestitali smo, podsetili se starih dana i Inter se vratio na mesto gde je zaslužio da bude“, zaključio je trener Crvene zvezde.