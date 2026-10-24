Subota u Seriji A: Alegri preživeo Norvežane, hoće li Rimljane?

Ohrabrujuća okolnost za Maksa je oporavak nekoliko igrača od povreda. Angisa se već vratio u tim, a večeras će na klupi biti i Vergara , dok se na gol vraća Vanja Milinković-Savić . Još jedna važna stvar za tim domaćina je prihvatanje Kevina De Brujnea da igra u ulozi centralnog veznog ispred defanzivne linije - uloga koju je Belgijanac odbijao ili nevoljno prihvatao u prethodnom periodu. Naravno, najvažnija vest za Alegrija je povratak Mektominija , koji je protiv Boda postigao prvi gol posle pet meseci.

Šef stručnog štaba Napolija preživeo je meč u Ligi šampiona sa Bode Glimtom, ali nije u potpunosti izbegao opasnost da njegova klupa bude dovedena u pitanje, budući da pre novembarske pauze Napoli čekaju još dva teška ispita: u Torinu protiv Juvea i na „Maradoni“ sa zahuktalim Lacijom. Narodski rečeno, Alegri će u nedelju, 8. novembra, negde u vreme ručka biti „pukovnik ili pokojnik“.

Maks Alegri i Đan Pjero Gasperini nalaze se u dijametralno suprotnim pozicijama. Alegri nije uspeo da uđe u srca navijača Napolija, dok je Gasperini postao idol tifoza Rome. Bivšem treneru Juventusa i Milana spočitava se, osim slabih rezultata, igra koju pruža Napoli. Na drugoj strani, tvorac čuda zvanog Atalanta vrlo brzo je uspeo da se adaptira na ambijent u Trigoriji i da rimskom timu da prepoznatljiv identitet.

Na teren će i Lacio koji sanja da barem jednu noć provede sam na vrhu tabele, budući da igra protiv Parme. Sa velikim nestrpljenjem se očekuje i nastup Koma protiv Sasuola nakon briljantne partije u Ligi šampiona protiv Mančester junajteda.

U tim Rome, nakon izdržane kazne zbog crvenog kartona na meču sa Komom, vraća se Malen. Holanđanin nastavlja da trese mreže sa produktivnošću Gabrijela Batistute u njegovoj prvoj sezoni u dresu Rome. U odsustvu Dibale, teret odgovornosti Malena je duplo veći. Međutim, odsustvo Paula nije nužno veliki hendikep, imajući u vidu da Sule pruža mnogo bolje partije kada na terenu nema njegovog zemljaka.

Prema najavama iz Trigorije, Gasperini će iskoristiti povratak Kristantea da ga odmah baci u vatru, ali u drugačijoj ulozi. Naime, iskusni italijanski reprezentativac bi trebalo da igra u ulozi ofanzivnog pleja, iza leđa Malena i Sulea. Za Kristantea je to povratak na početak karijere, budući da su mu kao junioru predviđali blistavu karijeru nekadašnje klasične „desetke“. Reč je o nužnom potezu jer je Dibala povređen, a Mora još uvek ne daje potrebne garancije, pogotovo za delikatne mečeve kao što je večerašnji.

U timu gostiju jedina velika novina biće devetnaestogodišnji Luli. Mladi Rimljanin je odličnim partijama istisnuo iz postave argentinskog reprezentativca Molinu.

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Azuri nisu izgubili nijednom na svom stadionu protiv Rome u prethodnih osam godina: četiri pobede i četiri remija. U istoriji sudara dva kluba, Azuri su samo jednom imali dužu seriju nepobedivosti na svom terenu, od 1971. do 1982. godine (deset pobeda i jedan remi). Tim iz Napulja nije imao ovako očajan start u prvenstvu još od sezone 2009/2010, kada je Roberto Donadoni dobio otkaz nakon sedam kola. Na drugoj strani, Roma je zabeležila najbolji start od 2014. godine, kada je sa Rudijem Garsijom Roma uknjižila bod više od Gasperinijeve ekipe.

Kuriozitet je da Napoli nije primio nijedan gol na „Maradoni“ u poslednja dva meča, dok je Roma nanizala tri utakmice u gostima bez ijedne kapitulacije. U prethodnih sto godina postojanja, Roma nijednom nije uspela da veže četiri gostovanja na startu sezone bez primljenog gola. Još jedan podatak na istom talasu jeste da je Roma tim protiv koga je Hojlund odigrao najviše minuta, a nije dao gol Rimljanima.

Napoli ne može da računa na Bonđorna, Favazulija i dvojicu Brazilaca, Neresa i Alisona Santosa, dok Roma ima još bolnija odsustva, budući da joj nedostaje kostur tima: golman Svilar, režiser igre Kone, bivši kapiten Pelegrini i Dibala, inspirator maštovitosti Đalorosih.

NAPOLI 4-3-3: Milinković-Savić – Di Lorenco, Rafa Marin, Badijašil, Olivera – Angisa, De Brujne, Mektomini – Politano, Hojlund, Lang

ROMA 3-4-1-2: Golini – Mančini, Endika, Ermoso – Luli, De Ron, Pizili, Vesli – Kristante – Sule, Malen

LACIO - PARMA (20.45)

U Formelu sanjaju otvorenih očiju. U roku od dva i po meseca njihov svet se promenio, od razoružavajućeg poraza od Mantove u Kupu Italije do mogućnosti da noć u kojoj se kazaljke vraćaju jedan sat unazad provedu sami na vrhu tabele Serije A.

Taj preokret ima svoje ime i prezime. Ime je Fratezi, a prezime Gatuzo. Naime, dolazak Fratezija posle debakla u Kupu Italije nije samo kvalitetno pojačao sastav Nebeskoplavih već je žestoko prodrmao čitav ambijent i ulio novu snagu i ambicije klonulom timu. Gatuzo je maestralno iskoristio priliku jer je dolazak bivšeg igrača Intera bilo ono što mu je nedostajalo za „poletanje“ i završnu glazuru regenerisanja fudbalera, od Tavareša i Belajana do Noslina i Isaksena.

15.00: (2,90) Kaljari (3,30) Bolonja (2,50) MOZZART RELAX

Lacio u odnosu na druge vodeće klubove ima prednost što ne nastupa u evropskim kup takmičenjima i može na miru da priprema utakmice tokom cele sedmice, što je smanjilo i broj povređenih fudbalera.

Gatuzo je razmišljao da napravi rotacije na meču sa Parmom jer će ove nedelje i Nebeskoplavi igrati tri meča u sedam dana, s obzirom na vanredno kolo u utorak, sredu i četvrtak. Međutim, poučen iskustvom Sarija i Baronija iz prethodnih sezona, Rino je orijentisan da „turnover“ odloži za meč sa Sasuolom u Ređo Emiliji. Čak bi i Tejlor, i pored malih problema, trebalo da stisne zube i zaigra od prvog minuta.

Lacio, po pravilu, nema problema sa Parmom u Seriji A. Na poslednjih 16 mečeva, Nebeskoplavi su pobedili 11 puta, uz četiri remija i samo jedan poraz. Uz to, Lacio protiv Parme ima najduži niz mečeva na Olimpiku u kojima postiže golove: čak 14, tako da ne čudi što su Lacijali ostvarili osam pobeda i dva remija u prethodnih deset okršaja.

20.45: (1,38) Lacio (4,60) Parma (8,00) MOZZART RELAX

Kao što smo već pisali, ovo je najbolji start Lacija u istoriji, sa dobrim izgledima da postane još bolji, dok Parma prolazi kroz jedan od najturobnijih perioda, budući da je samo dva puta u prošlosti imala gori početak. Čak ni promena na klupi nije dala željene rezultate. Sa Đilardinom na klupi umesto Kveste, Parma je zabeležila dva poraza protiv Intera i Torina, primivši čak šest golova.

Lacio je, uz Romu, jedini tim u Seriji A koji nijednom nije primio gol u prvom poluvremenu.

Laciju nedostaju zbog povreda Marušić, Rovela i Gudmundson, dok je Parma doputovala bez Nikolusija-Kavilje i Almkvista.

LACIO 4-3-3: Mandas – Florijani, Šutalo, Provstgard, Tavareš – Fratezi, Belajan, Tejlor – Isaksen, Noslin, Zakanji.

PARMA 3-5-2: Korvi – Delprato, Dijego Karlos, Trojilo – Britšgi, Fabijan, Bernabe, Kejta, Valeri – Romero, Lontani.

KOMO - SASUOLO (15.00)

Komo je na početku ove jeseni prešao put od italijanske do evropske fudbalske „Pepeljuge“. Trijumf nad Mančester junajtedom učinio je tim sa jezera planetarno poznatim i potvrdio da na Sinigalji stasava fudbaler ogromnog potencijala, Niko Pas. Naravno, Niko nije novi Mesi, ali među igračima koji će nositi breme poređenja sa Leom, u argentinskoj reprezentaciji Komova „desetka“ ima najšira ramena.

Trener domaćina Sesk Fabregas sprema iznenađenja i za Alberta Akvilanija, kolegu na klupi Sasuola. U dosadašnjem delu sezone Fabregas je na svakoj utakmici imao barem po jedno neočekivano rešenje za startnu postavu. Ruku na srce, Katalonac je bio primoran da improvizuje zbog velikog broja povređenih igrača, pogotovo u napadu. Ovog popodneva bi to mogao da bude Kouto u ulozi spoljnjeg desnog, iza leđa Duvikasa.

15.00: (1,42) Komo (4,90) Sasuolo (6,25) MOZZART RELAX

Za razliku od stratega Koma, Akvilani ne menja veznu liniju i napadački trio, osim ako neko od startera nije povređen. U tom kontekstu bi i ovog popodneva trebalo da vidimo Matića, Adžića i Torstveda u veznoj liniji, a Berardija, Espozita i Laurijentea u napadu. Komo i Sasuolo su odigrali samo dva meča u Seriji A i Seriji B, i to u prošloj sezoni, kada su oba tima ostvarila po pobedu. I pored toga što je Komo napravio par pogrešnih koraka u ovom prvenstvu, ovo je njegov najbolji početak sezone u poslednjih 75 godina.

Komo je primio samo jedan gol na svom stadionu u poslednja četiri prvenstveniva meča, dok je Sasuolo tim sa najviše oscilacija u Seriji A, o čemu svedoči i činjenica da je tim Alberta Akvilanija i Nemanje Matića jedini koji je na svim nastupima u Seriji A dao i primio gol.Duvikas još uvek nije postigao gol u prvenstvenim mečevima na Sinigalji, dok je Berardi prekinuo svoj post u prošlom kolu, a nije vezao dva uzastopna meča na listi strelaca gotovo dve godine.

I Komo je platio danak velikog broja utakmica u kratkom vremenskom periodu kroz povrede nekoliko fudbalera, od Čalobe i Dijaoa, preko Kena, do Rodrigeza i Liberalija. Sasuolo je igrao manje, ali nema manje povređenih fudbalera, budući da je sezona već završena za Lejsena, a van stroja su i Idzes, Kone i Boloka.

KOMO 4-2-3-1: Bute – Smolčić, Ramon, Kempf, Kaiki – Perone, Da Kunja – Kouto (Kakere), Niko Pas, Baturina – Duvikas.

SASUOLO 4-3-3: Murić – Činkvegrano, Ćaleta-Car, Odental, Doig – Adžić, Matić, Torstved – Berardi, Espozito, Laurijente.

SERIJA A - 8. KOLO

Petak

Torino - Monca 3:2 (1:0)

/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/

Subota

15.00: (1,42) Komo (4,90) Sasuolo (6,25) MOZZART RELAX

15.00: (2,90) Kaljari (3,30) Bolonja (2,50) MOZZART RELAX

18.00: (2,75) Napoli (3,45) Roma (2,50) MOZZART RELAX

20.45: (1,38) Lacio (4,60) Parma (8,00) MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (1,32) Inter (5,30) Fiorentina (8,00) MOZZART RELAX

15.00: (1,80) Atalanta (4,20) Frozinone (3,80) MOZZART RELAX

15.00: (2,15) Đenova (3,50) Venecija (3,30) MOZZART RELAX

18.00: (6,50) Leće (4,30) Juventus (1,47) MOZZART RELAX

20.45: (5,00) Udineze (3,80) Milan (1,65) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama***