Suze vredne 2,20
Vreme čitanja: 5min | uto. 07.07.26. | 00:08
Neko se večeras radovao plaču Kristijana Ronalda.
Kada je Entoni Tejlor označio kraj meča u Dalasu, režiser prenosa se tek malo zadržao na slavlju Španaca. Tražio je odmah kameru koja snima Kristijana Ronalda i dobio kadar koji je interesovao celu fudbalsku planetu. Ali i sigurno nekog od igrača u MOZZARTU kojima je tek posle utakmice prošla kvota 2,20.
Kristijano Ronaldo nije mogao da zadrži suze. Shvatio je da je kraj i počeo da plače. Prošla je opklada vredna koeficijenta 2,20. Pali su tiketi na kojima je bila kvota 1,60 da Kristijano Ronaldo neće zaplakati do kraja turnira.
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Veliki portugalski as na kraju neće karijeru krunisati jedinim velikim trofejom koji mu je nedostajao. Nije uspeo ni iz šestog pokušaja. Debitovao je na Mundijalima 2006. u Nemačkoj i tu je bio i najbliži. Portugalci su stigli do polufinala gde ih je zaustavila Francuska. Bila je to generacija sa Figom, Pauletom, Dekom i dvadesetogodišnjim Kristijanom kao najmlađim u timu. Četiri godine kasnije ih je u osmini finala zaustavio kasniji prvak Španija, a Ronaldo je već tada bio prva zvezda tima sa Simaom, Karvaljom, Koentraom, Pepeom, Meirelešom… U Brazilu 2014. su Portugalci ispali u grupi sa Nemačkom, Ganom i SAD, a uz Ronalda su tada bili Nani, Mutinjo, Rui Patrisio, Bruno Alveš… Na SP u Rusiji su Ronaldo i drugari (Gereiro, Mario, Bernardo Silva, Gedeš…) završili u osmini finala protiv Urugvaja. U Kataru pre četiri godine je Maroko u četvrtfinalu zaustavio Ronaldov tim sa Feliksom, Nevešom, Dijašom, Diogom Koštom…
I nikada Ronaldo nije imao jači tim oko sebe od ovog sada. Odlična odbrana, sjajan vezni red, razne opcije na krilima i ofanzivnim pozicijama… Samo što Ronaldo više nije to što je bio. I što je ovog puta on bio jedna od slabijih karika Portugalaca. Na stranu istresanje na nejakom Uzbekistanu. U grupi protiv DR Konga i Kolumbije se videlo da se muči i da to više nije ona ista pretnja po gol rivala kao nekada. Protiv Kolumbije je bio nevidljiv i Portugalci su kao drugi iz grupe odmah otišli na Hrvate u osmini finala. Tamo je dao gol iz penala, a njegova zamena Ramoš je doneo pobednički gol.
Protiv Španije se trudio, pokušavao, ali je na kraju je Mundijal završio sa poražavajućim učinkom. Na ovom turniru je imao 17 šuteva, a da saigračima nije stvorio nijednu šansu. Do sada je neslavni rekorder bio meksički vezista Alberto Garsija Aspe na Mundijalu ’98, kada je imao 15 šuteva i nijednu stvorenu šansu saigračima. Ronaldu je ovo bio osmi poraz na svetskim prvenstvima, čime se popeo na vrh još jedne neslavne liste gde su još meksički golman Antonio Karbahal, južnokorejski tandem Hjon Min Son – Hong Mjun Bo i Australijanac Metju Leki.
Mundijalska priča Kristijana Ronalda je gotova nakon 20 godina i šest turnira. Nije uspeo kada je bio na vrhuncu slave, a možda nije imao dovoljno dobar tim. Nije uspeo ni kada je imao sjajne saigrače, ali kada je vrhunac prošao… Završioo je najveći san u suzama, ali nekoga je na kraju i obradovao.