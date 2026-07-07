Suze vredne 2,20

Veliki portugalski as na kraju neće karijeru krunisati jedinim velikim trofejom koji mu je nedostajao. Nije uspeo ni iz šestog pokušaja. Debitovao je na Mundijalima 2006. u Nemačkoj i tu je bio i najbliži. Portugalci su stigli do polufinala gde ih je zaustavila Francuska. Bila je to generacija sa Figom, Pauletom, Dekom i dvadesetogodišnjim Kristijanom kao najmlađim u timu. Četiri godine kasnije ih je u osmini finala zaustavio kasniji prvak Španija, a Ronaldo je već tada bio prva zvezda tima sa Simaom, Karvaljom, Koentraom, Pepeom, Meirelešom… U Brazilu 2014. su Portugalci ispali u grupi sa Nemačkom, Ganom i SAD, a uz Ronalda su tada bili Nani, Mutinjo, Rui Patrisio, Bruno Alveš… Na SP u Rusiji su Ronaldo i drugari (Gereiro, Mario, Bernardo Silva, Gedeš…) završili u osmini finala protiv Urugvaja. U Kataru pre četiri godine je Maroko u četvrtfinalu zaustavio Ronaldov tim sa Feliksom, Nevešom, Dijašom, Diogom Koštom…

I nikada Ronaldo nije imao jači tim oko sebe od ovog sada. Odlična odbrana, sjajan vezni red, razne opcije na krilima i ofanzivnim pozicijama… Samo što Ronaldo više nije to što je bio. I što je ovog puta on bio jedna od slabijih karika Portugalaca. Na stranu istresanje na nejakom Uzbekistanu. U grupi protiv DR Konga i Kolumbije se videlo da se muči i da to više nije ona ista pretnja po gol rivala kao nekada. Protiv Kolumbije je bio nevidljiv i Portugalci su kao drugi iz grupe odmah otišli na Hrvate u osmini finala. Tamo je dao gol iz penala, a njegova zamena Ramoš je doneo pobednički gol.