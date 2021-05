Na papiru deluje kao nemoguća misija: Kako u gostima pobediti nekog, postići najmanje dva gola, ako ga nikada nisi pobedio?

E, takav izazov čekaće Pari Sen Žermen u utorak veče na Itihadu, kada istrči na revanš polufinala Lige šampiona protiv Mančester sitija (21.00). Francuski prvak i vicešampion Evrope iz prošle sezone izgubio je kod kuće 2:1, te će morati da odigra utakmicu iz snova da bi na Ostrvu našao put do finala u Istanbulu.

Pep Gvardiola i Mančester siti su se dugo mučili da nađu stazu koja vodi do polufinala Lige šampiona, ali izgleda da su im se ove godine kockice sklopile i tu su, na korak od plasmana u finale. Prvog u istoriji Građana sa plave strane Mančestera. Ne samo kockice, nego je izgleda i sreća namignula engleskom klubu, pošto su golovi u Parizu bili pokloni s nebesa, dar Talije kojoj je izgleda dozlogrdilo kako se prebogato mezimče arapskih milijardera muči da dođe do borbe za trofej.

LIGA ŠAMPIONA, 21.00: (1.80) MAN. SITI (3.70) PSŽ (4.60)

Ako nešto znamo o Gvardioli i njegovim ekipama, znamo kako će igrati u utorak veče: imaju rezultat, te će držati loptu što duže mogu, do krajnjih granica, a neće se zaletati previše ka golu gostiju. Svaka izgubljena lopta na svojoj polovini i svaki metar brisanog prostora iza leđa odbrane mogli bi da budu kobni. Ne davati takve poklone Svecima biće zadatak broj jedan, imperativ za Siti.

I osloniće se na dvojicu fantastičnih ove sezone: Kevina de Brujnea, večitog motora Građana i mladog Fila Fodena, koji se ne samo izborio za svoje mesto pod suncem u zvezdanom jatu Sitija, već je postao čovek odluke, onaj na kojeg može da se osloni, igrač za velika dela.

Šta će onda raditi PSŽ? Tim kojem se mnogo toga bazira na kontri i polukontri, na hvatanju grešaka rivala i brzometnom kažnjavanju iz dva poteza. Osloniće se na majstorije Nejmara, koji je uvek sposoban da iskreira sam sebi i drugima gol šanse, a i prekidi, u kojima dominira Markinjos, strelac dva gola u dve poslednje utakmice, biće jak adut Svetaca. A, Mbape? Nije se mnogo isticao u prvom duelu, sada će biti još manje prostora za njegova bekstva, za sprintove u kojima protivniku ostaje samo da guta prašinu.

Svestan je Maurisio Poketino šta Svece čeka na Itihadu i zna šta je potrebno njegovom timu za prolaz u finale.

„Moramo biti spremni da patimo u nekim delovima utakmice, i kada budemo imali šanse moramo biti precizni i agresivni. Potrebna su nam dva gola kako bismo prošli u finale. To je naš cilj i pokušaćemo da ga ostvarimo. Oni imaju prednost, mi smo ti koji će rizikovati. Moramo verovati u prolaz, biti pametni, hrabri i pokazati kvalitet na terenu“, zaključio je Maurisio Poketino.

Mančesteru je lakše. Ne samo što ima lepu rezultatsku prednost, nego nije morao da se „kida“ u 90 minuta domaće lige, pošto je tu posao priveo kraju i čeka ga titula. I da nije tukao Kristal Palas, nikakva se drama ne bi dogodila. Dok je PSŽ morao da „plete“ do poslednje sekunde protiv upornog Lansa, da nije pobedio oprostio bi se od titule prvaka Francuske. I uspeo je da upiše ta tri boda i bez Mbapea i Di Marije na terenu. Propustio je Kilijan Mbape duel sa Lansom zbog povrede, odradio je lakši trening, a da li će biti starter ili će mu Maurisio Poketino nameniti ulogu džokera, strogo je čuvana tajna.

Šuškalo se da Kilijan Mbape, možda, neće ni zaigrati, ali Pep Gvardiola nije imao dilemu da li će Francuz igrati i pre nego što je obznanjeno da je Mbape odradio trening.

„Apsolutno će igrati i jedva čekam da ga vidim. Nemam dilemu da će biti na terenu. Nadam se zbog fudbala, zbog igre, da će Mbape biti u sastavu. On i Nejmar su izuzetni. Bili su i u prvoj utakmici, iako smo mi pobedili“.

Miran je Gvardiola pred revanš, kao retko kada. Veruje u svoje momke i prolazak u finale Lige šampiona.

„Vrlo malo je stvari koje me brinu pred revanš. Ogroman sam optimista, mnogo mirniji nego ranije. Druga utakmica polufinala je uvek najteža u ciklusu, teža i od finala. Ali, svesni smo šta moramo da radimo i to ćemo do detalja objasniti igračima do početka“, istakao je Pep Gvardiola.

Ni tradicija međusobnih susreta ne ide na ruku klubu iz Grada svetlosti. Četiri puta su do sada igrali PSŽ i Siti, bilans je dve pobede engleskog predstavnika, dva puta je bilo nerešeno. Jedan dvomeč, odigran u četvrtfinalu Lige šampiona 2015/16 pripao je Sitiju (1:0, 0:0), ali ga je na sledećem koraku zaustavio Real. Ko zna, možda se ove godine u finalu sudare baš ta dva kluba.

MANČESTER SITI – PARI SEN ŽERMEN (21.00, TV ARENA SPORT)

Stadion: Itihad

Bez prisustva gledalaca

Sudija: Bjorn Kujpers (Holandija)

MANČESTER SITI: Ederson – Voker, Stouns, Dijas, Kanselo – Rodri, Gundogan, De Brujne – Marez, Bernardo Silva, Foden

PARI SEN ŽERMEN: Navas – Florenci, Markinjos, Kimpembe, Dijalo – Verati, Paredes – Di Marija, Nejmar, Draksler - Ikardi

LIGA ŠAMPIONA - POLUFINALA (REVANŠI)

Utorak

21.00: (1.80) Mančester Siti (3.70) PSŽ (4.60)

Sreda

21.00: (2.35) Čelsi (3.10) Real Madrid (3.25)

***kvote su podložne promenama