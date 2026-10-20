Ten Hag otvorio dušu: U Mančesteru nisu ispunili obećanja! Mislio sam da sam najbolji trener za Junajted

O njegovom otkazu spekulisalo se mnogo pre nego što ga je dobio, još po završetku sezone 2023/24, koju je Mančester Junajted završio na osmom mestu, ostavši bez učešća u Evropi. Izborio ga je tek u finalu FA kupa u kojem je pobedio Mančester Siti. Ispostavilo se da je tom pobedom Ten Hag sebi sačuvao posao. Pa iako je bio na tankom ledu, bivši trener Ajaksa osmelio se tokom pregovora da postavlja uslove koje je uprava engleskog kluba prihvatila, ali ih nikada nije ispunila. "Nisam želeo da nastavim sa poslom sa samo jednom preostalom godinom ugovora. Zato sam rekao: 'Potrebna mi je dodatna godina i moramo ovo da radimo zajedno.' Obećali su mi lojalnost, obećali su mi podršku, obećali su komunikaciju, da ćemo biti usklađeni. Razgovarali smo o problemima. Ali obećanja nisu ispunili", započeo je Ten Hag poduži intervju za Atletik.

Jedan od najvećih razloga za Ten Hagovo razočaranje bila je odluka kluba da proda škotskog vezistu Skota Mektominija u Napoli radi finansiranja drugih pojačanja (čitaj Manuela Ugartea). Holandski trener je insistirao na njegovom ostanku zbog njegovog ofanzivnog doprinosa, ali i zato što mu se dopao njegov mentalitet.

"Zato sam se razočarao. Na Ibici smo se dogovorili. Rekao sam: ’Nema prodaje Skota Mektomineja.’ Bili bismo usklađeni tokom prelaznog roka. Izneo sam argument, razlog: nemamo moć davanja golova. Skot donosi realizaciju i sjajan mentalitet. Junajted mu teče kroz vene. Tako da kada su pokrenuli tu temu, rekao sam: ’Ne’. A na kraju su ga prodali. Naravno da sam se osećao veoma neprijatno i razočarano.“

Osvrćući se na odluku uprave da se sa njim rastane posle poraza od Vest Hema, Ten Hag ističe da je taj potez bio nelogičan i preuranjen. Naglašava da su statistički parametri i podaci u tom periodu nagoveštavali stabilizaciju i napredak tima.

"Mislim da je bilo prilično čudno rastati se u tom trenutku. Svi podaci su pokazivali da smo dobri. U redu, dve loše utakmice protiv Liverpula i Totenhema (oba poraza kod kuće od 3:0). Započinjali smo proces. Pustite ga da napreduje; igra se poboljšava.“

Iako su se u javnosti pojavile tvrdnje da je izgubio kontrolu nad timom, Ten Hag veruje da su se igrači borili za njega do samog kraja. Takođe nagoveštava da je odluka o njegovoj smeni bila doneta i pre same utakmice u Londonu.

"Možda oni tvrde drugačije, ali ja vidim na terenu — u svakoj utakmici su se borili. Takođe, moja poslednja utakmica bila je verovatno jedna od naših najboljih, trebalo je da pobedimo Vest Hem. Ali siguran sam da je taj proces već bio u toku; već je bilo ljudi - možda čak i u timu - koji su znali šta će se dogoditi sutradan.“

Holandski stručnjak opisuje kako je osetio promenu u ponašanju rukovodstva tokom gostovanja Fenerbahčeu u Ligi Evrope. Smatra da brzopleto menjanje trenera koji donosi trofeje ne predstavlja primer dobrog vođenja kluba.

"Mogu da procenim situaciju; vidim kada se ljudi ne pojave u Istanbulu, odjednom se nešto dešava. Ali opet, kada tog leta dobijete izvinjenja za njihovo ponašanje i dogovor da nastavimo da gradimo, to je iznenađujuće. Ciljali smo Ligu Evrope. I mislim da kada izaberete menadžera, a on u poslednje dve sezone dokaže svoju vrednost osvajanjem trofeja i ulaskom u finala, onda ne mislim da je dobro vođenje kluba ako ga promenite... Gledao sam finale, ali sve se već promenilo.“

Na pitanje da li je vođenje kluba veličine Junajteda zahteva izražen ego kako menadžera ne bi "progutao" pritisak, Ten Hag povlači granicu između ega i vere u sopstvene kvalitete.

"Nemam takav ego, ali imam samopouzdanje. Nije reč o meni; reč je o klubu. Mogu da prihvatim da dolazi novo rukovodstvo i da žele da postave svoje ljude, ali samo to mi recite.“

Erik ten Hag (©Reuters)

Dolazak kompanije INEOS i reorganzacija upravljačke strukture doneli su veliku neizvesnost. Ten Hag objašnjava koliko je takvo okruženje otežalo trenerski posao.

"Proces preuzimanja kluba doneo je mnogo buke, neizvesnosti među ljudima i poremećaja. Tako da je za menadžera, za trenera, bilo teško da radi, to je jasno. Bilo je veoma komplikovano.“

Prvi sastanci sa novim vlasnicima otkrili su želju uprave da preoblikuje ulogu menadžera u klasičnog trenera. Ten Hag ističe da je želeo zajednički rad na strategiji, ali da je prava komunikacija izostala.

"Ali posle prvog sastanka (u Karingtonu), Džim (Retklif, prim.aut.) je počeo da pričа o strukturi u fudbalskom klubu, o tome kako bi menadžer trebalo da bude samo glavni trener. Rekao sam: ’U redu, hajde da razgovaramo, ali moj ugovor je drugačiji.’ Nikada više ništa nisam čuo o tome. Zatim me na svakoj konferenciji za štampu (u Junajtedu) pitaju da li strukturu treba menjati. Uvek želim da sarađujem u klubu — ne možete ovo da radite sami. Morate pronaći strategiju vezanu za filozofiju, model igre, profil tima i individualne profile. Na to sam bio navikao, ali sa njima nije bilo nikakve komunikacije.“

Tokom poslednjih meseci njegovog mandata, mediji su intenzivno pisali o pregovorima sa drugim trenerima. Ten Hag objašnjava svoj stav prema stalnim spekulacijama u javnosti.

"Bilo je mnogo spekulacija u poslednja dva meseca. Svake nedelje su izlazili članci o tome. Mogu dobro da se nosim sa tim, ali očigledno je da smo imali svoje probleme.“

Uprkos pričama o smeni, Ten Hag je odbio da traži objašnjenja od rukovodstva i svu energiju je usmerio na pripremu tima za meč protiv Mančester sitija. Proslava te pobede ostala mu je u pamćenju kao najlepši trenutak tokom perioda provedenog u Engleskoj.

"Mislio sam da sam najbolji trener za Junajted, tako da nije imalo smisla ulaziti u to. Fokusirao sam se samo na svoj tim. Imali smo jednu šansu da osvojimo trofej, FA kup, a to je ogromna stvar. I to smo i uradili. Proslava na terenu (na Vembliju), recimo da je to bio najbolji trenutak u mom životu u Mančesteru.“

Ten Hag kritikuje rukovodstvo jer smatra da je nedostatkom podrške u disciplinskim merama prema pojedinim igračima kvario njegov autoritet i održavao lošu kulturu u svlačionici.

"I tako oni nastavljaju tu toksičnu kulturu; raspiruju je, daju moć igračima. Rašford je neverovatan igrač, ako mu je stav pravi. Uvek sam pokazivao poverenje u njega, stavljao ga da igra. Ali kada pokažete takve standarde, ponekad morate napraviti korekcije.“

U jednom delu intervjua Ten Hag se osvrnuo i na sukob sa Kristijanom Ronaldom, koji je, smatra, imao uticaj na određene igrače. Da ih je Portugalac, kritikujući upravu kluba, učinio da igrači budu smeliji, kao što je nedavno bio Lisandro Martinez.

"Mogu reći da smatram da je upravo to donela ta madridska veza — da igrači imaju veliku moć i da žele sami da odlučuju. Po mom mišljenju, to nije odgovaralo fazi u kojoj se Junajted nalazio. Rukovodstvo je želelo napadački, dinamičan fudbal, a ti igrači su želeli da igraju ono što je odgovaralo njima samima.”