Ten Hag otvorio dušu: U Mančesteru nisu ispunili obećanja! Mislio sam da sam najbolji trener za Junajted
Vreme čitanja: 9min | uto. 20.10.26. | 13:34
O želji da dovede Harija Kejna i Frenkija de Jonga, razočaranju jer su mu prodali Skota Mektominija...
Poverenje u vidu novog ugovora, pa nedugo zatim priče o otkazu. Sve ono sa čime se Majkl Kerik sada suočava, prošao je prethodno Erik ten Hag u Mančester Junajtedu. Doneo mu je dva trofeja za dve sezone, ali je sporije ušao u treću, pa je posle devet kola - i četiri poraza koliko je pretrpeo u tih devet kola - dobio otkaz.
Skoro okruglo dve godine kasnije holandski stručnjak, trenutno zaposlen kao tehnički direktor Tventea, govorio je za Atletik o iskustvu sa Old Traforda. U opširnom intervjuu 56-godišnjak je prvi put otvorio dušu i ogolio sve probleme sa kojima se suočavao u Mančesteru. Govorio je o prekršanim obećanjima klupske uprave, narušenim odnosima, kao i o izostanku jasne vizije koja je direktno uticala na rezultate, ono o čemu je nedavno pričao i sadašnji fudbaler Junajteda Lisandro Martinez.
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O njegovom otkazu spekulisalo se mnogo pre nego što ga je dobio, još po završetku sezone 2023/24, koju je Mančester Junajted završio na osmom mestu, ostavši bez učešća u Evropi. Izborio ga je tek u finalu FA kupa u kojem je pobedio Mančester Siti. Ispostavilo se da je tom pobedom Ten Hag sebi sačuvao posao. Pa iako je bio na tankom ledu, bivši trener Ajaksa osmelio se tokom pregovora da postavlja uslove koje je uprava engleskog kluba prihvatila, ali ih nikada nije ispunila.
"Nisam želeo da nastavim sa poslom sa samo jednom preostalom godinom ugovora. Zato sam rekao: 'Potrebna mi je dodatna godina i moramo ovo da radimo zajedno.' Obećali su mi lojalnost, obećali su mi podršku, obećali su komunikaciju, da ćemo biti usklađeni. Razgovarali smo o problemima. Ali obećanja nisu ispunili", započeo je Ten Hag poduži intervju za Atletik.
Jedan od najvećih razloga za Ten Hagovo razočaranje bila je odluka kluba da proda škotskog vezistu Skota Mektominija u Napoli radi finansiranja drugih pojačanja (čitaj Manuela Ugartea). Holandski trener je insistirao na njegovom ostanku zbog njegovog ofanzivnog doprinosa, ali i zato što mu se dopao njegov mentalitet.
"Zato sam se razočarao. Na Ibici smo se dogovorili. Rekao sam: ’Nema prodaje Skota Mektomineja.’ Bili bismo usklađeni tokom prelaznog roka. Izneo sam argument, razlog: nemamo moć davanja golova. Skot donosi realizaciju i sjajan mentalitet. Junajted mu teče kroz vene. Tako da kada su pokrenuli tu temu, rekao sam: ’Ne’. A na kraju su ga prodali. Naravno da sam se osećao veoma neprijatno i razočarano.“
Osvrćući se na odluku uprave da se sa njim rastane posle poraza od Vest Hema, Ten Hag ističe da je taj potez bio nelogičan i preuranjen. Naglašava da su statistički parametri i podaci u tom periodu nagoveštavali stabilizaciju i napredak tima.
"Mislim da je bilo prilično čudno rastati se u tom trenutku. Svi podaci su pokazivali da smo dobri. U redu, dve loše utakmice protiv Liverpula i Totenhema (oba poraza kod kuće od 3:0). Započinjali smo proces. Pustite ga da napreduje; igra se poboljšava.“
Iako su se u javnosti pojavile tvrdnje da je izgubio kontrolu nad timom, Ten Hag veruje da su se igrači borili za njega do samog kraja. Takođe nagoveštava da je odluka o njegovoj smeni bila doneta i pre same utakmice u Londonu.
"Možda oni tvrde drugačije, ali ja vidim na terenu — u svakoj utakmici su se borili. Takođe, moja poslednja utakmica bila je verovatno jedna od naših najboljih, trebalo je da pobedimo Vest Hem. Ali siguran sam da je taj proces već bio u toku; već je bilo ljudi - možda čak i u timu - koji su znali šta će se dogoditi sutradan.“
Holandski stručnjak opisuje kako je osetio promenu u ponašanju rukovodstva tokom gostovanja Fenerbahčeu u Ligi Evrope. Smatra da brzopleto menjanje trenera koji donosi trofeje ne predstavlja primer dobrog vođenja kluba.
"Mogu da procenim situaciju; vidim kada se ljudi ne pojave u Istanbulu, odjednom se nešto dešava. Ali opet, kada tog leta dobijete izvinjenja za njihovo ponašanje i dogovor da nastavimo da gradimo, to je iznenađujuće. Ciljali smo Ligu Evrope. I mislim da kada izaberete menadžera, a on u poslednje dve sezone dokaže svoju vrednost osvajanjem trofeja i ulaskom u finala, onda ne mislim da je dobro vođenje kluba ako ga promenite... Gledao sam finale, ali sve se već promenilo.“
Na pitanje da li je vođenje kluba veličine Junajteda zahteva izražen ego kako menadžera ne bi "progutao" pritisak, Ten Hag povlači granicu između ega i vere u sopstvene kvalitete.
"Nemam takav ego, ali imam samopouzdanje. Nije reč o meni; reč je o klubu. Mogu da prihvatim da dolazi novo rukovodstvo i da žele da postave svoje ljude, ali samo to mi recite.“
Dolazak kompanije INEOS i reorganzacija upravljačke strukture doneli su veliku neizvesnost. Ten Hag objašnjava koliko je takvo okruženje otežalo trenerski posao.
"Proces preuzimanja kluba doneo je mnogo buke, neizvesnosti među ljudima i poremećaja. Tako da je za menadžera, za trenera, bilo teško da radi, to je jasno. Bilo je veoma komplikovano.“
Prvi sastanci sa novim vlasnicima otkrili su želju uprave da preoblikuje ulogu menadžera u klasičnog trenera. Ten Hag ističe da je želeo zajednički rad na strategiji, ali da je prava komunikacija izostala.
"Ali posle prvog sastanka (u Karingtonu), Džim (Retklif, prim.aut.) je počeo da pričа o strukturi u fudbalskom klubu, o tome kako bi menadžer trebalo da bude samo glavni trener. Rekao sam: ’U redu, hajde da razgovaramo, ali moj ugovor je drugačiji.’ Nikada više ništa nisam čuo o tome. Zatim me na svakoj konferenciji za štampu (u Junajtedu) pitaju da li strukturu treba menjati. Uvek želim da sarađujem u klubu — ne možete ovo da radite sami. Morate pronaći strategiju vezanu za filozofiju, model igre, profil tima i individualne profile. Na to sam bio navikao, ali sa njima nije bilo nikakve komunikacije.“
Tokom poslednjih meseci njegovog mandata, mediji su intenzivno pisali o pregovorima sa drugim trenerima. Ten Hag objašnjava svoj stav prema stalnim spekulacijama u javnosti.
"Bilo je mnogo spekulacija u poslednja dva meseca. Svake nedelje su izlazili članci o tome. Mogu dobro da se nosim sa tim, ali očigledno je da smo imali svoje probleme.“
Uprkos pričama o smeni, Ten Hag je odbio da traži objašnjenja od rukovodstva i svu energiju je usmerio na pripremu tima za meč protiv Mančester sitija. Proslava te pobede ostala mu je u pamćenju kao najlepši trenutak tokom perioda provedenog u Engleskoj.
"Mislio sam da sam najbolji trener za Junajted, tako da nije imalo smisla ulaziti u to. Fokusirao sam se samo na svoj tim. Imali smo jednu šansu da osvojimo trofej, FA kup, a to je ogromna stvar. I to smo i uradili. Proslava na terenu (na Vembliju), recimo da je to bio najbolji trenutak u mom životu u Mančesteru.“
Ten Hag kritikuje rukovodstvo jer smatra da je nedostatkom podrške u disciplinskim merama prema pojedinim igračima kvario njegov autoritet i održavao lošu kulturu u svlačionici.
"I tako oni nastavljaju tu toksičnu kulturu; raspiruju je, daju moć igračima. Rašford je neverovatan igrač, ako mu je stav pravi. Uvek sam pokazivao poverenje u njega, stavljao ga da igra. Ali kada pokažete takve standarde, ponekad morate napraviti korekcije.“
U jednom delu intervjua Ten Hag se osvrnuo i na sukob sa Kristijanom Ronaldom, koji je, smatra, imao uticaj na određene igrače. Da ih je Portugalac, kritikujući upravu kluba, učinio da igrači budu smeliji, kao što je nedavno bio Lisandro Martinez.
"Mogu reći da smatram da je upravo to donela ta madridska veza — da igrači imaju veliku moć i da žele sami da odlučuju. Po mom mišljenju, to nije odgovaralo fazi u kojoj se Junajted nalazio. Rukovodstvo je želelo napadački, dinamičan fudbal, a ti igrači su želeli da igraju ono što je odgovaralo njima samima.”
Pod 'madridskom vezom' Ten Hag je mislio na Rafaela Varana, Kazemira i Kristijana Ronalda koji su na Old Traford došli nakon što su sa Realom u nekoliko navrata osvojili Ligu šampiona. Osvrnuvši se na dolazak igrača koji su sa Real Madridom osvojili brojne titule Lige šampiona, Ten Hag objašnjava kako je njihov uticaj oblikovao dinamiku u timu na način koji nije odgovarao potrebnom stilu igre. Konkretno Kazemiro je došao u Junajted kao pojačanje u veznom redu sa 'kvalitetima kvoterbeka', slikovito objašnjava Ten Hag. I još važnije, došao je sa uverenjem da će Junajted dovesti igrače sa kojima će moći da se bori za titulu...
"Onda je, naravno, delovalo kao da je izgubio motivaciju. Ne znam šta su mu rekli.“
Nakon što ga je nekadašnji fudbaler Junajteda Fred opisao kao odličnog taktičara ali lošeg u radu sa ljudima, Ten Hag uz osmeh objašnjava zašto ulazi u konfrontacije sa igračima.
"Nisam ljut na Freda. Sukobljavate se sa igračima kada pokazuju da su neefikasni i nepripremljeni. Ali to je uvek uz poštovanje. Želite da ih pogurate, želite da izvučete najbolje iz njih."
Osvrnuo se Ten Hag u opširnom intervjuu i na ciljeve koje je postavio pred sportski sektor po dolasku u klub kada je jačanje igračkog kadra u pitanju.
"Naš identitet trebalo je da bude dinamičan, napadački fudbal, kontrapresing, a to je upravo ono što su Ričard Arnold (tadašnji izvršni direktor, prim.aut.) i Džon Murto (tadašnji direktor fudbala, prim.aut.) zahtevali od mene. Igra sa posedom na polovini protivnika. Naravno da žele pobede. Old Traford je 'Teatar snova'. Oni žele avanturistički fudbal. Za to su vam onda potrebni odgovarajući profili igrača.“
Kakvi tačno profili?
"Potreban vam je štoper koji dobro igra sa loptom u nogama i potreban vam je štoper koji osvaja lopte, a koji je takođe sposoban da igra visoko postavljenu odbranu. Već u prvoj sezoni sam rekao: ’Štoper - tu postoji problem, centralni vezni - tu postoji problem, a posebno mi treba strateg. A potrebni su vam i golovi.’ I to je bio najveći problem tokom sve tri moje godine: golovi.“
Ten Hagova velika želja za vezni red bio je njegov bivši igrač iz Ajaks Frenki de Jong, Mančester Junajted je nedeljama pregovarao sa Barselonom, ali je Holanđanin odbio da dođe.
"Svi misle da menadžer vodi pregovore, da sam uključen u finansijska pitanja, ali nikada nisam bio. Naravno, dao sam sve od sebe; organizovao sam sastanke sa njim, gde su učestvovali i Ričard i Džon, kako bih ga ubedio da pređe. Mogao je da bude veoma važan u izgradnji tima, ne samo te godine, već i za budućnost. Ali nismo uspeli.“
Nakon neuspešnih pregovora sa De Jongom, Ten Hag je insistirao na dovođenju engleskog reprezentativca Deklana Rajsa.
"Problem je bio u tome što Vest Hem nije želeo da ga pusti. Mislim da smo mogli više da uradimo da ih testiramo. Bili smo na istoj talasnoj dužini, oni su pokušali, ali ne znam kako je tekao taj proces. Poenta je u tome da su vam u Junajtedu potrebni vrhunski igrači.“
Za poziciju glavnog napadača, Ten Hag je imao jasnog favorita u liku kapitena Engleske - Harija Kejna. Insistirao je na njegovom dovođenju, ali je rukovodstvo kluba iz finansijskih razloga odbilo taj predlog.
"Rekao sam im: ’Želim samo jednog igrača — i znate koga’. Borio sam se za to. Čuo sam da je bio veoma pozitivno nastrojen, ali nikada nisam razgovarao sa njim o tome. Ne znam kako je tekao proces odlučivanja između Džona, Ričarda i Glejzera. Došli su do tog zaključka. Nemam uvid u finansije.“
Ten Hag naglašava da formiranje tima od mladih talenata zahteva prisustvo formiranih, zrelih ličnosti koje svojim primerom mogu da vode ekipu kroz uspone i padove.
"Mislim da su klubu kao što je Junajted potrebni takvi profili da bi bio uspešan. Ličnost, da su zreli i odgovorni. Doveli smo pet, šest mladih igrača sa velikim potencijalom. Ali oni nisu gotov proizvod. Potrebno im je usmeravanje pravih profesionalaca, poput Kejna, Rajsa i Bruna (Fernandeša)."
Kao jedno od potencijalnih pojačanja koje bi donelo iskustvo i stabilnost napadačkoj liniji, klub je razmatrao povratak svog nekadašnjeg igrača Denija Velbeka. Ten Hag potvrđuje da su razgovori postojali.
"Sigurno, bili smo u kontaktu. Ne ja lično, već često Daren (Flečer, tadašnji tehnički direktor Junajteda). I bio je veoma zainteresovan.“
U leto 2022. godine, Ten Hag je želeo bivšeg napadača Ajaksa Brajana Brobija kao podršku i opciju u napadu, ali objašnjava kako je neodlučnost kluba dovela do toga da propuste pravi trenutak za realizaciju transfera.
"U početku nisu svi bili saglasni. Onda smo ga ubedili, ali smo već zakasnili i on je već bio u nekom drugom procesu."
Nakon odlaska iz Mančestera, Ten Hag je nekoliko meseci bio bez posla, da bi početkom 2026. godina preuzeo ulogu tehničkog direktora Tventea.
"U ovom regionu to je veoma, veoma veliko. Ovo je veliki klub za Holandiju. Nije globalan, to je sasvim jasno, ali pritisak uvek postoji. Ljudi su ovde prilično kritični. Zato stvari moraju da funkcionišu", zaključio je Ten Hag.