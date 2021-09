Terzićev presek: Rodić najbolji srpski bek, Šerif nam dao dva neregularna gola, Stankoviću čestitke za Bragu

Neće imati utakmica sa Bragom, bar u očima velikog broja navijača Crvene zvezde, epitet epske, ali ostaće upamćena kao jedna od najvažnijih pobeda aktuelne generacije Crvene zvezde i trenera Dejana Stankovića.

Srpski šampion je dobrom taktikom bukvalno prevario jaču portugalsku ekipu i napravio veliki korak ka novom evropskom proleću. Dug put je do tamo, ali imaju razloga na Marakani za optimizam, posebno što ekipa bolje deluje nego pre dva meseca.

„Crvena zvezda je protiv Brage odigrala vrhunsku taktičku utakmicu, i ne volim da čujem komentare kako smo se izvukli. Nismo igrali protiv kluba koji je slabiji od nas. Jači su, bogatiji. Braga je četvrti klub Portugalije, svake godine igraju evropska takmičenja, vrede 140.000.000 evra. Trener Dejan Stanković je sjajno pripremio utakmicu. Izvanredno. Dobro je što smo startovali pobedom. Želimo da budemo među prva dva tima u grupi. To je cilj, mada je put dug“, poručio je Zvezdan Terzić.

Kao mrlja leta izdavaja se poraz u dvomeču protiv Šerifa. Bez obzira što je moldavski klub pokazao snagu u duelima sa Dinamom i Šahtjorom.

„Ovdašnja javnost ih je gledala sa nipodaštavanjem jer je reč o moldavskom klubu. Međutim, to je skup južnoameričkih i afričkih igrača. Pokazali su snagu i protiv nas, kasnije i protiv Dinama i Šahtjora. Ostaje žal što ih nismo prošli, to i danas ne mogu da prežalim. Međutim, imali smo peh da UEFA delegira rumunskog sudiju za duel koji je igrao predstavnik Moldavije. To je kao da nama deli pravdu sudija iz Republike Srpske ili Crne Gore. Drastično smo oštećeni. Priznat im je neregularan gol na Marakani, što je nedopustivo. Tamo su dali gol iz ofsajda. Oba gola su bila neregularna“.

Mnogi smatraju da je zbog konkurentnosti za Zvezdu bolje da igra Ligu Evrope.

„Naš cilj uvek mora da bude Liga šampiona, mada je Liga Evrope prava mera za Zvezdu s obzirom na budžet. Isto tako je važno da se Lige Evrope domognemo kroz plej-of za Ligu šampiona. Porazom od Šerifa smo izgubili 5.000.000 evra. Takva je raspodela novca“.

Crvena zvezda je kao kapitalno pojačanje dovela Aleksandra Dragovića, pričalo se o Kolarovu u jednom trenutku je i Prijović bio završen.

„Sve što smo hteli mi smo doveli, jer pred svaki prelazni rok imamo širi spisak potencijalnih pojačanja. Znate da ste me videli u gradu, na ručku sa Kolarovom. I rekao sam tada da je još rano za čestitike. Čuo sam tu tezu o tome da treba da dovedemo levog beka. Ja vam tvrdim da je Milan Rodić najbolji srpski levi bek. On je prošle godine od 56 utakmica odigrao 45. Koji dobar igrač će da dođe da bude alternativa?“

Pričao je Zvezdan Terzić o derbiju i odnosima sa ljudima iz Partizana.

„Bio je dobar derbi, navijači su imali šta da vide. U nekim ranijim mečevima je bilo mnogo tuče, lupanja lopte, nervoze. Sada je bio kvalitetan meč. Nisam zadovoljan, jer sam očekivao da ćemo da pobedimo. Dominirali smo do 36. minuta, bili smo bolji. Brine me što nismo do tada dali pogodak. Primili smo gol koji je nedopustiv“.

Imao je Terzić još zamerki.

„Posle toga smo ušli u anarhiju. Zvezda sme da primi jedan gol. Sme i dva, ali morali smo da se dignemo iz te situacije i pokažemo mentalitet. Nije mi se svidelo kako igramo posle pogotka crno-belih. Ali igrači i stručni štab zaslužuju pohvale za izjednačenje. Istrajali su“.

Veruje prvi operativac Zvezde da su razmirice sa ljudima iz Partizana stvar prošlosti.

„Ja bih voleo da je tako. Čestitao sam Vučeliću na dobrom derbiju, lepo smo se pozdravili. Danas idemo na ručak, moramo da sarađujemo. Jer imamo zajedničke teme i problematiku. Imao je Miljan Miljanić jednu strašnu rečenicu: Ne postoje neprijatelji u sportu, samo rivali. Mi se nikada nećemo složiti oko suđenja, ostalo moramo. Na bolje odnose uticali su i odlasci nekih ljudi iz uprave Partizana. Oni su sejali seme zla iz želje za samopromocijom. Sada imamo šansu da imamo dva predstavnika u Ligi Evrope. Moraće Partizan da navija za nas u Evropi kako bi igrao u kvalifikacijama za Ligu šampiona“, našalio se Terzić.