The cam of God: Gol Engleske neregularan jer je lopta pogodila kameru? (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 12.07.26. | 02:56
FIFA kaže da ništa nije sporno, ali njen kredibilitet je na najnižim granama
Pre 40 godina Englezi su bili žrtva najkultnijeg poteza u istoriji svetskih prvenstava, Maradonine Božje ruke. Fudbalski Bog je u četvrtfinalu iskoristio oskudicu tehnologije i jednim od dva poteze za sva vremena otvorio put Argentini ka tituli prvaka sveta. U eri u kojoj tehnologija već uveliko kroji fudbalsku istoriju, možda smo dobili "božju kameru".
Reč je o izjednačnujućem golu Džuda Belingema protiv Norveške. Nekoliko minuta nakon što je Englez zatresao mrežu internet je zapljusnuo naobična optužba. Gol Engleske je neregularan jer je lopta nakon ispucavanja Erjana Nilanda, a pre nego što je pala u noge Eliota Andresona, pogodila žicu po kojoj klizi ona čuvena Spider kamera.
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U moru snimaka teško je sa sigurnošću zaključiti da li je lopta zaista pogodila žicu. Klemon Turpan nije primetio ništa sporno, gol je priznat, ubrzo su ekipe otišle na odmor. Utakmica se završila, Engleska je otišla u polufinale, ali javnost ne prestaje da bruji.
Fudbalska pravila kažu da igra mora biti prekinuta (i nastavljena) sudijskim podbacivanjem ako lopta dođe u kontakt sa spoljnim faktorom, kao što je kamera ili drugi objekat na terenu terena. Pošto se incident dogodio tokom faze napada koja je direktno dovela do gola, VAR je imao mogućnost da pregleda igru i potencijalno poništi izjednačujući gol. To se nije dogodilo.
FIFA je brzo reagovala i putem twitter profila FIFA Media pokušala da ekspresno utišla glasove. Objavila je snimak sporne situacije iz drugog minuta sudijske nadoknade uz sledeći opis: "Pre gola Engleske protiv Norveške u 45+2. minutu, senzor u lopti nije pokazao „otkucaj srca lopte“ kada je bila u vazduhu, pa samim tim nije bilo dokaza da je lopta dodirnula nadzemnu žicu i promenila kretanje."
Ali kredibilitet FIFA (naročito nakon poništene suspenzije Balogunu na insistiranje Donalda Trampa) je na najnižim granama i nije baš subjekt kojem se bespogovorno veruje.
Selektor Norveške Stole Solbaken i nekoliko igrača, uključujući i Erlinga Halanda bili su besni na Turpana na poluvremenu smatrajući da je gol neregularan. I ukoliko lopta zaista jeste pogodila žicu, imaju puno pravo da budu gnevni.
Dočekaće ova priča jutro i teško da će biti brzo zaboravljena. Naročito ako Englezi odu u finale i podignu pehar. A ako se baš to desi, kao Maradonin Hand of God, fudbalska istorija dobiće i Cam of God... Izraz koji se već širi društvenim mrežama.