The cam of God: Gol Engleske neregularan jer je lopta pogodila kameru? (VIDEO)

Pre 40 godina Englezi su bili žrtva najkultnijeg poteza u istoriji svetskih prvenstava, Maradonine Božje ruke. Fudbalski Bog je u četvrtfinalu iskoristio oskudicu tehnologije i jednim od dva poteze za sva vremena otvorio put Argentini ka tituli prvaka sveta. U eri u kojoj tehnologija već uveliko kroji fudbalsku istoriju, možda smo dobili "božju kameru".

Reč je o izjednačnujućem golu Džuda Belingema protiv Norveške. Nekoliko minuta nakon što je Englez zatresao mrežu internet je zapljusnuo naobična optužba. Gol Engleske je neregularan jer je lopta nakon ispucavanja Erjana Nilanda, a pre nego što je pala u noge Eliota Andresona, pogodila žicu po kojoj klizi ona čuvena Spider kamera.