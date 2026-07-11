TRANSFERI (subota, 11. jul)

***

NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Čolo s Hjulmanom popunio tamo gde je bilo tanko. Opširnije OVDE.

- Bajern sanja Žila Kundea! Opširnije OVDE.

- Bačanin bi mogao u Francusku. Opširnije OVDE.

- Čelsi stavio Alehandra Garnaća na prodaju. Opširnije OVDE.

- Kuva se transfer Ferana Toresa: Ako Barsa neće, hoće PSŽ. Opširnije OVDE.

- In Bom Hvan izbor Frančeska Fariolija. Opširnije OVDE.

- Dinamu od Lacija najmanje 20.000.000, ili ništa od paketa. Opširnije OVDE.

- Seid Korać se vraća u Seriju B i donosi Voši 230.000. Opširnije OVDE.

- Radosav Petrović govorio o potencijalnom pojačanju Partizana. Opširnije OVDE.

- Cava menja Stankovića u Klub Brižu. Opširnije OVDE.

- Leteći start Viole: Već dovela četiri pojačanja za 59.000.000. Opširnije OVDE.

- Mančester Siti na decu ovog leta potrošio skoro 40.000.000. Opširnije OVDE.

- Kardoso Varela precrtan na Maksimiru. Opširnije OVDE.

- Nenad Milijaš dobio vredno pojačanje u TSC-u. Opširnije OVDE.

- Lemajić ima poziv iz Prve lige Srbije. Opširnije OVDE.

***