TRANSFERI (subota, 11. jul)
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sub. 11.07.26. | 23:07
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Čolo s Hjulmanom popunio tamo gde je bilo tanko. Opširnije OVDE.
- Bajern sanja Žila Kundea! Opširnije OVDE.
- Bačanin bi mogao u Francusku. Opširnije OVDE.
- Čelsi stavio Alehandra Garnaća na prodaju. Opširnije OVDE.
- Kuva se transfer Ferana Toresa: Ako Barsa neće, hoće PSŽ. Opširnije OVDE.
- In Bom Hvan izbor Frančeska Fariolija. Opširnije OVDE.
- Dinamu od Lacija najmanje 20.000.000, ili ništa od paketa. Opširnije OVDE.
- Seid Korać se vraća u Seriju B i donosi Voši 230.000. Opširnije OVDE.
- Radosav Petrović govorio o potencijalnom pojačanju Partizana. Opširnije OVDE.
- Cava menja Stankovića u Klub Brižu. Opširnije OVDE.
- Leteći start Viole: Već dovela četiri pojačanja za 59.000.000. Opširnije OVDE.
- Mančester Siti na decu ovog leta potrošio skoro 40.000.000. Opširnije OVDE.
- Kardoso Varela precrtan na Maksimiru. Opširnije OVDE.
- Nenad Milijaš dobio vredno pojačanje u TSC-u. Opširnije OVDE.
- Lemajić ima poziv iz Prve lige Srbije. Opširnije OVDE.
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