Ova deca "jedu malu decu": Španija se vratila na krov Evrope bez primljenog gola
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 22:22
Crvena furija nastavila dominaciju za uzrast do 19 godina
Šta bi bilo da za omladinsku reprezentaciju Španije igraju Lamin Jamal i Pau Kubarsi, bolje da ne razmišljamo. I bez njih, standardnih prvotimaca A selekcije, ekipa za igrače do 19 godina popela se na krov Evrope bez primljenog gola! U finalu je večeras savladana Nemačka sa 2:0, posle 4:0 u grupnoj fazi.
Računajući i kvalifikacije, bila je to osma uzastopna pobeda Španije bez primljenog gola, uz 30 postignutih! Posmatrajući samo turnir u Velsu, izabranici Paka Galjarda bili su bolji od domaćina (7:0), Danske (3:0), Nemačke (4:0), Hrvatske (3:0) i ponovo Nemačke (2:0). Slobodno možemo reći - prošetali su se do povratka evropske krune, koju im je prošle godine u finalu skinual Holandija (1:0). Sa kamatom je kasnije vraćeno Lalama u kvalifikacijama, kada je bilo 3:0.
Izabrane vesti
Ovo je ukupno 13. titula omladinskog prvaka Evrope za Španiju. Sa 11 ih prati Engleska, ali koji tempom Španci "gaze" rivale, teško da će ih bilo ko stići. U 21. veku deset puta su bili prvaci kontinenta za uzrast do 19 godina.
Večeras je Nemačka pregažena golovima Viljarealovog Uga Lopeza, posle odbitka od stative u 44. minutu, i Realovog Marija Rivasa u 48. posle centaršuta iz kornera. Moglo je da bude i ubedljivije da je Betisov Hose Morante (najbolji strelac turnira sa nemačkim centarforom Otom Štangeom - po četiri gola) bio precizniji u dve dobre šanse, ali moglo je i da bude dramatičnije da su Nemci iskoristili kontru na isteku pola sata igre. HSV-ov Oto Štange je uspeo da se izbori za šut pored dvojice španskih defanzivaca, međutim, Manuel Gonzales je bio odlično postavljen pred svojim golom. Kao još jednom u finišu meča, na pokušaj Džikesea Fildsa, a priliku da unese neizvesnost propustio je i Montrel Kulbret desetak minuta pred kraj.
Maštali smo da bi Srbija u Velsu mogla da ponovi podvig iz 2013, kada je sa Ljubinkom Drulovićem postala omladinski šampion Evrope, ali budimo iskreni - veliko je pitanje da li bi selekcija Gordana Petrića i u najjačem sastavu, sa Milosavljevićem, Avdićem, Kostovom, Cvetkovićem, Maksimovićem i Bačaninom, mogla protiv ovakve Španije. Bez njih je završila kao druga najgora na turniru, iza Velsa, a poslednja u svojoj grupi, sa tri poraza u susretima protiv Italije (0:2), Ukrajine (1:2) i Hrvatske (0:3).