Ova deca "jedu malu decu": Španija se vratila na krov Evrope bez primljenog gola

Ovo je ukupno 13. titula omladinskog prvaka Evrope za Španiju. Sa 11 ih prati Engleska, ali koji tempom Španci "gaze" rivale, teško da će ih bilo ko stići. U 21. veku deset puta su bili prvaci kontinenta za uzrast do 19 godina.

Večeras je Nemačka pregažena golovima Viljarealovog Uga Lopeza, posle odbitka od stative u 44. minutu, i Realovog Marija Rivasa u 48. posle centaršuta iz kornera. Moglo je da bude i ubedljivije da je Betisov Hose Morante (najbolji strelac turnira sa nemačkim centarforom Otom Štangeom - po četiri gola) bio precizniji u dve dobre šanse, ali moglo je i da bude dramatičnije da su Nemci iskoristili kontru na isteku pola sata igre. HSV-ov Oto Štange je uspeo da se izbori za šut pored dvojice španskih defanzivaca, međutim, Manuel Gonzales je bio odlično postavljen pred svojim golom. Kao još jednom u finišu meča, na pokušaj Džikesea Fildsa, a priliku da unese neizvesnost propustio je i Montrel Kulbret desetak minuta pred kraj.

Maštali smo da bi Srbija u Velsu mogla da ponovi podvig iz 2013, kada je sa Ljubinkom Drulovićem postala omladinski šampion Evrope, ali budimo iskreni - veliko je pitanje da li bi selekcija Gordana Petrića i u najjačem sastavu, sa Milosavljevićem, Avdićem, Kostovom, Cvetkovićem, Maksimovićem i Bačaninom, mogla protiv ovakve Španije. Bez njih je završila kao druga najgora na turniru, iza Velsa, a poslednja u svojoj grupi, sa tri poraza u susretima protiv Italije (0:2), Ukrajine (1:2) i Hrvatske (0:3).