Gori Ostrvo od ranih jutarnjih časova zbog velikog skandala u koji su umešani fudbaleri nekoliko premijerligaških klubova.

Veliki broj igrača u Velikoj Britaniji prekršilo je najstrože kovid protokole u novogodišnjoj noći i gotovo neprestano stižu informacije o novim pozitivnim slučajevima zaraze virusom korona. Mančester Siti će na Čelsi ići bez petorice igrača, dok se za Kajla Vokera traži suspenzija do kraja sezone jer je četvrti put uhvaćen kako krši kovid protokole, susret između Barnlija i Fulama otkazan je zbog toga što se zaraza raširila u svlačionici Kolibara, dok je Totenhem rešio da kazni trojicu svojih prvtimaca koji su uhvaćeni u varanju sistema, odnosno u tome da su se oglušili o najstroža pravila sprečavanja širenja virusa korona.

Đovani Lo Selso i Erik Lamela nisu se čak našli ni u protokolu za meč protiv Lidsa, dok je Serhio Regilon meč odgledao s klupe, a Totenhem je najoštrije osudio ponašanje svojih igrača koji su novogodišnju noć dočekali zajedno sa Manuelom Lanzinijem i još nekim fudbalerima Vest Hema! Dok se ostrvska javnost obrušava na sve koji su prekršili najviši nivo kovid protokola, Totenhem je rutinski pregazio Lids i tako naplatio neke ispuštene bodove iz ranijeg perioda - 3:0 (2:0).

Da budemo jasni, Totenhem je iskoristio svoje šanse, odnosno to što Lids pod komandom Marsela Bijelse i dalje igra suviše ofanzivni fudbal, nesrazmeran realnom kvalitetu gostiju s Eland Rouda. Totenhem je slavio sa 3:0 (2:0) i posle tri kola u kojim su osvojena samo dva boda Pevci ponovo izgledaju kao legitiman kandidat za šampionsku titulu.

Ekipa Žozea Murinja je svesno prepustila loptu u noge protivnika, ali je potpuno "murinjovski" čekala i dočekala svaku grešku koja je direktno vodila do gola. Prvi je pao već posle nepunih pola časa igre posle velike greške Ezgjana Alioskog koji je u kaznenom prostoru srušio Stivena Bergvajna, što je Hari Kejn pretvorio u gol. Drugi i treći pogodak na meču praktično su pokloni nedovoljno iskusnog Ilana Melijea. Heung Min Son je gotovo ni iz čega stigao do liste strelaca posle Kejnove asistencije u samom finišu poluvremena, da bi Tobi Alderveireld potom iskoristio Sonov centaršut i Melijeov kiks da glavom postigne gol. Kompjuterski sistem kasnije je utvrdio da je lopta minimalno prešla gol crtu zajedno s mladim čuvarom mreže gostiju, ali je i to bilo dovoljno da se aktivira sat glavnog arbitra i da se upiše treći gol domaćinu.

Mogao je rezultat još nekoliko puta da se promeni, prvenstveno jer ni posle tri primljena gola Bijelsa nije odustajao od svoje igre, ali se Murinjova ekipa konačno dobro odbranila i sačuvala veliku prednost.

U nadoknadi vremena pravu glupost napravio je Met Doerti jer je potpuno nesmotrenom reakcijom zaradio drugi žuti karton na utakmici i tako desetkovao Pevce sigurno za naredni meč, a to je gostovanje Aston Vili 13. januara... Murinjo je pogledom "streljao" Doertija, koji je doduše i sam bio svestan učinjene greške...

PREMIJER LIGA - 17. KOLO

Petak

Everton - Vest Hem 0:1 (0:0)

/Souček 86/

Mančester Junajted - Aston Vila 2:1 (1:0)

/Marsijal 40, Fernandeš 61pen - Traore 58/

Subota

Totenhem - Lids 3:0 (2:0)

/Kejn 29 penal, Son 43, Alderveireld 50/

16.00 (2.15) Kristal Palas (3.05) Šefild Junajted (3.90)

18.30 (2.80) Brajton (2.85) Vulverhempton (2.90)

21.00 (5.30) VBA (3.60) Arsenal (1.70)

Nedelja

15.15 (4.70) Njukasl (3.60) Lester (1.78)

17.30 (2.80) Čelsi (3.35) Mančester Siti (2.50)

Otkazano:

Barnli - Fulam

***kvote su podložne promenama