Nešto malo više od godinu dana je prošlo od prve utakmice Ljubiše Tumbakovića na mestu selektora reprezentacije Srbije. I ne pamti se kada je neki strateg izvrteo toliki broj fudbalera na okupljanjima državnog tima kao on.

Imalo je, u neku ruku, rezona da napravi takav potez. Njegova prva utakmica je bila “biti ili ne biti” protiv evropskog prvaka Portugalije. Od momenta kada je Srbija izgubila na Marakani od Kristijana Ronalda i njegovih saigrača, zatvorio se put do Evropskog prvenstva kroz kvalifikacije i fokus je odmah pomeren na baraž sa Norveškom u Ligi nacija.

Preostale utakmice u kvalifikacijama Tumbaković je iskoristio da testira ogroman broj igrača, a splet okolnosti je doveo do toga da se umesto u martu, baraž u Oslu igra tek u oktobru, usred drugog ciklusa Lige nacija.

Što je testirao Tumbaković – testirao je. Priznao je i on da je krajnje vreme da se spisak reže, da je 32 fudbalera koliko je pozvao za ove tri utakmice (Norveška, Mađarska i Turska) preteran broj. Ali, ne samo što je to povelika grupa igrača, od kojih neki verovatno neće dobiti ni minut šanse da zaigraju, već zato što je vreme da se poziv u reprezentaciju dobije po učinjenom na terenu, a ne po imenu, ugledu, rejtingu...

Tako nešto je najavio selektor, nezadovoljan kako su protiv Mađarske odigrali rezervisti iz Osla. Očekivalo se da će oni poneti teret utakmice, jer su svežiji, odmorniji, pa valjda i sa posebnim motivom da se bore za mesto u timu, a ispalo je sve drugačije.

“U prvom poluvremenu igrao je drugačiji sastav, pokušali smo koncepcijski da ostvarimo bolji rezultat, ali nije bilo volje i htenja. U nastavku smo pokušali sithijski da dođemo do rezultata, a to je nemoguće. To ozbiljne ekipe ne rade. Hteli su momci stihijski da dođu do gola, što je velika greška. Iz ovakvih utakmica se pravi dodatna selekcija. Imali smo 32 igrača na okupljanju, tako da se zaključak sam nameće“, rekao je Tumbaković posle utakmice.

Ako je suditi po rečima i nezadovoljstvu selektora, kao i činjenici da ih je obojicu zamenio na poluvremenu, deluje da najviše razloga za brigu imaju Adem Ljajić i Luka Milivojević, koji se zaista gotovo nisu videli na meču sa Mađarskom. Mada, ni ostatak “rezervnih snaga” nije baš oduševio. Najbolji utisak je ostavio debitant Vlahović, postala je Srbija opasnija kada je ušao u igru, a stativa ga je sprečila da odmah upiše i gol.

Meč sa severnim komšijama pokazao je još neke detalje: da Aleksandra Mitrovića teško da može iko da odmeni u startnoj postavi, da je Nemanja Gudelj najveće pozitivno iznenađenje u reprezentaciji u poslednjih godinu dana, da je levica često kritikovanog kapitena Aleksandra Kolarova, kojom lansira akcije i menja težište napada i dalje od kapitalnog značaja za igru Orlova...

Istumbaće Tumba tim još jednom, u Istanbulu. Najavio je.

“Iznenadiću vas još jednom”, rekao je selektor na konferenciji posle Mađarske.

Valjda će mu meč sa Turskom razvejati i poslednje dileme, ako ih ima. Biće test za neke druge rezerviste, poslednji ispit pred krojenje spiska za 12. novembar i finale sa Škotskom. Ako je suditi po selektoru, jedna grupa u nedelju veče je pala na tom ispitu.

Okosnica reprezentacije, pa i startna postava, se same od sebe kristališu. Još da prođe Turska, pa da podvučemo crtu.