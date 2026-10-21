Turbulentno na Old Trafordu: Ten Hag otvorio Pandorinu kutiju, ima li Kerik vremena?
Vreme čitanja: 4min | sre. 21.10.26. | 11:37
Mančester Junajted posrće, očajnički menadžeru Đavola treba pobeda za mir u kući. Veliki broj izostanaka pred duel u kišnom Komu (18.45)
Nova sezona – stare brige na Old Trafordu. Drmala se u ovo doba prošle godine i stolica Rubena Amorima. Na kraju je Portugalac dobio otkaz, a Majkl Kerik je uspeo od posrnulog tima da ga odvede u sigurnu luku, u Ligu šampiona. Međutim, početak Premijer lige donosi nove muke na Old Trafordu. Junajted mesec i po nema pobedu, odnosno šest utakmica je bez slasti trijumfa, odnosno od 10. septembra kada je u Mančesteru pao slabašni azerbejdžanski Sabah u Ligi šampiona (0:4).
Pred duel u Komu protiv odlične čete Seska Fabregasa, novu Pandorinu kutiju je otvorio nekadašni strateg ekipe sa Teatra snova, Holandanin Erik ten Hag intervjuom koji je zatalasao temelje Teatra snova. Nekada trofejni trener Ajaksa je uperio otvorenu strelicu ka upravi, optužujući je da nije imao podršku tokom boravka u slavnom klubu.
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Više se o tome pisalo u ostrvskoj štampi prethodnih dana nego o duelu u Lombardiji. Kerik se distancirao od Ten Haga, rekavši da ne zna šta se događalo tokom mandata njegovog prethodnika i da oseća podršku uprave kluba.
“Prilično je jasno. Znam svoju ulogu, ali i odgovornost. Ne treba mi neko drugi da mi to kaže i da mi kaže kada ide dobro ili kada treba da bude bolje. To znam i sam. Imam dobar odnos, zaista dobar odnos sa svima u klubu. Nemamo nikakve poteškoće ni sa jednim igračem. Moramo da pobeđujemo, a to je ono čemu se trudimo. To je bilo Erikovo mišljenje, ne znam detalje o njegovom mandata”, rekao je Kerik.
18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)
Na pitanje da li oseća toksičnu atmosferu u klubu, kako je rekao Erik ten Hag, Kerik je odrično odgovorio:
“Ne, nisam to osetio. Nisam se susreo sa toksičnom kulturom otkako sam se vratio u klub”.
Utakmica u Komu je dovedena u pitanje zbog velikih pljuskova u ovom delu Italije. Vlasti na Apeninima su izdale narandžasto upozorenje na vremenske uslove širom regiona Lombardije. Kiša pada danima, pa teren stadiona u Komu nije u veoma lepom stanju. U Komu se nadaju da će uspeti da sačuvaju teren i da će utakmica sa velikim rivalom da se održi u predviđenom roku.
21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0) MOZZART RELAX
Keriku očajnički treba pobeda za mir u kući, ali kadrovska situacija nije bajna u taboru Đavola. Kobi Majnu se vraća na teren tek za 10 dana, van stroja su i Luk Šo, Ejden Hejven, Manuel Ugarte, Patrik Dorgu i Benjamin Šeško. Holandski štoper Matijs de Liht je spreman da se vrati na teren posle 11 meseci pauze zbog problema s leđima. Pod znakom pitanja su Markus Rašford zbog problema sa kukom i Lisandro Martinez koji su propustili trening u utorak.
21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX
Tim Seska Fabregasa je bio u lošem ritmu, tri meča bez trijumfa, poraz prošle nedelje u Roterdamu, a najava ulaska u pobedničku seriju je nedeljna pobeda u Seriji A u Firenci protiv Fjorentine sa 3:1.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)
/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/
Sreda
18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30) MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)
21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)
21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)
21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)
21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama