Turbulentno na Old Trafordu: Ten Hag otvorio Pandorinu kutiju, ima li Kerik vremena?

Više se o tome pisalo u ostrvskoj štampi prethodnih dana nego o duelu u Lombardiji. Kerik se distancirao od Ten Haga, rekavši da ne zna šta se događalo tokom mandata njegovog prethodnika i da oseća podršku uprave kluba.

“Prilično je jasno. Znam svoju ulogu, ali i odgovornost. Ne treba mi neko drugi da mi to kaže i da mi kaže kada ide dobro ili kada treba da bude bolje. To znam i sam. Imam dobar odnos, zaista dobar odnos sa svima u klubu. Nemamo nikakve poteškoće ni sa jednim igračem. Moramo da pobeđujemo, a to je ono čemu se trudimo. To je bilo Erikovo mišljenje, ne znam detalje o njegovom mandata”, rekao je Kerik.

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

Na pitanje da li oseća toksičnu atmosferu u klubu, kako je rekao Erik ten Hag, Kerik je odrično odgovorio:

“Ne, nisam to osetio. Nisam se susreo sa toksičnom kulturom otkako sam se vratio u klub”.