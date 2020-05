Turci zovu Pantića

Danilo Pantić je pred novim izazovom u karijeri i pitanje je samo gde će nastaviti svoj razvojni put. Ostanak u Čelsiju nije opcija, a možda bi mogla da bude Turska. Tačnije – Trabzon.

Sa Bosfora stižu informacije da je nekadašnji mladi reprezentativac Srbije meta Trabzona i da ga u stručnom štabu vide kao rezervu Žozeu Sosi. Ovde bi čovek odluke mogao da bude nekadašnji prvotimac Čelsija Edi Njuton, koji je na Stamford Bridžu zadužen za nadgledanje razvoja karijera igrača na pozajmicama. Upravo je Njuton jedan od onih koji procenjuju koja je sredina najbolja za razvoj jednog igrača, a navodno je upravo on donekle zagovornik ideje da se Pantić oproba u Trabzonu.

Tri kluba Serije A se uključila u trku za Danila Pantića

Ofanzivni vezista je sezonu za nama odigrao u Mađarskoj, gde se nije proslavio zbog čega se ranije vratio u Čelsi. Nedavno ste mogli da pročitate saznanje MOZZART Sporta da je Pantić blizu povratka u Humsku 1, mada se u međuvremenu pojavila informacija da je na radaru Verone, Lećea i Đenove.

Pantić sa Čelsijem ima saradnju do juna 2021. godine, u klubu ne nameravaju da mu dalje produžavaju ugovor, što znači da će posle sledećeg angažmana, ako to bude jednogodišnja pozajmica, postati slobodan igrač. Partizan to pokušava da iskoristi, ali je konkurencija sve ozbiljnija...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com