Kada jednu utakmicu dva tima napuste razočarani što nisu došli do pobede, onda je to znak da smo gledali dobar meč. A takav je bio upravo večerašnji između Rusije i Turske u Moskvi koji je završen ravnopravnom podelom plena, iako je moglo da bude viđeno mnogo više golova - 1:1 (1:0).

Dve selekcije su podelile uloge na stadionu Dinama. Domaćin je bio dominantan u prvom poluvremenu, zasluženo je vodio zahvaljujući golu Antona Mirančuka od 28. minuta i apsolutno držao meč pod svojom kontrolom, a mogla je u još nekoliko navrata da se trese mreža Merta Gunoka. Ali se u nastavku sve preokrenulo ulaskom Džengiza Undera.

Veliko pojačanje Lestera ubrzalo je ritam i uticao na to da se potpuno zamene uloge na terenu. Turci su krenuli da napadaju u naletima. Već u 51. minutu Rusi su imali sreće kod pokušaja Buraka Jilmaza, a u 62. minutu je stiglo izjednačenje. Čalhanoglu je poslao loptu na drugu stativu, a Demiral je vratio u sredinu, a tamo je na pravom mestu bio Kenan Karaman, koji je pre četiri dana doneo izjednačenje svojoj selekciji protiv Nemačke u Kelnu.

Turci su u narednih desetak minuta mogli da stignu i do preokreta da su Under i Karaman uspeli da iskoriste jednu od svojih prilika, posle čega su se Rusi oporavili i krenuli da odgovaraju. Domaćin će najviše žaliti za odličnim udarcem Andreja Mostovoja iz 76. minuta, ali na kraju mora da bude zadovoljan jer je Under tri minuta kasnije uzdrmao prečku turskog gola.

Rusi su prvi u grupi 3 sa sedam osvojenih bodova, Mađari imaju jedan više, Turci su treći sa dva boda, dok poslednjeplasirana Srbija ima samo jedan bod.







LIGA NACIJA B - 3. KOLO

Nedelja

GRUPA 1

Norveška – Rumunija 4:0 (2:0)

/Haland 13, 64, 74, Serlot 39/

Severna Irska - Austrija 0:1 (0:1)

/Gregorič 42/

GRUPA 2

Izrael - Češka 1:2 (0:1)

/Zahavi 56 - Abu hana 14 autogol, Vidra 48/

Škotska - Slovačka 1:0 (0:0)

/Dajks 54/

GRUPA 3

Srbija – Mađarska 0:1 (0:1)

/Konjiveš 20/

Rusija – Turska 1:1 (1:0)

/Mirančuk 28 – Karaman 62/

GRUPA 4

Republika Irska - Vels 0:0

Finska - Bugarska 2:0 (1:0)

/Tejlor 52, Jensen 67