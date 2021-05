Virdžil van Dajk je u dresu Liverpula izrastao u jednog od najboljih defanzivaca na planeti. Mnogi bi rekli i da mu trenutno nema ravnog, a neretko je svrstavan i među najveće štopere u istoriji Premijer lige. Njegovim dolaskom Redsi su postali ekipa šampionskog kalibra, Holanđanin je bio jedan od ključnih igrača u osvajanju Lige šampiona i titule u Engleskoj, a utisak je da nad svojim protivnicima dominira sa neverovatnom lakoćom. Ipak, kako je izjavio za knjigu "Thou Shall Not Pass: The Anatomy of Football’s Centre-Half" autora Lea Mojnijana, ističe da mu je svaka utakmica teška, jer izlazi na crtu nekim od najboljih napadača na svetu.

Nekada su centralni defanzivci imali jednostavniji zadatak, obaveza im je bila da se staraju o organizaciji poslednje linije i da spreče protivnika da dođe u priliku za postizanje pogotka. Neretko bi se služili i faulovima, igrali grubo, ali je danas potrebno imati i vrhunske tehničke sposobnosti, jer štoperi često imaju ulogu i u organziciji igre i napada. Kod najboljih timova izlaze visoko, kako bi pomogli u kreiranju akcija, ali i dalje moraju odgovorno da obavljaju defanzivne zadatke.

Van Dajk ističe da želi da igra fer i da nema nameru nikoga da povredi na terenu kako bi ga zaustavio.

"Najpre, u nas je upereno 1,000 kamera. Što se mene lično tiče, ja ne volim da povređujem ljude. Želim da igram i pobedim na fer način. To sam jednostavno ja. Nisam tip koji će pokušavati da dođe do pobede raznim taktikama".

Iako je utisak da prilično jednostavno i lako izlazi na kraj sa svim poteškoćama na terenu, "hapsi" protivničke igrače i neretko dugim loptama stvara i gol-prilike svojim saigračima, Holanđanin tvrdi da svaka utakmica nosi posebnu težinu i da stvari nisu tako jednostavne kao što deluju.

"Pojedini ljudi bi rekli da igru činim lakom, ali verujte mi, svaka utakmica je veoma teška. Igramo protiv napadača svetske klase, odličnih fizikalija i nikada ne pomislim: Ovo je lako. Sa druge strane možda želim da moji protivnici tako misle. Pogledajte Rodžera Federera. Kada ga vidite da igra, pomislite da se i ne oznoji. To mora da je mentalno jako teško za njegove protivnike, koji stiču utisak da se i ne trudi".

Ističe da tako pokušava da se uvuče protivnicima pod kožu i dodaje da je jako važno verovati u sebe i svoje sposobnosti.

"Ponekad tako razmišljam. Pokušavam da uđem protivniku u glavu, ali ne tako što bih mu pričao, ili ga udarao, več se trudim da ga nateram da misli da mora da podigne igru na viši nivo ako misli da pruži dobru partiju ili postigne pogodak. Da, morate verovati u svoje sposobnosti, u suprotnom će vas pregaziti. Postoje i drugi načini da se dobiju utakmice, ne morate da udarate ljude ili da ih psujete".

U modernom fudbalu napad počinje iz zadnje linije, akcije neretko kreću od štopera. Protivnici to pokušavaju da iskoriste tako što vrše veliki pritisak na zadnju liniju, a neretko uspevaju i da iznude loš i paničan pas. Pozicija štopera je evoluirala i nosi sve veću važnost u današnjoj igri. Van Dajk je toga svestan, a na terenu je pokazao da itekako može da se nosi sa tim pritiskom.

"Pozicija je danas mnogo važnija. Igranje iz zadnje linije je velika stvar, pogotvu za timove koji vole da imaju loptu u svom posedu. Najveći timovi žele da u svojim redovima imaju igrače koji su sigurni na lopti, čak i u svom kaznenom prostoru i oko njega. Kada ste pod velikim pritiskom, igrač koji može ume da igra sa loptom možđe da bude od velike koristi".