Van Gal veruje da je oštećen zbog varanja Sitija: Dobio sam otkaz, usledila je patnja...
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 12:46
"Ne mogu da promenim istoriju, čak ni Fudbalski savez Engleske to ne može", kaže Holanđanin
Proći će još vremena dok se stvari ne isteraju na čistac, a do tada će se svako malo oglašavati ko smatra da je oštećen u vremenu kada je Mančester Siti bio dominantan i kršio pravila. Red je došao na Luja van Gala.
Ne spada u među trenere koji su ostali bez titule, ali veruje da je oštećen. Jer, kada je dobio otkaz, bilo je to zato što je Mančester junajted ostao bez Lige šampiona, a iz nje ga je istisnuo gradski rival. I to zbog bolje gol-razlike.
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Mančester Siti i Mančester junajted imali su identičan broj bodova, klub sa Old Traforda na koncu je bio peti. Izvisio je i Luj van Galu je tokom leta 2016. godine uručen otkaz, iako je osvojio FA kup.
"Za mene je to (što se 2016. godine nisam plasirao u Ligu šampiona prim. aut) verovatno bio presudan faktor da dobijem otkaz u Mančester Junajtedu, kao i za sve posledice i patnje koje su usledile", rekao je Luj van Gal.
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Ubeđen je holandski trener da ne bi tako prošao da se Mančester Siti pridržavao praviila, a nije - Premijer liga ga je proglasila krivim po 114 od ukupno 115 tačaka optužnice.
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"Sasvim sigurno..."
Ipak, veruje da se istorija ne može prekrojiti i da će trofeji Mančester Sitiju ostati.
"Ne mogu da promenim istoriju, čak ni Fudbalski savez Engleske to ne može", poručio Luj van Gal i po pitanju konačne odluke sve 'stavlja u ruke' sudija koje će dati završnu reč:
"Na kraju krajeva, sudija će morati da odluči".