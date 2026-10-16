Van Gal veruje da je oštećen zbog varanja Sitija: Dobio sam otkaz, usledila je patnja...

Proći će još vremena dok se stvari ne isteraju na čistac, a do tada će se svako malo oglašavati ko smatra da je oštećen u vremenu kada je Mančester Siti bio dominantan i kršio pravila. Red je došao na Luja van Gala.

Ne spada u među trenere koji su ostali bez titule, ali veruje da je oštećen. Jer, kada je dobio otkaz, bilo je to zato što je Mančester junajted ostao bez Lige šampiona, a iz nje ga je istisnuo gradski rival. I to zbog bolje gol-razlike.