Džerard: Siti nam oduzeo uspomene, šta ćemo sa tim? Ne bih prihvatio njihovu medalju Premijer lige

Jesu li varali? Ako pitate Premijer ligu - jesu. Proglasila je Mančester siti krivim po 114 od 115 tačaka optužnice. Žalba je uložena, trenutno niko ne zna kakva će biti konačna presuda i hoće li biti 'revizije istorije', ili će sve biti rešeno novčanom kaznom, oduzimanjem bodova i(li) izbacivanjem Građana u niži rang.

Sve pobrojano je na stolu, te opcije su moguće. I načekaće se fudbalski svet na stavljanje tačke na veliku aferu. Do tada će se igrači Mančester Sitija, sva je prilika, ponašati kao da se ništa ne dešava, ili da ih sve skupa nimalo ne dotiče. Tako su juče izgledali na Enfildu. Iskoristili su činjenicu da je Rajan Gravenberh dobio crveni karton, spakovali tri komada i utišali domaće navijače. Ali, priče o optužnici i alternativnoj istoriji će tek biti...