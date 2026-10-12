Džerard: Siti nam oduzeo uspomene, šta ćemo sa tim? Ne bih prihvatio njihovu medalju Premijer lige
Vreme čitanja: 3min | pon. 12.10.26. | 18:30
„Mislim da sam se pomirio sa tim da nikada nisam osvojio Premijer ligu, da mi je nedostajalo malo u tom segmentu da je osvojim“, kaže legendarni kapiten Liverpula
Jesu li varali? Ako pitate Premijer ligu - jesu. Proglasila je Mančester siti krivim po 114 od 115 tačaka optužnice. Žalba je uložena, trenutno niko ne zna kakva će biti konačna presuda i hoće li biti 'revizije istorije', ili će sve biti rešeno novčanom kaznom, oduzimanjem bodova i(li) izbacivanjem Građana u niži rang.
Sve pobrojano je na stolu, te opcije su moguće. I načekaće se fudbalski svet na stavljanje tačke na veliku aferu. Do tada će se igrači Mančester Sitija, sva je prilika, ponašati kao da se ništa ne dešava, ili da ih sve skupa nimalo ne dotiče. Tako su juče izgledali na Enfildu. Iskoristili su činjenicu da je Rajan Gravenberh dobio crveni karton, spakovali tri komada i utišali domaće navijače. Ali, priče o optužnici i alternativnoj istoriji će tek biti...
Izabrane vesti
Teško da će neko bitno ime biti izostavljeno, svi znaju, gde gdo da se pojave, šta će biti jedna od tema - upitaće ih za Mančester Siti i to što je kršen finansijski fer-plej. Neko će pojednostaviti i reći to što su na Etihadu varali i obmanjivali dugi niz godina.
Stiven Džerard je bio na Enfildu, ispratio je sa tribina derbi, a po pitanje optužnice i Mančester Sitija ima slične stavove kao Vejn Runi. Retroaktivno medalju Premijer lige ne želi.
„Za mene to nije nešto lično vezano igrače Mančester Sitija, jer su oni svi izvanredni igrači, proživeli su taj trenutak i zaslužili su da budu pobednici“, rekao je Stiven Džerard i nastavio:
„Nisam neko ko će sedeti ovde i reći da bih prihvatio medalju Premijer lige ili da želim onu koju oni imaju“.
Moglo je sve da bude drugačije, makar u jednoj sezoni, onoj 2013/2014, da nije bilo klizanja Stivena Džerarda...
Taj detalj na utakmici protiv Čelsija mu je, između ostalog obeležio karijeru, označio ga je kao čoveka koji nikada nije osvojio Premijer ligu.
„Mislim da sam se pomirio sa tim da nikada nisam osvojio Premijer ligu, da mi je nedostajalo malo u tom segmentu da je osvojim. Pomirio sam se sa incidentom koji mi se dogodio u završnici te sezone“.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
To je jedan deo priče. Ne treba mu ništa naknadno, međutim, podosta je oštećenih u celoj priči...
„I čuo sam mnoge igrače Sitija, mnoge navijače Sitija, poznate navijače, kako govore: 'Ne možete nam oduzeti te trenutke'. Šta je sa uspomenama koje su oni oduzeli?“, zapitao se Stiven Džerard, pa dodao:
„Šta je sa uspomenama koje su oduzeli, ne samo možda meni i timu u kojem sam igrao, već tokom tog perioda od devet ili deset godina? Navijačima Totenhema, navijačima Junajteda, navijačima Evertona, timovima sa dna tabele, timovima u kup takmičenjima“.
Legendarni kapiten Liverpula mirno spava, a sve one koji su tih godina bili u Mančester Sitiju pozvao je da o svemu razmisle.
„Bivši igrači Sitija, sadašnji igrači i vlasnici Sitija, svi povezani sa Sitijem, moraju da razmisle o uspomenama koje su potencijalno ukrali od svih ostalih“, zaključio je Stiven Džerard.