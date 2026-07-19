Posle rastanka sa Al Vahdom iz Emirata spekulisalo se da bi Dušan Tadić mogao da se vrati na Johan Krojf Arenu. I dalje ga u Ajaksu vide kao deo velikog projekta I budućeg trenera Kopljanika, najmanje člana stručnog štaba. Međutim, očigledno je da Tadić smatra da može da igra fudbal na najvišem nivou. Tačno je da NEC nije Ajaks, ali će ovog leta, na iznenađenje mnogih, igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Trećeplasirani klub holandskog prvenstva krenuće iz trećeg kola ligaške staze, gde će mu potencijalni rivali biti Lion, Bode Glimt, Olimpijakos I Fenerbahče. Dovoljan motiv za Dušana Tadića da pokuša da se domogne Lige šampiona.

Iako je imao još 12 meseci ugovora sa Al Vahdom, srpski kreativac je odlučio da se sporazumno raziđe sa klubom sa Bliskog istoka. Bilo je jasno da će biti tražena roba tokom letnjeg prelaznog roka, bez obzira na teg godina. Kao člana stručnog štaba želeo ga je I novi trener Fenerbahčea Ismael Kartal. Čak je, prema navodima medija iz Istanbula, razgovarao sa Tadićem I predočio mu namere. Pominjao se i prelazak u Šalke, gde bi obnovio partnerstvo sa Edinom Džekom.

Klub iz Najmehena je do sada angažovao Adama Tahauija iz Vitesea, Žamira Monteira iz Cvolea, Tobijasa Storma iz Lingbija, kao i Kaja Sirhijusa iz Fortune Sitard. Međutim, bez ikakve konkurencije Dušan Tadić bi bio jedno od najvećih imena koje su ikada igrala za NEC.