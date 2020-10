Mauricio Sari je započeo pregovore sa Juventusom oko raskida ugovora sa željom da sve bude rešeno najkasnije do katoličkog Božića, posle čega bi izvesno preuzeo klupu Fiorentine i vratio se u Toskanu gde je odrastao.

Trener Viole Đuzepe Jakini dobio je poverenje na početku ove sezone, ali je jasno da je klubu sa Artemio Frankija neophodan trener većeg kalibra, a to je upravo bivši trener Čelsija i Napolija. Sari ima ugovor sa Juventusom do 2022. godine za platu od 6.000.000 evra po sezoni, ali Tutosport veruje da bi on uskoro trebalo da bude raskinut na obostrano zadovoljstvo i adekvatnu otpremninu, jer je to interes svih zainteresovanih strana.

Tuto ipak navodi da Juventus nije jedina Sarijeva opcija, već da je tu i Roma. Oba kluba imaju američke vlasnike sa velikim ambicijama i trenerima, tako da su Đuzepe Jakini i Paulo Fonseka pod konstantnim pritiskom, a samim tim i na vrhu liste trenera koji bi do kraja ove godine mogli da dobiju otkaz na Apeninima. Ono što je u ovom trenutku jasno jeste da je Jakini u težoj situaciji nego Fonseka.

Sari se proteklih godina dokazao na najvišem nivou, ali isto tako nije bio u stanju da se izbori sa šampionskim ambicijama u Juventusu. Stoga je došao trenutak na blagi korak unazad, ali i rad na vrlo ambicioznim projektima u Firenci i Rimu. Roma ga je želela Sarija pre nego što je otišao u Juventus, pa je potom dovela Paula Fonseku. Portugalac je pokazao da je ozbiljan trener, ali je došao u neprijatnom trenutku tokom promene upravne strukture kluba. U Romi i ove sezone pričaju o borbi za plasman u Ligu šampiona, bez obzira što to ne deluje previše realno, ali to je nešto sa čim Fonseka mora da se nosi ukoliko želi da završi ovu sezonu.