Reprezentacija Finske je plasmanom na Evropsko prvenstvo ispisala istoriju. Po prvi put je obezbedila učešće na velikom takmičenju i čitava nacija je ponosna. Ipak, selekcija Markua Kanerve ne želi tu da se zaustavi, pa će učiniti sve da pomrsi račune favoritima u Grupi B i preko Danske, Rusije i Belgije dođe do plasmana u narednu rundu. Zato će sve oči finskog naroda danas biti uprte u Kopenhagen, gde će njegovi ljubimci po prvi put u istoriji istrčati na teren u okviru kontinentalne smotre (18.00). Protivnik je jedan od domaćina, selekcija Danske.

18.00: (1,55) Danska (3,80) Finska (7,00)

Sa željom da vam približimo dešavanja u zemlji 1000 jezera pred početak događaja koji će u ovoj skandinavskoj državi obeležiti čitavu godinu, razgovarali smo sa bivšim napadačem čačanskog Borca, Crvene zvezde i novosadskog Proletera Srđanom Vujaklijom. Iskusni golgeter je od marta u Finskoj, gde nastupa za drugoligaša RoPS, a za Mozzart Sport je istakao da je pravo uživanje igrati i živeti u ovoj severnoevroskoj državi, pred početak kontinentalne smotre.

"Igrao sam u Grčkoj i kada sam postao slobodan igrač pozvao me je finski agent i pitao da li sam zainteresovan da igram u finskoj ligi. Za mene je to bila super prilika, avantura i oberučke sam prihvatio i došao ovde. Specifična zemlja, svi ljudi su ljubazni, gostoprimljivi i stvarno je uživanje igrati i živeti ovde. Nemam nijednu zamerku".

Dugo je fudbal bio u senci drugih sportova u Finskoj, ali to se promenilo posle istorijskog uspeha. Dok je reprezentacija u hokeju na ledu aktuelni viceprvak sveta, tema broj jedan u državi je Evropsko prvenstvo. Ističe da je fudbal u ekspanziji i da se tamošnja liga ne razlikuje previše od srpske ili grčke, u kojima je svojevremeno nastupao.

"Oni su u hokeju na ledu prošle godine bili prvaci sveta, ove su bili drugi, ali i pored toga u Finskoj je tolika ekspanzija i ludnica, da je fudbal postao sport broj jedan u zemlji samo zato što se reprezentacija kvalifikovala na Evropsko prvenstvo. Što se tiče kvaliteta fudbala, liga je u napretku i ekspanziji, ne razlikuje se u principu mnogo ni od Srbije, kao ni od Grčke i ostalih zemalja u kojima sam igrao. Hoće da napreduju, hoće da igraju napadački fudbal. Dovode strance, strane trenere i sigurno je da će iz godine u godinu to biti mnogo bolje nego što trenutno jeste, ali ni sada nije loše u odnosu kako je ranije bilo".

Dobro raspoloženje se oseća na svakom koraku. Čitav narod nestrpljivo iščekuje početak šampionata Starog kontinenta. Lik prve zvezde reprezentacije Temua Pukija nalazi se na bilbordima širom zemlje. Kako kaže Vujaklija, napadač Noriča gotovo da ima status božanstva u domovini. Podsetimo, od 16 golova u kvalifikacijama za Euro, 31-godišnji fudbaler je postigao 10.

"Ovde vlada opšta euforija, u svakom gradu su bilbordi sa najavom Evropskom prvenstva. Uglavnom je na bilbordima i u najavama njihov najbolji igrač Temu Puki, zvezda tima. Veću zvezdu nisu imali još od Jarija Litmanena, a možda je i veća zvezda trenutno. Litmanen je bio dobar igrač, ali Puki je i dobar igrač i veliki strelac. Postigao je u kvalifikacijama 10 golova, za Norič je dao preko 20 golova. U Finskoj je kao neko božanstvo".





Finci će na premijeri igrati sa selekcijom Danske. Upravo u tom susretu vide svoju šansu. Ipak, realistični su, ali se nadaju da bi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija mogli da dođu do eliminacione faze.

"Kada razgovaram sa ljudima, oni svoju šansu vide u prvoj utakmici protiv Danske i da sa dobrim rezultatom uđu u konkurenciju najboljih trećeplasiranih timova. To im je cilj. Ako se to desi, smatraće da im je uspelo Evropsko prvenstvo".

Vujaklija smatra da bi mogli da iznenade i Rusiju, ali ističe i da će prva utakmica sa Danskom biti odlučujuća.

"Fudbal je nepredvidiva igra, svašta može da se desi. Mislim da mogu da iznenade Dansku, moje mišljenje je da bi možda mogli da iznenade i Rusiju, dok protiv Belgije, da budemo realni, nemaju neku veliku šansu. Prva utakmica će za njih najverovatnije biti odlučujuća".

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE FINSKA PROĆI GRUPU JE 2,60

Kako je posle toliko godina čekanja, ovoj generaciji za rukom pošlo nešto što nije prethodnim? Nešto što nisu uspeli da izvedu igrači poput Jarija Litmanena, Semija Hipije, Mikaela Forsela?

"Poklopilo se da nisu imali mnogo teške protivnike, ali je i do sistema koji sprovode već godinama, zbog tog modernog i napadačkog fudbala koji gaje i to se odrazilo i u kvalifikacijama. Bili su bolji i od Grčke, koja je na papiru bolja i od Bosne, koja ima zvezde poput Džeka, Višće, Krunića, Pjanića... To pokazuje da je sigurno fudbal u jednoj uzlaznoj putanji i plod toga je plasman na Evropsko prvenstvo".

Temu Puki je izrastao u državnog heroja. Vujaklija smatra da će na Evropskom prvenstvu mnogo zavistit od napadača Noriča, koji se na najvišem nivou dokazao u idealnom trenutku po svoju zemlju.

"Prva zvezda tima, mnogo toga zavisi od njega. Ako on ne bude igrao dobro, igraće i cela reprezentacija. Poklopile su mu se kockice poslednjih par godina. Neki igrači se dokažu ranije, neki kasnije. On se eto dokazao malo kasnije, ali sve to dođe na svoje, pravi kvalitet uvek ispliva, a u njegovom slučaju je isplivao na vreme i mislim da će baš zasijati na ovom Evropskom prvenstvu. Ukoliko Finska ostvari dobar rezultat, sigurno će to biti velikim delom zbog njega".

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE FINSKA IZBORITI ČETVRTFINALE JE 13,0

Selektor Marku Kanerva se tokom kvalifikacija oslanjao na jednostavan sistem. Igrao je pretežno u 4-4-2 formaciji, ali je u poslednje vreme počeo da eksperimentiše i sa pet igrača u zadnjoj liniji. Srđan Vujaklija ipak smatra da Finci neće igrati bojažljivo, već da će pokušati da se nadmeću sa svakim rivalom.

"Poznavajući njihov mentalitet, misilm da će igrati slobodno i napadački, da se neće zatvarati i čekati neku šansu iz kontranapada ili greške protivnika. Misim da će se osloniti na svoj kvalitet, pa koliko urade, urade. Ubeđen sam u to".

Bivši napadač Crvene zvezde je kao favorita odabrao selekciju Holandije, a smatra da bi Kilijan Mbape mogao da bude najbolji strelac šampionata Evrope.

"Ja sam uvek navijao za slabije, tako ni ovog puta neću reći ni Belgija, ni Francuska ili Nemačka, što bi se od mene očekivalo. Ja sam se odlučio za Holandiju, pa ćemo videti dokle će dogurati. Kada je u pitanju borba za najboljeg strelca, sigurno je da će biti neko iz najjačih ekipa, pa neka to bude Mbape", izjavio je Srđan Vujaklija za Mozzart Sport.