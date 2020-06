Zdravko Kuzmanović je slobodan igrač

Bazel je danas i zvanično potvrdio da se na kraju sezone rastaje sa srpskim vezistom Zdravkom Kuzmanovićem. Nekadašnjem reprezentativcu Srbije aktuelni ugovor sa Bazelom ističe 30. juna i neće biti produžen, pa će on biti slobodan u izboru nove sredine.

Kuzmanović ima 32 godine i prethodnih sezona je igrao jako malo. U ovoj sezoni je za Bazel odigrao samo tri meča u prvenstvu i dva u kupu. Uglavnom zbog serije povreda. U sezonu je ušao sa povredom leđa, a onda je posle nekoliko odigranih mečeva pokidao Ahilovu tetivu.

I prethodnih sezona je imao velikih problema sa povredama, pa je u prošloj za Bazel upisao 17 mečeva u svim takmičenjima. U sezonama 2016/17 i 2017/18 je bio na pozajmici u španskoj Malagi gde je takođe propustio veći deo utakmica zbog povreda Ahilove tetive, lista i butnog mišića i u periodu od dve godine je sakupio samo 12mečeva za tim iz Andaluzije. Poslednji put kada je igrao u dobroj formi, bilo je to u sezoni 2015/16 kada je šest meseci posle potpisa za Bazel prosleđen na pozajmicu u Udineze u drugom delu sezone i tamo je igrao standardno dobro. Pre povratka u Bazel, igrao je sa Inter, Štutgart i Fioirentinu, a sedam godina je bio član reprezentacije Srbije.

U dva navrata prethodnih godina je srpski vezista rođen u Švajcarskoj bio želja Crvene zvezde za koju navija odmalena. U leto 2017. ga je zvao Zvezdan Terzić sa kojim je u dobrim odnosima još otkako je Zvezdin direktor kao predsednik FSS odigrao bitnu ulogu u ubeđivanju igrača da izabere reprezentaciju Srbije pre Švajcarske kroz čije mlađe kategorije je prošao. Ipak, tada je to bila neizvodljiva priča jer je Kuzmanovićev ugovor u Bazelu iznosio 1.300.000 franaka godišnje neto (oko 1.400.000 evra) što je bilo iznad svih finansijskih limita. U leto 2018. godine je Crvena zvezda opet opipavala puls Kuzmanoviću, ali se i ta priča brzo završila.

“Sa Kuzamnovićem smo pričali, ali kod njega nisam video strast da dođe u Crvenu zvezdu. Realno, karijera mu je u padu. Bilo me je strah kako će momak rođen u Švajcarskoj, koji je igrao na velikim stadionima i bio član Intera i Fjorentine, da se adaptira na terene naše lige”, rekao je Terzić u julu 2018. godine.

Prema našim informacijama, od tada se na Marakani više nije razmišljalo o angažmanu Kuzmanovića, a videćemo da li će se sada nešto promeniti kada je slobodan igrač i kada više nema tržišnu vrednost kao nekada da se nada milionskom ugovoru. Olakšavajuća okolnost za eventualni dolazak u Zvezdu bi moglo da bude poznanstvo sa aktuelnim trenerom Dejanom Stankovićem. Šest godina su bili saigrači u reprezentaciji Srbije, a šest meseci i u milanskom Interu pred kraj Stankovićeve karijere. Kuzmanović nikada nije krio da mu je Stanković bio idol kada je počinjao karijeru.

"Crvena zvezda je moj klub kojim volim odmalena. Nije nikakva tajna da ceo život navijam za Zvezdu i da mi je porodica zvezdaška, ali nemam ništa što bih rekao na tu temu. Na leto ću biti slobodan igrač, a u fudbalu je sve moguće. Otvoren sam za svaki razgovor. Ako bi se to desilo, Dejan Stanković bi prestao da za mene bude Deki kapiten, zvao bih ga "mister" i to je to. Nema tu mnogo filozofiranja. Mislim da je u Zvezdi brzo pokazao autoritet i znanje, tako da je već dobio poštovanje koje zaslužuje", rekao je Kuzmanović pre dva meseca.