Evropa će dobiti novog prvaka. Portugalija je eliminisana u osmini finala od Belgije (0:1), a to je posebno razljutilo nekadašnjeg defanzivnog vezistu Mančester junajteda i Republike Irske, Roja Kina.

Po njegovom mišljenju, tim sastavljen od tako kvalitetnih igrača nije smeo sebi da dozvoli toliko promašaja (zvanično 24 šuta, pet u okvir gola), a posebno je na zub uzeo mladog Žoaa Feliksa. Pomalo začuđujuće, jer je upravo ulaskom 21-godišnjeg napadača Atletiko Madrida i Junajtedovog Bruna Fernandesa živnula igra Portugalaca.

Zamerio je nekadašnji fudbaler poznat po žestokim startovima tokom igračke karijeru Feliksu na promašaju, ali nije baš jasno kom jer su neki drugi igrači imali mnogo bolje šanse od njegovog udarca glavom u 60. minutu, koji je Tibo Kurtoa uspeo da ukroti. Moguće da se radi o nekom šutu koji nije poslao loptu u željenom pravcu.

"Feliks je prevara od igrača. Prevara. Ušao si u igru, potreban si svojoj zemlji, pa onda pogodi metu! Koliko je plaćen? 130.000.000 evra? Da sam na Ronaldovom mestu, napao bih ga u svlačionici. Šokantno! Feliks i Fernandes su me izluđivali", grmeo je Kin, koji sada radi kao konsultant na ITV.

Čini se da je Irac zaboravio 2002. godinu i Svetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji, kada je napustio svoje reprezentativne saigrače nezadovoljan uslovima u trening kampu...

Ako je već morao nekoga da kritikuje, trebalo je to da bude njegov nekadašnji saigrač na Old Trafordu, Kristijano Ronaldo, zbog novog incidenta sa kapitenskom trakom. Feliksu je ulazak protiv Belgije u 57. minutu bio prvi nastup na tekućem Evropskom prvenstvu. S obzirom na to da mu je tek 21 godina, nije baš bilo za očekivati da on bude taj koji će sam doneti preokret, ali svakako je doprineo konstantnim napadima svoje ekipe.

Što se tiče cene koju je Atletiko Madrid 2019. platio Benfiki za njegov transfer, to je već druga tema.