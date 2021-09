Nedavni žreb za grupe Lige Evrope po treći put spojio je Crvenu zvezdu i Bragu.

Srpski i portugalski predstavnik dosad su se svaki put sastajali u istom po važnosti takmičenju, s tim da se u prethodna dva navrata ono zvalo Kup UEFA.

Prvi put sudbina ih je spojila 2005. godine u drugom kolu kvalifikacija. Crveno-beli su prvo eliminisali hrvatski Inter Zaprešić, a onda zahvaljujući golu u gostima posle dva remija (0:0, 1:1) prošli Bragu i plasirali se u grupu sa Strazburom, Romom, Bazelom i Tromzom. (i dalje se pamti šokantan remi u Francuskoj 2:2 kojim je Crvena zvezda u poslednjem kolu propustila šansu da se nađe u šesnaestini finala).

ČETVRTAK, 18.45: (2.35) CRVENA ZVEZDA (3.35) BRAGA (3.30)

O dvomeču sa Bragom iz te sezone i perfektnom debiju Vladimira Stojkovića na golu crveno-belih već smo pisali . Sada je tema duel odigran dve godine kasnije, ovaj put u grupnoj fazi.

Te 2007. rivali kluba iz Ljutice Bogdana u Kupu UEFA, posle lako preskočenog poljskog Groclina (dva puta po 1:0), bili su Bajern Minhen, Aris, Bolton i, u poslednjem kolu Grupe F, Braga. Tada se igrala po jedna utakmica u grupi, a crveno-beli su izgubili sve četiri. Konkretno od Brage - 0:2.

Milijaš i Brum (©AFP)

Zvezda je tu sezonu počela sa Miloradom Kosanovićem na klupi, ali je on podneo ostavku posle poraza od Arisa 0:3, a na njegovo mesto postavljen je mladi Aleksandar Janković u čijem je stručnom štabu bio sadašnji sportski direktor crveno-belih, Mitar Mrkela. Bio je to turbulentan period po trofejni klub sa Marakane, pošto je tokom jeseni došlo i do promene u predsedničkoj fotelji. Dragan Stojković Piksi je dao ostavku 12. oktobra, a mesec dana kasnije njegovo mesto zauzeo je Toplica Spasojević.

Promene na klupi i u rukovodstvu nisu donele promenu i na terenu. Ekipa u čijem sastavu su tada među najstandarnijima bili Ivan Ranđelović, Nenad Milijaš, Dušan Basta, Ognjen Koroman, Dušan Ađelković, Segundo Kastiljo, Dejan Milovanović. Ibrahim Gaj, Gžegož Bronovicki.. završila je kao druga u prvenstvu s pet bodova manje od Partizana, dok je na međunarodnoj sceni poražena prvo od Boltona u Beogradu 0:1, a onda i od Brage u gostima.

Portugalskom predstavniku u tom meču pobeda je bila neophodna za prolaz, a obezbedili su je Roland Linc i Vanderson Said Vender golovima u 11. i 66. minutu.

Pomenuti tandem zadavao je najviše problema gostima te večeri i rezervnom golmanu Zoranu Banoviću koji se našao među stativama umesto povređenog Ivana Ranđelovića (gostovanje u Bragi iz istog razloga propustili su i Ibrahim Gaj, Gžegož Bronovicki i Nenad Jestrović).

Na te probleme nadovezala se i povreda Dušana Baste, koji je morao da bude zamenjen već u 17. minutu.

Aleksandar Janković je na Munisipalu izveo startnu postavu Banović - Basta, V. Đorđević, Bajalica, Anđelković - Kastiljo, Milijaš, Milovanović, Salas - Koroman, Barkos, a igrali su još Lukaš (umesto Baste), Maurisio Molina (od 60. umesto Salasa) i Filip Đorđević (od 89. umesto Barkosa).

Nije taj tim bio kadar da iznenadi favorizovanog domaćina i časno se oprosti od Evrope za sezonu 2007/08. Pretili su Kastiljo, Koroman i Milovanović u prvom, a Barkos i Molina u drugom poluvremenu, ali bezuspešno da se savlada tadašnji golman Brage Paulo Santos.

Ostala je Crvena zvezda s nulom kraj svog imena po završetku grupne faze, ali ko zna šta bi bilo da se Bajern nije provukao u beogradskom duelu prvog kola i došao do pobede 3:2 pogotkom Tonija Krosa u četvrtom minutu nadoknade, kada je lopta prošla "kroz ruke" Ivanu Ranđeloviću. Prethodno je Miroslav Klose u 85. doneo izjednačenje, a isti igrač dao je i prvi gol Bavaraca u 20. minutu za 1:1. Strelci za Zvezdu bili su Ognjen Koroman u 16. i Nenad Milijaš u 74. minutu.

Gostovanje u Bragi označilo je kraj očajnog ciklusa crveno-belih u Kupu UEFA, ali i početak posta kom se i pored svih problema u najtrofejnijem srpskom klubu malo ko nadao.

Utakmica sa Portugalcima bila je poslednja koju su crveno-beli odigrali u grupnoj fazi nekog međunarodnog takmičenja sve do 2017. godine i dolaska Vladana Milojevića na mesto trenera. Njegovim putem nastavio je Dejan Stanković, pa Crvena zvezda sada igra petu uzastopnu jesen u Evropi.

I Braga je u međuvremenu postala redovan učesnik Lige Evrope, koji ne samo da igra grupnu fazu već i prolazi u naredne runde. Čak je igrala i finale 2011. sa Portom (0:1).

Videćemo šta nam nose novi okršaji ova dva kluba. Prvi je već u četvrtak, a drugi u poslednjem kolu, 9. decembra.