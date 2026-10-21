Argentinski tango sada je crno-beli: Luka Vildoza u ulozi koju je tražio

Iako je bio svestan šta je uradio, istakavši da je morao da daje pametnije izjave kada je govorio da neće nikada da pređe u Partizan i da je došao u Humsku jer su ga želeli, sada će prvi put igrati protiv svog bivšeg kluba u utakmici koja je vrlo često mnogo više od sportskog događaja. U četvrtak će biti deo crno-belog tabora u prvom ovosezonskom derbiju, ponovo u Areni gde je naterao 20.000 navijača Partizana da se uhvate za glavu kada je podelio pravovremeno dodavanje za Nedovića koji je doneo trijumf tada.

Ne tako davno, crveno-beli deo Srbije bio je omađijan argentinskim tangom u izvedbi Luke Vildoze . Srčani bek je isprva žario i palio u dresu Crvene zvezde, bio čak i igrač meseca u Evroligi, pamti se i asistencija za Nemanju Nedovića i čuvena trojka za pobedu u istorijskom evroligaškom derbiju protiv Partizana 2022. godine... Tada je izgledalo da će Vildoza ostaviti neizbrisiv trag na Malom Kalemegdanu, da će zauvek imati posebno mesto u srcima navijača. Međutim, sudbina je htela da posle Zvezde igra i za Panatinaikos, Olimpijakos, a onda šokira sve i dođe ponovo u Beograd, ali obuče dres Partizan Mozzart Beta i ujede za srce brojne navijače Crvene zvezde.

Sada Vildoza ima nešto drugačiju ulogu. Sasvim je realno reći da Argentinac otkako je napustio Zvezdu nije imao ulogu kakvu je želeo, niti je bio blizu da ponovi partije kakve je pružao u crveno-belom dresu, a i u njemu je oscilirao. Nije imao minutažu kod Ergina Atamana u sezoni kada se Panatinaikos popeo na krov Evrope, tada je razljutio zeleni deo Atine i prešao u Olimpijakos, ni tamo nije bilo mnogo bolje. Završio je na kraju u Virtusu gde je imao problema sa povredama, a sada je u Partizanu koji mu je pružio šansu da ostane u Evroligi. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Sa ciljem da čujemo šta može da se očekuje od Vildoze u derbiju, pozvali smo Nenada Trajkovića koji je blisko sarađivao sa Vildozom u Bolonji dok je bio deo nekoliko stručnih štabova.

„Ako Partizan želi da pobedi, Luka Vildoza će biti potreban na parketu, biće taj iks faktor bez bilo kakve dileme”, čita nam misli iskusni stručnjak koji je svojevremeno sedeo na klupi Partizana. Dodatna pitanja i nisu bila previše potrebna u ovoj analizi.

„Svako ko gleda, zna šta treba da radi sa Partizanom. Utakmica protiv Fenerbahčea je bila pokazna vežba. Zaustaviti Karlika Džonsa koji je primarni kreator. Kada njega zaustavite, a niko drugi se ne pojavi, onda je Partizanu mnogo teško da dođe do pobede. Zato je potreban Luka koji ima kreaciju, ima i karakter, ja u njega verujem.”

Ipak...

„Nešto se nije proslavio protiv Fenera, sada protiv Bosne je odigrao baš dobro. Nadam se da će imati veliki motiv da odigra protiv Crvene zvezde, bivšeg kluba. Nadam se da će dobro da odigra, jer on stvarno fali ako Karlik bude zaustavljen jer će Zvezda postaviti odbranu na njega. Teško je timovima u Evroligi koji imaju samo jednog primarnog kreatora, kako sezona odmiče tim igračima će biti mnogo teško. Ostali moraju da preuzmu teret, a ja to očekujem od Luke koji zna da se nosi sa pritiskom. Biće tu potreban i Pajola i Tanasković, posebno sada kada nema Džekirija.”