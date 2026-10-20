Kako je Ibon Navaro ušao u glavu Džordana Nvore?

Vreme čitanja: 5min | uto. 20.10.26. | 16:40
I naterao ga da igra odbranu
Crvena zvezda izgleda veoma dobra od početka sezone u Evroligi. Uprkos uvodnim porazima od Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva, utisak je da crveno-beli igraju konstantno. Ima amplituda tokom samog meča, ali ni Litvanci ni Izraelci nisu razbili Zvezdu, dok ni Zvezda nikog osim Dubaija nije baš deklasirala.
Trener Ibon Navaro bi sigurno voleo da je napad bolji, ali zasad je identitet srpskog predstavnika odbrana. Ona donosi rezultat, a rezultat je svetinja u klubu kao što je Zvezda. Za napad, da uprostimo - ima vremena, ali odbranu svi moraju da igraju. I Navaro je u tome uspeo, ubedio je igrače da je ona ključ i nasuprot svim očekivanja, ubedio je jednog Džordana Nvoru da igra odbranu.
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Na pitanje ko je najbolji pojedinac Zvezde u dosadašnjem delu sezone, odgovor bi prosto morao da bude trener Navaro. Ali, ako bismo se držali samo igrača, Nvora se ozbiljno nametnuo. Igra izvanredno, na proseku je od 14 poena po utakmici, a pritom igra mnogo efikasnije nego prethodne godine. I kao što smo rekli - na opšte iznenađenje svih košarkaških umova ili samo ljubitelja igre pod obručima, igra odbranu.
Međutim, navijači ne pamte drugo, peto, 12. ili 26. kolo. Pamte samo kraj sezone i večite derbije. I upravo će Nvora u četvrtak od 20.45 protiv Partizan Mozzart Beta morati da dokaže dobru formu u jednoj tako psihički i fizički zahtevnoj utakmici, dok će njegova odbrana biti možda i ključna.
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Kako je Navaro ušao u Nvorinu glavu i naterao ga da igra odbranu? Slično kao i na drugoj strani - dao mu je slobodu. Zvuči čudno, ali da, Nvori je bila potrebna sloboda u odbrani. Da se zaleti na ukradenu ili da proba da preseče pas, da ostavi svog igrača i sa strane pomoći udari rampu ili proba da ukrade loptu direktnom napadaču u jedan na jedan igri. Treneri ne vole to kockanje. Jer odbrana lako može da pukne. I pući će ponekad, to je košarka, međutim kada se lomi, pokazao je da baš odbranom može da spasi Zvezdu, kao u utakmici sa Parizom. Da mu je španski trener oduzeo slobodu, Nigerijac bi, kao i prošle sezone bio neupotrebljiv na tom delu parketu.
Odbrana jeste uglavnom neki koncept ili šablon iz kog nema mnogo iskakanja i niko osim Nvore u Zvezdi nema pravo da iskoči iz njega. Jer samo Nvora ima fizičke sposobnosti da stigne sve iako ispadne. Raspon ruku i dug korak bivšeg igrača Efesa, Milvokija, Indijane i Toronta su neverovatni, kao i tajming za blokadu. Raspon ruku i dug korak su dar prirode, a tajming talenat i Navaro je shvatio da to mora da iskoristi, a ne zanemari.
Nvorinu defanzivnu ulogu je teško definisati. Moglo bi da se kaže da on više čuva prostor nego igrača. Igra je mozgom i mnogo više je uključen u dešavanja na defanzivnom delu parketa. Može sve da stigne i pokrije. Iako i dalje u sezoni zvanično nije udario rampu, ima osećaj kad da pomogne i zasmeta, dok po utakmici ukrade barem jednu loptu. Uvek na isti način. Vreba, vreba, namami rivala da baci pas baš njegovom igraču i onda se za pola sekunde pojavi, ukrade živu loptu i ode u kontru. Ima i mnogo deflekcija, odnosno odbitaka lopte, kada ne upiše ukradenu, ali zbog raspona ruku zakači loptu i poremeti napad protivnika.
Ako se fokusiramo na Partizan, jasno je da sve polazi od Karlika Džonsa. I ko god je dosad zatvorio Karlika, pobedio je crno-bele. Pritom, kako ostatak tima Đoana Penjaroje trenutno šutira, crta se da Karlik bude konstantno udvajan, a da Nvora pokriva prostor i čeka priliku da ukrade loptu. Džons je dosad svaki derbi odigrao izvanredno, pa ćemo da vidimo da li je Zvezda nešto naučila i da li će da primeni taktiku Panatinaikosa i Fenerbahčea koji su terali druge da šutiraju. Opet, neće Džons biti Nvorin zadatak, ali će Nigerijac imati veliku ulogu u tome šta se radi kada se Partizanova zvezda oslobodi lopte.
Četvrtak, 20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Iako je činjenica da Nvora igra impresivno u odbrani, ne smemo da zaboravimo ni njegov napad. On je prethodne sezone mnogo zavisio od izolacija, kao i generalno ceo tim Zvezde. Nekako su se on, Kodi Miler Mekintajer i Džered Batler smenjivali u tome ko napad jedan na jedan.
Kod Navara toga nema. Odnosno, izolacije su svedene na minimum. Sam Nvora je rekao da lakše postiže poene u ovom sistemu i to je vidljivo golim okom. Igraju se akcije za njega, on ili izađe iz bloka pa šutne ili zalomi u reket gde kad se odrazi malo ko može da ga zaustavi. Kada je na njemu niski igrač odmah se zove akcija da napadne sa niskog posta, a i kad napada jedan na jedan, napada smisleno, prosto akcija je takva i ima prostora, dok je prošle godine sve bila improvizacija.
Sada je sve svedenije, jednostavnije i kada Nvora igra jednostavno, strašan je igrač.
Problem jeste što se Nvora nije sjajno pokazao kada je utakmica tesna. Međutim, tu su protiv Asvela i Pariza iskočili Kris Džons i Batler, od kojih se to i očekuje. Možda Nvora samo nije "taj" i to treba da se prihvati. A, opet, Džons i Batler nisu "ti" da nose tim tokom celog meča, već da u kratkim periodima dominiraju.
Zato možemo da kažemo da je Navaro odlično raspodelio uloge. Svačije mane su prikrivene, a kvaliteti izraženi. To je i poenta trenerskog posla. Našao je Španac žicu svakom, igrači mu veruju i vraćaju mu to poverenje na terenu. Kod Nvore se to oslikava u odbrani i lepo je videti ga angažovanog u defanzivi.
Večiti derbi će biti novi test, nova utakmica i drugačija vrsta pritiska sa kojim Nvora i ceo tim treba da se izbore. Ali, baš to treba da urade i naravno, pobede, kako bi dokazali da su tim na koji može ozbiljno da se računa u borbi za direktan plasman u plej-of.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
18.00: (1,25) Hapoel Tel Aviv (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Četvrtak:
19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)
20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)
20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)
20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)
20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama