Kako je Ibon Navaro ušao u glavu Džordana Nvore?

Trener Ibon Navaro bi sigurno voleo da je napad bolji, ali zasad je identitet srpskog predstavnika odbrana. Ona donosi rezultat, a rezultat je svetinja u klubu kao što je Zvezda. Za napad, da uprostimo - ima vremena, ali odbranu svi moraju da igraju. I Navaro je u tome uspeo, ubedio je igrače da je ona ključ i nasuprot svim očekivanja, ubedio je jednog Džordana Nvoru da igra odbranu.

Crvena zvezda izgleda veoma dobra od početka sezone u Evroligi. Uprkos uvodnim porazima od Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva, utisak je da crveno-beli igraju konstantno. Ima amplituda tokom samog meča, ali ni Litvanci ni Izraelci nisu razbili Zvezdu, dok ni Zvezda nikog osim Dubaija nije baš deklasirala.

Na pitanje ko je najbolji pojedinac Zvezde u dosadašnjem delu sezone, odgovor bi prosto morao da bude trener Navaro. Ali, ako bismo se držali samo igrača, Nvora se ozbiljno nametnuo. Igra izvanredno, na proseku je od 14 poena po utakmici, a pritom igra mnogo efikasnije nego prethodne godine. I kao što smo rekli - na opšte iznenađenje svih košarkaških umova ili samo ljubitelja igre pod obručima, igra odbranu. Međutim, navijači ne pamte drugo, peto, 12. ili 26. kolo. Pamte samo kraj sezone i večite derbije. I upravo će Nvora u četvrtak od 20.45 protiv Partizan Mozzart Beta morati da dokaže dobru formu u jednoj tako psihički i fizički zahtevnoj utakmici, dok će njegova odbrana biti možda i ključna. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Kako je Navaro ušao u Nvorinu glavu i naterao ga da igra odbranu? Slično kao i na drugoj strani - dao mu je slobodu. Zvuči čudno, ali da, Nvori je bila potrebna sloboda u odbrani. Da se zaleti na ukradenu ili da proba da preseče pas, da ostavi svog igrača i sa strane pomoći udari rampu ili proba da ukrade loptu direktnom napadaču u jedan na jedan igri. Treneri ne vole to kockanje. Jer odbrana lako može da pukne. I pući će ponekad, to je košarka, međutim kada se lomi, pokazao je da baš odbranom može da spasi Zvezdu, kao u utakmici sa Parizom. Da mu je španski trener oduzeo slobodu, Nigerijac bi, kao i prošle sezone bio neupotrebljiv na tom delu parketu. Odbrana jeste uglavnom neki koncept ili šablon iz kog nema mnogo iskakanja i niko osim Nvore u Zvezdi nema pravo da iskoči iz njega. Jer samo Nvora ima fizičke sposobnosti da stigne sve iako ispadne. Raspon ruku i dug korak bivšeg igrača Efesa, Milvokija, Indijane i Toronta su neverovatni, kao i tajming za blokadu. Raspon ruku i dug korak su dar prirode, a tajming talenat i Navaro je shvatio da to mora da iskoristi, a ne zanemari.