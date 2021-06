Kompletna sezona Atlante isprepletana je povredama, ali i pored toga Nejt Mekmilan je od preuzimanja komande uspeo da napravi čudo i odvede Hokse do konferencijskog finala. Ali, sve je manje optimizma po pitanju nove senzacije pošto je rotacija sve kraća.

Povreda Treja Janga u finišu treće četvrtine treće utakmice samo je produbila jaz u redovima Atlante. Prva zvezda tima neizvesna je za četvrtu utakmicu koja se igra u Stejt Farm Areni (TV Arenasport, 02.30), jer je povreda komplikovanija nego što se misli. Naime, specijalistički pregledi pokazali su da Jang nije samo iskrenuo desni skočni zglob, već je stradala i kost. Jang je nakratko otišao do svlačionice da bi se vratio u poslednjoj četvrtini.

Do povrede Jang je ubacio 32 poena, a kasnije se jasno videlo da jedva može da trči zbog čega je bio frustriran. Čak i da zaigra u četvrtoj utakmici, nemoguće je očekivati da igra u punoj minutaži, već da će mu uloga biti ograničena. To znači mnogo veći prostor za Kevina Hertera i Lua Vilijamsa koji su se ipak ušuškali u sistem da rade svoj posao iz drugog plana. I to s dobrim razlogom, jer su najbolje pokazivali upravo kao podrška Treju Jangu, ne kao prve napadačke opcije.

Jangova povreda dolazi u trenutku kada su van stroja već Brendon Gudvin i Deandre Hanter, dok Bogdana Bogdanovića muči koleno zbog čega je daleko ispod realnih mogućnosti. Sve to dodatno udaljava Hokse od velikog finala, pogotovo jer Baksi i pokazuju stabilnost kakva je potrebna kandidatu za šampionski prsten.

To se jasno videlo u trećoj utakmici kada je prva figura pobede Baksa bio Kris Midlton. Prema dosadašnjim najavama Janis ponovo nije 100 odsto siguran zbog manje povrede lista, ali se očekuje da će igrati. Bez obzira na povredu koju vuče Janis jeigrao preko 40 minuta i ubacio 33 poena, ali je dobio određeno rasterećenje od Midltona. Prošli susret američki reprezentativac završio je sa 38 poena, a Baksima je potrebno da on ponovo iskoči u prvi plan kako bi se Janisu bar delimično smanjila minutaža.

Midlton je odigrao verovatno najbolju četvrtinu karijere sa 20 poena (8/13 iz igre, 4/6 za tri) u završnih 12 minuta, pogodio je tri više od celog tima Hoksa. To samo uvećava realnu moć Baksa koji se ipak najviše oslanjaju na Janisa, mada ne treba ovo uzimati kao da je Midlton nekakvo otkriće jer je odavno prvi saborac grčkom asu.

Atlanti sve zavisi od Jangovog zdravstvenog stanja. Milvokiju da u kontinuitetu dobija više od igrača kojima ime počinje na “J“ i prezime na “A“. Sudeći po dostupnim informacijama u satima pred utakmicu, Baksi su bliži pobedi i pored toga što su gosti...

