Barcokas: Nema ništa konkretno oko Končara; Dorsi? Stvar je principa
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 15:10
“Zalažem se za poštovanje zakona i bilo bi dobro da ne ostane nikakvih sumnji”
Tema broj u Grčkoj je nezapamćeni skandal u kojem su uhapšene korumpirane sudije, zajedno sa predsednikom tamošnjeg Saveza Vangelisom Liolisom. Dok vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos doliva ulje na vatru i upire prstom u najvećeg rivala za navodnu umešanost u nameštanje utakmica, trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas nije želeo da govori previše, ali je istakao da je potrebno da se otkriju sve karte.
On je poručio da je njegova parola - da sve bude transparentno.
“Ovo su otkrića koja potresaju grčku košarku. Zalažem se za poštovanje zakona i bilo bi dobro da ne ostane nikakvih sumnji”, rekao je Barcokas.
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20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
Dok se u Grčkoj vodi dosad najveća kampanja za čišćenje od korumpiranih kadrova, navodi se da je Olimpijakos već dogovorio dvogodišnju saradnju sa NBA košarkašem srpskih korena - Džonom Končarom. Međutim, Barcokas nije ulazio u detalje, mada jeste nagovestio da se nešto sprema...
“Tačno je da smo na tržištu, jer nas povrede i trenutni nedostaci u timu na to upućuju. Međutim, čak i da nema tih problema, mi sa predsednicima kluba uvek pratimo tržište i razgovaramo o tome kako bi naš tim mogao da popuni praznine koje se pojave tokom sezone. U ovom trenutku nema ničeg konkretnog, ali je činjenica da smo na tržištu i da pratimo situaciju”.
Govoreći o kazni za Tajlera Dorsija, o kojoj još nije doneta odluka posle istupanja na društvenim mrežama gde je branio sebe i kritikovao činjenicu da su mu pali minutaža i uloga u timu, rekao je:
“Odluke ove vrste nemaju nikakve veze sa jednim konkretnim mečom, već sa našim principima. U tome nema nikakve veze sa pojedinačnom utakmicom. Morate ostati dosledni svojim principima, čak i ako to znači da bih ja morao da igram, da se izrazim pomalo preterano”.
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Olimpijakos u petak od 20.15 dočekuje Fenerbahče u okviru sedmog kola Evrolige.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81
/Ledej 22 - Alston 12/
Četvrtak:
19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)
20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)
20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)
20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)
20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)
20.45: (2,10) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,00)
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama