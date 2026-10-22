Barcokas: Nema ništa konkretno oko Končara; Dorsi? Stvar je principa

Tema broj u Grčkoj je nezapamćeni skandal u kojem su uhapšene korumpirane sudije, zajedno sa predsednikom tamošnjeg Saveza Vangelisom Liolisom. Dok vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos doliva ulje na vatru i upire prstom u najvećeg rivala za navodnu umešanost u nameštanje utakmica, trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas nije želeo da govori previše, ali je istakao da je potrebno da se otkriju sve karte.

On je poručio da je njegova parola - da sve bude transparentno.

“Ovo su otkrića koja potresaju grčku košarku. Zalažem se za poštovanje zakona i bilo bi dobro da ne ostane nikakvih sumnji”, rekao je Barcokas.