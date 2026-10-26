Batler: Mogu bolje, znam da se od mene mnogo očekuje

Ko su najveće pretnje u ekipi Makabija? "Tajs je, naravno, veoma svestran visoki igrač. Imaju i dvojicu stranaca koji su zaista kvalitetni i mogu mnogo toga da urade na terenu. Mislim da su ta trojica igrači koje pre svega moramo da zaustavimo" .

Koliko je teško igrati protiv Makabija? Vi ste svakako favoriti u ovom meču. "Makabi je dobar tim. Igraju mnogo različitih akcija, imaju dosta kretnji i kombinacija kojima pokušavaju da zbune protivničku odbranu. Mislim da je naš zadatak da se držimo svojih principa i nastavimo da radimo ono što inače radimo" .

Sećate se da vas je Makabi prošle sezone pobedio u veoma važnom trenutku sezone. Da li razmišljate o tome i koliko vam je važno da se takav rezultat ne ponovi?

"Naravno da ne želimo da se to ponovi. Ali sada je potpuno drugačija utakmica, potpuno druga sezona. Svakako, skok je jedan od važnih elemenata naše igre, nešto na čemu stalno insistiramo i moramo da odradimo svoj posao u tom segmentu".

Koliko ste generalno zadovoljni svojom formom? Čime ste zadovoljni, a u kojim segmentima mislite da možete bolje?

"Mislim da mogu bolje. Jasno mi je da postoje velika očekivanja od mene po povratku ove godine. Ali, za mene je najvažnije da se prilagodim sistemu i da igram dobro. To je moj posao. Generalno se osećam sasvim dobro".

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Da li vam je teško da se prilagodite tim očekivanjima?

"Ne, nimalo. Jednostavno, ponovo se prilagođavam novoj sezoni. Biće uspona i padova, ali trudiću se da kroz sve to ostanem stabilan i da ne dozvolim da me te oscilacije poremete".

Imali ste tek nekoliko zajedničkih treninga, ali šta ste do sada videli od Kristijana Koloka?

"Veoma je krupan i svestran, ima odličnu visinu i veliki raspon ruku. Mislim da će nam mnogo pomoći".

EVROLIGA - 8. kolo

Utorak

17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)

20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)

20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)

20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)

20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)

21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)

Sreda

18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)

19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)

20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)

20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)

*** Kvote su podložne promenama