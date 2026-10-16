Batler: Uživam i igri sa mojim čovekom Boldvinom; večiti derbi? Jedva čekam

Četiri pobede zaredom. U čemu ste kao tim najviše napredovali otkako smo razgovarali posle druge utakmice? "Definitivno u samopouzdanju. Mislim da sada prilično dobro znamo šta radimo. Znamo šta možemo da očekujemo od trenera i šta on očekuje od nas, a to je veoma jasno. Mislim da smo uhvatili dobar ritam, mada je sezona duga".

Da li je to jednostavno instinkt ili vam nešto konkretno prolazi kroz glavu dok se sve to dešava? "Naravno da mi razne stvari prolaze kroz glavu, ali trudim se da igram instinktivno. Mislim da mi to uglavnom pomaže. Bolji sam igrač kada se oslanjam na instinkt".

Potpuno isto? "Da. Izvinjavam se, ali za mene je isto".

Ostali ste veoma smireni u četvrtoj četvrtini. Da li je teže sačuvati smirenost kada protivnik nadoknadi 19 poena zaostatka ili je za vas potpuno isto? "Isto je."

Možete li da kažete nekoliko reči i o Patriku Boldvinu? Večeras je bio veoma važan u odbrani.

"Patrik Boldvin, moj je čovek. Sjajan, pametan momak. Uživam u saradnji s njim. Drago mi je što je ovde i mislim da će doneti ogromnu vrednost našem timu".

Šta još možemo da očekujemo od njega, a što do sada nismo imali priliku da vidimo?

"Mislim da je izuzetno svestran, posebno na pozicijama četiri i pet. Verujem da može da šutira izuzetno precizno i da čuva igrače na više različitih pozicija. Mislim da polako hvata svoj ritam".

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Da li vam odgovara da igrate bez lopte kada ste na terenu zajedno sa Krisom?

"Da. Ponekad je toliko dobar dodavač da se i sam iznenadim kada me pronađe potpuno otvorenog. Još učim kako da igram s njim. Ima izuzetan košarkaški IQ i veoma dobro vodi ekipu. Zaista uživam u tome".

Još ima vremena do te utakmice, ali sledeće nedelje vas očekuje Partizan. Znate li šta možete da očekujete? Šta biste rekli nekim od novajlija u timu?

"Ne bih im rekao ništa. Jednostavno moraš sam da uđeš u sve to i doživiš. Mislim da je to najbolji način da pristupiš takvoj utakmici. Biće zabavno. Jedva čekam".

Da li ste razumeli šta su navijači pevali na kraju utakmice?

"Ne. Šta su pevali?"

Pesma je o Partizanu.

"Stvarno?"

Šta mislite o tome?

"Dobro je."

Stvarno?

"Da. Baš sam uzbuđen. Jedva čekam".

Večiti derbi na programu je u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni, a domaćin je Partizan Mozzart Bet. Pre toga gostovanje Krki u nedelju.