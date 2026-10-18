Bodiroga o večitima: Vidim ih kao dugoročne partnere Evrolige

Ono što sve zanima jeste da li Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet imaju šanse da postanu franšize , kao i da li će ostati u Evroligi kada dođe do svih ovih promena. Prema rečima Dejana Bodiroge , koji je na ovu temu govorio u emisiji "Radar Forum" , večiti imaju dobre šanse.

Sastanak deoničara Evrolige početkom meseca na jezeru Komo imao je za cilj da se priča o budućnosti Evrolige, da se dogovori proširenje, novi budžet i status franšiza, što je na kraju i jednoglasno odobreno od strane svih 13 vlasnika klubova elitnog takmičenja. Sve je dogovoreno, izglasano i zvanično objavljeno, pa imamo uvid i kada će biti proširenja i koliko je novca spremno za klubove, dobili smo kompletan plan Evrolige .

Za početak se osvrnuo na dosadašnji rad elitnog takmičenja i kako brojke samo rastu.

"Evroliga nikada nije bila jača nego danas. Mi rastemo i napredujemo po planu i programu. Ja ću probati da vam približim kroz trenutno stanje u Evroligi kako je to, kroz par detalja. Prošle godine mi smo imali više od 3.300.000 navijača koji su ispunili naše dvorane, a naše utakmice je preko televizijskih ekrana gledalo više od 500.000.000 gledalaca tokom sezone, što je najveći broj do sada. Isto tako, vidljiv je veliki porast i rekordi na društvenim mrežama. Sponzora, partnera i navijača sve je više. Evroliga je u dobrom momentumu kada se pogledaju sve brojke. To je bio jedan razlog da se okupimo u Italiji prošle nedelje i da pričamo o budućnosti Evrolige. Imali smo dobar i važan sastanak, da vidimo šta su sledeći koraci", započeo je Bodiroga. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Šta su tačno ti sledeći koraci?

"Sledeći koraci Evrolige su proširenje i franšize. Već sledeće godine menjamo format sa postojećih 20 klubova gde svako igra sa svakim, na 24 tima gde će biti praktično dve konferencije. Još nismo odredili kriterijum za pravljenje tih konferencije. Franšize isto dolaze, imamo veliki upit, puno ponuda, nekih ekipa koje dolaze iz Evrokupa, nekih koji su van Evrokupa. Oni su nam prezentovali obavezujuće ponude, da žele da u budućnosti postanu članovi Evrolige".

Glavno pitanje je – gde su tu beogradski klubovi?

"Među njima su naravno i Crvena zvezda i Partizan. Mislim da oba kluba imaju jako dobar status u našem bordu, kroz taj proces i njihov angažman i ono što treba da ispune sve te zahteve, mislim da imaju jako dobre šanse da budu u Evroligi. Jednostavno rečeno, ja ih vidim kao dugoročne partnere Evrolige". 16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)

Bez srpskih učesnika, nema ni te strasti.

"Naši klubovi, naši treneri, naši navijači, naša rivalstva, to je posebna stvar u Evroligi. Jedinstvo klubova isto, jasan sistem u evropskom takmičenju. Sve pokazuje šta smo napravili u poslednje tri, četiri godine, posebno u poslednjih šest meseci".