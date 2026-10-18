Bodiroga o večitima: Vidim ih kao dugoročne partnere Evrolige
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 10:37
Prvi čovek elitnog takmičenja ima buduće planove za Partizan Mozzart Bet i Crvenu zvezdu
Sastanak deoničara Evrolige početkom meseca na jezeru Komo imao je za cilj da se priča o budućnosti Evrolige, da se dogovori proširenje, novi budžet i status franšiza, što je na kraju i jednoglasno odobreno od strane svih 13 vlasnika klubova elitnog takmičenja. Sve je dogovoreno, izglasano i zvanično objavljeno, pa imamo uvid i kada će biti proširenja i koliko je novca spremno za klubove, dobili smo kompletan plan Evrolige.
Ono što sve zanima jeste da li Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet imaju šanse da postanu franšize, kao i da li će ostati u Evroligi kada dođe do svih ovih promena. Prema rečima Dejana Bodiroge, koji je na ovu temu govorio u emisiji "Radar Forum", večiti imaju dobre šanse.
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Za početak se osvrnuo na dosadašnji rad elitnog takmičenja i kako brojke samo rastu.
"Evroliga nikada nije bila jača nego danas. Mi rastemo i napredujemo po planu i programu. Ja ću probati da vam približim kroz trenutno stanje u Evroligi kako je to, kroz par detalja. Prošle godine mi smo imali više od 3.300.000 navijača koji su ispunili naše dvorane, a naše utakmice je preko televizijskih ekrana gledalo više od 500.000.000 gledalaca tokom sezone, što je najveći broj do sada. Isto tako, vidljiv je veliki porast i rekordi na društvenim mrežama. Sponzora, partnera i navijača sve je više. Evroliga je u dobrom momentumu kada se pogledaju sve brojke. To je bio jedan razlog da se okupimo u Italiji prošle nedelje i da pričamo o budućnosti Evrolige. Imali smo dobar i važan sastanak, da vidimo šta su sledeći koraci", započeo je Bodiroga.
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Šta su tačno ti sledeći koraci?
"Sledeći koraci Evrolige su proširenje i franšize. Već sledeće godine menjamo format sa postojećih 20 klubova gde svako igra sa svakim, na 24 tima gde će biti praktično dve konferencije. Još nismo odredili kriterijum za pravljenje tih konferencije. Franšize isto dolaze, imamo veliki upit, puno ponuda, nekih ekipa koje dolaze iz Evrokupa, nekih koji su van Evrokupa. Oni su nam prezentovali obavezujuće ponude, da žele da u budućnosti postanu članovi Evrolige".
Glavno pitanje je – gde su tu beogradski klubovi?
"Među njima su naravno i Crvena zvezda i Partizan. Mislim da oba kluba imaju jako dobar status u našem bordu, kroz taj proces i njihov angažman i ono što treba da ispune sve te zahteve, mislim da imaju jako dobre šanse da budu u Evroligi. Jednostavno rečeno, ja ih vidim kao dugoročne partnere Evrolige".
16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)
Bez srpskih učesnika, nema ni te strasti.
"Naši klubovi, naši treneri, naši navijači, naša rivalstva, to je posebna stvar u Evroligi. Jedinstvo klubova isto, jasan sistem u evropskom takmičenju. Sve pokazuje šta smo napravili u poslednje tri, četiri godine, posebno u poslednjih šest meseci".
Analizirao je dosadašnji učinak Partizan Mozzart Beta.
"Ono što sam do sada mogao da vidim, vidim ih dobro. Mislim da Partizan posle prošle dve sezone, opet je pronašao neki balans. Prva tri kola, tri pobede, vidim jedan onako dobar, borben tim. Naravno, sezona je duga, treba videti kako će izdržati na dva, tri fronta. Vidim da su se konsolidovali i što mogu da primetim je da traže identitet koji su možda izgubili prošle sezone ili poslednje dve. Najviše mislim na odsustvo domaćih igrača. Isto se odnosi i na Crvenu zvezdu. Kad sam ovde, kada se viđam sa ljudima i navijači, svi vole da vide naše domaće igrače, to je nešto što je bilo uvek prepoznatljivo za naše klubove".
14.00: (4,10) Bosna (17,00) Partizan Mozzart Bet (1,30)
Pričao je i o Crvenoj zvezdi.
"Zvezda ima jedan određeni kontinuitet, igrali su plej-in, zadržali su većinu tima, tako da vidim ih dobro. Imaju kvalitet, novi trener imao je zapaženje rezultate u Unikahi, tako da ih vidim dobro. Ono što sam mogao da vidim ovih prvih pet kola je ohrabrujuće, ali sezona je duga i izazovna", zaključio je.