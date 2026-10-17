Četiri ekipe postaju franšize Evrolige u novembru! Problem za večite...
Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 12:32
Po dve franšize biće određene u dva "prozora" 2027. godine
Očekivalo se da sve bude poznato već u oktobru, ipak posle sastanka na jezeru Komo 6. oktobra Evroliga je "prikočila" sa odlukom o klubovima koji će dobiti status franšiza. Sada iz Španije stiže najnovija vest - četiri ekipe dobiće suvlasnički status zajedno sa 13 dosadašnjih klubova već u novembru.
Kako je objavio specijalizovani portal Encestando, istoriju će ispisati Dubai, Pariz, Valensija i PAOK kao prva četiri tima kojima će biti poveren novi epitet u Evroligi! Vest dolazi samo dan pošto je Evroliga objavila svoj plan da u narednoj deceniji klubovima podeli sumu od 3,4 milijarde evra, od čega bi oko 1,2 milijardi došlo od prihoda plaćenog članstva novih 12 do 15 timova u takmičenju tokom naredne četiri godine.
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Pomenuti španski portal ekskluzivno otkriva da će Pariz i Valensija svoje franšizne ulaznice platiti po 50.000.000 evra, od čega će 25 odsto biti uplaćeno odmah, a ostatak u više godišnjih rata, dok će Dubai dati 70.000.000, a PAOK čak 130.000.000 evropskih novčanica! Ta četiri kluba doneće zbirno preko 300.000.000 evra.
Solunski gigant se trenutno takmiči u Evrokupu, ali pod vođstvom svog vlasnika, milijardera Aristotelisa Mistakidisa ima ogromne ambicije i to se vidi po timu koji je sklopljen za uslove drugog takmičenja evropske klupske košarke. Za trenera je postavljen Andrea Trinkijeri, a kao kapitalno pojačanje doveden je jedan od najboljih košarkaša Evrolige prošle sezone, Džedija Osmana. I to je samo deo velikih planova koje ima prvi čovek kluba. Ideja je da se izgradi potpuno nova dvorana, da se napravi organizacija koja je dostojna samog vrha košarkaške Evrope i da se uspavani gigant vrati tamo gde je bio u najslavnija vremena, tokom osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka.
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Podsetimo, tokom dva dana održavanja prvog izdanja Superkupa Evrolige došlo je do sastanka čelnih ljudi Evrolige i Paoka i posle tih razgovora poslati su pozitivni signali oko buduće saradnje. Nema više nikakve dileme da je to slučaj, s obzirom da je PAOK spreman da plati čak 130.000.000 evra kako bi bio deo evropske košarkaške elite. U tim finansijskim nadmetanjima Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda ne mogu da se takmiče...
Encestando se, inače, takođe bavio i beogradskim klubovima. U autorskom tekstu piše da finansijska situacija u Partizan Mozzart Betu i Virtusu iz Bolonje nije dobra, iako su u poodmakloj fazi pregovora sa Evroligom, zbog čega “gotovo sigurno” neće dobiti franšizni status u novembru. Crvena zvezda je, ističe se, ozbiljan kandidat za status franšize, ali će morati da čeka neki sledeći krug izbora. Hapoel Tel Aviv, za koji je vlasnik Ofer Janaj rekao posle jučerašnje utakmice u Atini da je među najozbiljnijim kandidatima za status franšize, se dodaje da će svoju ulaznicu dobiti tokom 2027. godine.
Pored toga, svoju sudbinu čekaju Napoli, dva kluba iz Rima, London, Hapoel Jerusalim, solunski Aris, dok je ruski Zenit takođe pokazao interesovanje, ali o ovoj temi ne može da se ozbiljno razmišlja zbog i dalje aktivnih sankcija.
Kako se može čuti, Evroliga planira da u 2027. podeli još četiri franšizna statusa i to po dva u februaru i junu. Potencijalni problem za beogradske večite nije samo (bogata) konkurencija, već i status svojih finansija, odnosno to što su i dalje državni klubovi, iako je u međuvremenu dosta urađeno da funkcionišu samostalno. Bilo je priče da će Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda moći da uđu u suvlasnički status zajedno po ceni od 50.000.000 evra po klubu. Na kraju je, nezvanično, dogovoreno da timovi pošalju ponude od po 60.000.000 evra.
Sada se čeka novembar...