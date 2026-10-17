Četiri ekipe postaju franšize Evrolige u novembru! Problem za večite...

Nedelja, 14.00: (4,10) Bosna (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)

Pomenuti španski portal ekskluzivno otkriva da će Pariz i Valensija svoje franšizne ulaznice platiti po 50.000.000 evra, od čega će 25 odsto biti uplaćeno odmah, a ostatak u više godišnjih rata, dok će Dubai dati 70.000.000, a PAOK čak 130.000.000 evropskih novčanica! Ta četiri kluba doneće zbirno preko 300.000.000 evra.

Solunski gigant se trenutno takmiči u Evrokupu, ali pod vođstvom svog vlasnika, milijardera Aristotelisa Mistakidisa ima ogromne ambicije i to se vidi po timu koji je sklopljen za uslove drugog takmičenja evropske klupske košarke. Za trenera je postavljen Andrea Trinkijeri, a kao kapitalno pojačanje doveden je jedan od najboljih košarkaša Evrolige prošle sezone, Džedija Osmana. I to je samo deo velikih planova koje ima prvi čovek kluba. Ideja je da se izgradi potpuno nova dvorana, da se napravi organizacija koja je dostojna samog vrha košarkaške Evrope i da se uspavani gigant vrati tamo gde je bio u najslavnija vremena, tokom osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka.

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Podsetimo, tokom dva dana održavanja prvog izdanja Superkupa Evrolige došlo je do sastanka čelnih ljudi Evrolige i Paoka i posle tih razgovora poslati su pozitivni signali oko buduće saradnje. Nema više nikakve dileme da je to slučaj, s obzirom da je PAOK spreman da plati čak 130.000.000 evra kako bi bio deo evropske košarkaške elite. U tim finansijskim nadmetanjima Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda ne mogu da se takmiče...