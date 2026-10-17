Janaj: Svi kažu da je Janakopulos lud, ali nije; Amerikanci, deset milijardi i igramo zajedno
Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 12:17
"U ovom trenutku favoriti za dobijanje franšiza su Hapoel, Pariz i Dubai. Imaju budžete i igraju u konkurentnim ligama. Imamo dobre šanse da napravimo prvi korak", rekao je prvi čovek Hapoela
Slika Ofera Janaja i Dimitrisa Janakopulosa, vlasnika Hapoela iz Tel Aviva i Panatinaikosa, kako sa osmehom šetaju zajedno dvoranom u Atini i razgovaraju, brzo je obišla košarkašku Evropu.
Hapoel je naneo Panatinaikosu prvi poraz u novoj sezoni Evrolige (91:81), a vlasnik izraelskog kluba je posle utakmice izdvojio nekoliko minuta da razgovara sa grčkim novinarima. Nije krio oduševljenje velikim trijumfom, a govorio je o ambicijama Hapoela, budućnosti Evrolige i mogućem ulasku američkog kapitala, ali je posebnu pažnju posvetio Dimitrisu Janakopulosu, za koga nije štedeo komplimente.
"Bilo je neverovatno. I mi smo istorijski klub, ali u evropskoj košarci još ništa značajno nismo uradili. Za nas je velika stvar da dođemo i igramo protiv najboljih timova Evrope, jer je Panatinaikos najbolja ekipa u Evropi i osvojiće titulu. Igrati protiv legendarnog Obradovića i ostvariti pobedu za nas predstavlja ogroman uspeh", rekao je Janaj.
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On se potom osvrnuo na susret sa Janakopulosom, sa kojim je proveo vreme pre utakmice, bili su zajedno i na ručku, a posebno zanimljive bile su njegove reči o majkama dvojice Dimitrisa, Janakopulosa i trenera Hapoela Itudisa.
"Gledamo se oči u oči. Želimo da košarka napreduje i da njome ne upravljaju Amerikanci koji ne razumeju njenu kulturu. Ali moramo da napredujemo i u poslovnom smislu. Zaista želim da mu zahvalim jer je bio veoma srdačan prema meni. Bila mi je velika čast što smo zajedno ručali. Zatim sam upoznao njegovu majku, koja bi zaista mogla da bude odličan generalni menadžer, jer ima ogromno iskustvo u košarci. Upoznao sam i majku Dimitrisa Itudisa i zahvalio joj što je devet meseci u stomaku nosila ovog čoveka".
Jedna od tema bila je i budućnost Evrolige, odnosno mogućnost da pojedini klubovi dobiju dugoročne licence. Janaj smatra da Hapoel ima ozbiljne izglede, zajedno sa još dva nova evroligaška projekta, a dotakao se i interesovanja Amerikanaca za evropsku košarku.
"U ovom trenutku favoriti za dobijanje franšiza su Hapoel, Pariz i Dubai. Imaju budžete i igraju u konkurentnim ligama. Imamo dobre šanse da napravimo prvi korak. Vrlo dobro znam da želim da doprinesemo Evroligi, da je posmatramo kao posao, da delujemo brzo i budemo odlučni. Amerikanci moraju da iznesu ponudu koju ne možemo da odbijemo. Deset milijardi dolara i zajedno smo, ali oni to neće uraditi".
Govorio je i o tome koliko njegovom timu nedostaje igranje pred sopstvenim navijačima, a zatim se dotakao finansijskih problema Asvela i odlaska Silvena Fransiska u Panatinaikos.
"Nedostaje nam da igramo pred našim navijačima, ali postoje i druge pozitivne stvari koje iz toga proizlaze. Na primer, Katar ima manje novca i zbog toga je Vilerban bio primoran da ostane bez igrača iz svog sastava, a Panatinaikos je doveo Fransiska".
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Na kraju se Janaj još jednom vratio Dimitrisu Janakopulosu, istakavši da se divi načinu na koji vlasnik Panatinaikosa gradi svoj klub. Upravo u njegovom strpljenju vidi lekciju koju i sam treba da nauči, iako smatra da je Hapoel već sastavio jedan od najkvalitetnijih timova u istoriji Evrolige.
"Zaista sam veliki obožavalac Dimitrisa Janakopulosa. Svi kažu da je lud, ali on nije lud. Veoma je strastven i zna kako da korak po korak izgradi tim. Za mene je to najveća lekcija. Ja sam čovek koji želi da se stvari dešavaju brzo, ali ne možete sve da osvojite za jedan dan i da napravite tim za godinu dana. Morate da imate proces. Mislim da je ekipa koju sada imamo jedna od najboljih koje je Evroliga ikada videla i impresioniran sam što smo ovde pobedili. Ovo će biti jedini poraz Panatinaikosa na domaćem terenu".