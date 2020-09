Dva dana posle gostovanja predsednika Partizana Ostoje Mijailovića, u Jutarnjem programu televizije Prva našao se i njegov suparnik s Malog Kalemegdana - Nebojša Čović. Tema za razgovor na pretek, počev od poslednjih dešavanja u regionu, preko sukoba večitih rivala i optužbi od strane crno-belih da su Crvena zvezda i FMP u sukobu interesa...

Na konkretno pitanje da li postoji sukob interesa zbog bliskih porodičnih odnosa u vrhu Crvene zvezde i FMP, prvi čovek crveno-belih odgovara kategorički da nikakvih neregularnih radnji - nema. Te da zato nema razloga da se sa Trgovačkog suda u Zagrebu slučaj prebacuje na sud u Lozani.

“Niko nije krio da je FMP bio strateški partner Zvezde u toku onog stečajnog postupka. Ali ovo sad je novi FMP. I za sve ove godine, kad god smo registrovali igrače, niko nikad nije imao primedbe na kakav sukob interesa. Niti se neko žalio da Zvezda i FMP igraju nekakve nameštene utakmice. A to što jedan klub da drugom dvojicu ili trojicu igrača da razigrava - to je politika klubova? I ta personalna rešenja, to je politika klubova”, izjavio je Čović u Jutarnjem programu Prve televizije.

Ukazuje i na to da je atak na Crvenu zvezdu po pitanju sukoba interesa počeo onog momenta kada je Evroliga odlučila da crveno-beli ostanu u elitnom takmičenju i da je to zapravo "mehanizam Ostoje Mijaiiovića da opravda uloženi novac u Partizan prošle sezone". Podsetio je na dešavanja iz ne tako davne prošlosti…

“Pa ja kad sam bio predsedavajući u sezoni 2017/2018, moj sin je igrao ABA ligu. Je l i to sukob interesa”, pita Čović i nastavlja:

“Zoran Tošković (predsednik FMP pr. au) je nebitan, čovek je privremeno tu (posle smrti Predraga Milojevića pr. au). Pogledajte samo bilo koju državnu instituciju i koliko su one opterećene nepotizmom, o čemu mi pričamo”.

Otkrio je dugogodišnji predsednik Zvezde i da je klub obnovio tužbu protiv Jadranske lige zbog isteka roka za vansudsku naknadu.

“Oni su pojeli vreme vansudske nagodbe, tako da smo mi obnovili tužbu. Posle dešavanja u subotu smo i dopunili tužbu. I u finansijskom smislu. Istekao je rok za vansudsko poravnanje”.

Reč-dve i o Skupštini ABA lige koja je ipak održana u izmenjenom obliku. Delimično u petak, delimično u subotu…

“To što se juče i prekjuče desilo nije Skupština, ma šta oni pričali. Dogovorili smo se u petak uveče Domagoj Čavlović i ja s Draganom Bokanom oko toga šta treba da se uradi da to bude Skupština. On (Bokan) to nije ispoštovao. Ovako, iskorišćen je strah manjih klubova da se liga neće igrati”.

Malo i o predstojećoj sezoni. Predsednik Crvene zvezde ima velika očekivanja…

“Crvena zvezda je ove sezone napravila respektabilan tim. I otvoreno kažem: Ove sezone napadamo i vrh Evrolige”.

S tim što u vrhu i dalje aktuelnog šampiona Srbije i ABA lige očekuju nove “bočne udare”.

“Pozivam zvezdašku javnost da prate kako će nam podmetatiti i lomiti noge”.

Čović na kraju tvrdi i da ne može da dobije finansijski izveštaj ABA lige, pa je otvoreno pitao kako se trošilo 1.700.000 evra od sponzorstva televizije Arena Sport...

