Ostoja o odlasku Džabarija: Isplatili smo mu pola ugovora za ovu sezonu, koštao nas skoro 5.000.000
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 12:41
"Ne bih o imenima igrača koji su pod ugovorom sa drugim klubovima, o pojačanjima odlučuje trener", priča za Mozzart Sport predsednik Partizana
Partizan Mozzart Bet je i zvanično je stavio tačku na jedno od najkomplikovanijih i najskupljih poglavlja u novijoj istoriji kluba. Džabari Parker, koji je pred početak prošle sezone najavljen kao spektakularno pojačanje i ključna poluga u timu Željka Obradovića, napustio je Beograd i zvanično više nije član crno-belih. Nekadašnji drugi pik sa NBA drafta nije prikazao ni promil raskošnog talenta, ubrzo je sklonjen iz prvog tima, pa poslat na privremenu pozajmicu u Huventud prošle sezone. Ipak, ogromne finansijske obaveze onemogućavale su brz i bezbolan razlaz, jer je Parker imao najjači ugovor u istoriji crno-belih.
Ovo leto donelo je novu rundu neizvesnosti — po povratku u Beograd, novi šef struke Đoan Penjaroja odmah ga je sklonio iz ekipe, pa je Amerikanac trenirao individualno dok je uprava tražila izlaznu strategiju. Rešenje je napokon pronađeno, a predsednik Partizana Ostoja Mijailović u razgovoru za Mozzart Sport objasnio je na koji način je sporazum postignut i koliko je klub uspeo da uštedi.
„Postigli smo dogovor o raskidu saradnje i time rešili veoma zahtevno pitanje za klub. Parker je imao najveći ugovor u istoriji Partizana, pa je naša odgovornost bila da pronađemo rešenje koje će smanjiti finansijsko opterećenje i omogućiti dalje formiranje ekipe”, započeo je Mijailović.
Izabrane vesti
Otkrio je i detalje...
„Za prošlu sezonu ugovor mu je isplaćen u celosti, u bruto iznosu od 3.100.000 dolara. Za ovu sezonu dogovorili smo isplatu približno 50 odsto ugovora. Ukupno će njegovo angažovanje koštati Partizan nešto manje od 5.000.000 dolara za dve ugovorne godine. To je ogroman trošak za klub i važno je da javnost zna tačne razmere te obaveze, ali i da smo dogovorom ostvarili značajnu uštedu u odnosu na punu vrednost ugovora.”
Rastanak sa Parkerom nije bio samo finansijsko, već i administrativno usko grlo za dovođenje novih lica.
„Postoji važna okolnost koju mnogi nisu razumeli: dok je Parker bio registrovan, nismo imali slobodnu licencu za registraciju novog igrača. Njegov odlazak bio je preduslov da registrujemo pojačanje. Dakle, nije bilo dovoljno samo obezbediti novac i pronaći igrača — morali smo prvo da rešimo postojeću situaciju.”
U međuvremenu Partizan je doveo i dva nova igrača u vidu Antonija Rivsa i Roberta Frenksa.
„Zadovoljan sam dolaskom novih igrača. Dovedeni su po izboru trenera, u skladu sa potrebama ekipe i mogućnostima na tržištu. Očekujem da opravdaju poverenje, prihvate zahteve stručnog štaba i doprinesu tome da ekipa igra kvalitetnije i stabilnije.”
U javnosti se već uveliko spekuliše o novim koracima i potencijalnom angažovanju centra Bosne Redžija Perija, ali Mijailović ostaje zakopčan po pitanju konkretnih imena.
„Ne bih komentarisao imena igrača koji su pod ugovorom sa drugim klubovima. Što se našeg sastava tiče, potrebe procenjuju trener i sportski sektor, a uprava radi na tome da obezbedi uslove za realizaciju njihovih odluka. Ako bude konkretnih novosti, klub će ih saopštiti.”
Na kraju, predsednik Partizana se osvrnuo i na nedavno odigrani večiti derbi, iz kojeg su crno-beli izašli kao pobednici.
„Važna pobeda za ekipu i naše navijače. Čestitam igračima i stručnom štabu na borbi, odgovornosti i pristupu utakmici. Derbi ima posebnu težinu, ali sezona je duga i nema razloga za euforiju. Ovakva energija i odnos prema dresu moraju da nam budu standard i u narednim utakmicama”, zaključio je Mijailović za Mozzart Sport.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan