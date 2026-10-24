Ostoja o odlasku Džabarija: Isplatili smo mu pola ugovora za ovu sezonu, koštao nas skoro 5.000.000

Partizan Mozzart Bet je i zvanično je stavio tačku na jedno od najkomplikovanijih i najskupljih poglavlja u novijoj istoriji kluba. Džabari Parker, koji je pred početak prošle sezone najavljen kao spektakularno pojačanje i ključna poluga u timu Željka Obradovića, napustio je Beograd i zvanično više nije član crno-belih. Nekadašnji drugi pik sa NBA drafta nije prikazao ni promil raskošnog talenta, ubrzo je sklonjen iz prvog tima, pa poslat na privremenu pozajmicu u Huventud prošle sezone. Ipak, ogromne finansijske obaveze onemogućavale su brz i bezbolan razlaz, jer je Parker imao najjači ugovor u istoriji crno-belih.

Ovo leto donelo je novu rundu neizvesnosti — po povratku u Beograd, novi šef struke Đoan Penjaroja odmah ga je sklonio iz ekipe, pa je Amerikanac trenirao individualno dok je uprava tražila izlaznu strategiju. Rešenje je napokon pronađeno, a predsednik Partizana Ostoja Mijailović u razgovoru za Mozzart Sport objasnio je na koji način je sporazum postignut i koliko je klub uspeo da uštedi.

„Postigli smo dogovor o raskidu saradnje i time rešili veoma zahtevno pitanje za klub. Parker je imao najveći ugovor u istoriji Partizana, pa je naša odgovornost bila da pronađemo rešenje koje će smanjiti finansijsko opterećenje i omogućiti dalje formiranje ekipe”, započeo je Mijailović.