INTERVJU - Đoan Penjaroja: Teško je bilo ubediti igrače da dođu u Partizan, doveli smo fajtere
Vreme čitanja: 11min | ned. 30.08.26. | 08:33
"Zbog situacije od prošle sezone, morali smo da ubedimo momke da veruju u projekat Partizana! Veoma sam zadovoljan ekipom koju smo okupili", priča trener Partizana u opširnom intervjuu za Mozzart Sport
Ima dana u Beogradskoj areni kada se zidovi ne tresu od pesme sa tribina, ali iz kancelarije šefa stručnog štaba izbija energija koja jasno nagoveštava da se tu stvara nešto, šta tačno... tek ćemo da vidimo. Zakoračili smo u radni prostor Đoana Penjaroje, gde je ne tako davno sedeo Željko Obradović, u momentu kada se u vazduhu osećala pozitivna energija dok se brojna ekipa Mozzart Sporta spremala za početak intervjua...
Prostorija je bila ispunjena ljudima koji čine novu armaturu crno-belog projekta. Uz uvek stabilnog i posvećenog asistenta Mirka Ocokoljića, iza kamere je u "niskom startu" stajao Oliver Stević, novi član stručnog štaba, spreman da uskoči i pritekne u pomoć oko prevoda ako škripi na relaciji španski–engleski. Pomoć mu, međutim, uopšte nije bila potrebna. Penjaroja je u odnosu na prve dane u Beogradu napravio ogroman skok napred... Njegov engleski je sada tečniji, direktan i sa lakoćom nosi svaku emociju...
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Ispred kancelarije, sa beležnicom u rukama, stajao je Vladimir Micov. Novi predsednik košarkaških operacija izgledao je kao neko ko je i više nego spreman da unese svu svoju košarkašku inteligenciju i pomogne Partizanu — klubu za koji je, pre svih funkcija, od malih nogu navijao.
A u centru svega, Đoan Penjaroja. Čovek koji je prošle sezone hrabro preuzeo "najvreliji košarkaški krompir" u Evropi i seo na klupu posle legende kakva je Željko Obradović, u momentu kada je ekipa tonula i gubila mečeve iz nedelje u nedelju, uspeo je da vrati veru u tim. Otvoreno, bez uvijanja, španski stručnjak u intervjuu za Mozzart Sport premotava film letnje rekonstrukcije, govori o borbi na poddivljalom evropskom tržištu i otkriva šta navijači mogu da očekuju od nove, borbene generacije crno-belih.
Engleski vam, kako sami kažete, nije primarni jezik, a srpski još manje. Kako se snalazite u komunikaciji i medijskim nastupima?
"Intervju na engleskom za mene nije baš lak, kažu da se popravljam, ali može mnogo bolje, a srpski... Pa, moj srpski je još gori od engleskog! Nemam nikakvu nameru da zvučim nepristojno ili politički nekorektno, ali nemam nameru ni da učim srpski jezik jer smatram da je za moj posao i mentalni mir bolje da ne razumem baš sve što se priča i piše. Poštujem jezike, ali ovako mi je lakše da ostanem fokusiran isključivo na teren", uz smeh počinjenom opširan intervju za Mozzart Sport.
Pripreme za novu sezonu su zvanično počele. Kakav je osećaj i kako ocenjujete leto iza vas?
"Osećaj je dobar. Srećan sam što sam ponovo ovde, pred novim izazovom i sa novim timom. Leto uopšte nije bilo lako, tržište je bilo potpuno ludo. Mnogo timova je imalo ogroman novac – ne samo u Evroligi, već i u Evrokupu, Grčkoj, Italiji, pa čak i ligama poput Japana i Kine. U ovom trenutku sam veoma zadovoljan ekipom. Imamo situaciju sa povredom Vanje Marinkovića, četvoricu igrača u reprezentativnim obavezama, i verovatno ćemo dovesti još jednog ili dvojicu igrača. Najvažnije je da smo potpisali dobre radnike, dobre saigrače i momke koji zaista žele da igraju za Partizan i žrtvuju se za ovaj klub".
Da li ste očekivali da ćete tokom leta promeniti ovoliki broj igrača? Otišli su momci poput Dvejna Vašingtona, Isaka Bonge, Sterlinga Brauna, Nika Kalatesa...
"U današnjoj Evroligi to je sasvim normalno. Nakon prošle sezone, koja nije bila laka, zajednička ideja tima i mene bila je rekonstrukcija. Nekim igračima su istekli ugovori i izabrali su druge ponude, poput Bonge. Sa drugima, kao što je Nik Kalates, nismo imali čistu situaciju u momentu kada je on odlučio da ode u PAOK. Klubu i navijačima su bila potrebna nova lica i novi radni mentalitet. Moja poslednja dva-tri meseca prošle sezone su bila dobra, ali je timu bila neophodna sveža krv".
Kako je u praksi izgledala saradnja sa upravom oko dovođenja pojačanja?
"Sve je teklo uobičajeno. Još pre nekoliko meseci sam predočio svoju ideju predsedniku, Žarku Paspalju i Luki. Bilo je ključno proceniti koga želimo da zadržimo, a gde su nam potrebne promene. Komunikacija sa klubom je bila odlična, posebno sa Lukom, sa kojim sam se čuo svakodnevno tokom leta i koji je, da se tako izrazim, bio moja desna ruka. Znam da su navijači bili nervozni na početku leta jer su igrači samo odlazili, a niko nije dolazio, ali mi smo radili u tišini i čekali prave trenutke".
Šta je bio najveći izazov tokom letnjeg prelaznog roka?
"Najteže je bilo ubediti igrače da je Partizan sjajno mesto za njih. Svi u Evropi vole našu atmosferu, ali nije lako igrati ovde pod pritiskom. Zbog nekoliko meseci prošle sezone, percepcija mnogih igrača u Evropi o Partizanu nije bila najbolja. Najveći posao bio je ubediti ih da u Beogradu mogu da igraju dobru košarku i napreduju u karijeri. Budžet nam je dobar, ali nije nije najveći u Evroligi, pa smo morali da pobedimo projektom i ubeđivanjem. Uprava kluba je odlična, svi rade i daju sve od sebe, svi u klubu želimo da se nadmećemo i borimo protiv svih ekipa u Evropi na elitnom nivou".
Tokom leta se u medijima provlačilo mnogo imena, poput Armonija Bruksa, gde se sticao utisak da su igrači blizu tima, a onda bi posao propao. Kako ste reagovali na te narative?
"To je najnormalnija stvar u evropskoj košarci. Nekada razgovarate sa igračem, ideja vam se poklopi, a nekada on ode u Madrid, Olimpijakos ili Panatinaikos. Klub je imao veliku ambiciju tokom celog leta i nastavlja da je ima. Trenutno imamo solidan tim sa iskustvom i talentom i veoma sam zadovoljan, uz pomoć mlađih momaka i Gordića dok se svi ne priključe jer imamo momke koji su u reprezentacijama. Imamo talenta, imamo iskustva, ali moramo da dovedemo još dva igrača, ali samo leto, ne bih rekao da je bilo nešto previše čudno. Nije bilo lako, pokušavali smo da dovedemo neke igrače koji su otišli u neke druge klubove, ali smo sastavi ambicioznu ekipu koja je spremna da se bori".
Da li je Karlik Džouns projektovani lider ove ekipe?
"Svi vide da je Karlik izuzetno važan igrač za nas. Da li je lider... To ćemo videti na terenu. Radio sam sa njim, on je jedan od najboljih plejmejkera u takmičenju i sjajno je što je i sada u dresu reprezentacije u odličnoj formi. Navijači ga obožavaju, ali nama će u timu biti potrebno više lidera, ne samo jedan".
Mnogi u kombinaciji Karlika i novajlije Itana Tompsona vide jedan od najpotencijalnijih bekovskih parova u Evropi? Pojedini treneri smatraju da oni zapravo imaju potencijal da budu najbolji bekovski par u Evroligi...
"To jeste naša ideja ha ha ha, ali moramo ostati mirni, posebno sa Itanom. Ovo mu je prvo iskustvo van SAD i u evropskoj košarci. Nadam se da će se prilagoditi za nekoliko nedelja. Ima talenat, šut i poene u rukama, ali prvi meseci za Amerikance u Evropi nikada nisu laki".
Deluje da je ovaj sastav defanzivno značajno potkovaniji u odnosu na prošlogodišnji?
"Svi novinari i navijači uvek govore kako moje ekipe igraju samo napad, a zanemaruju odbranu. Partizan je u poslednjih 18-20 utakmica prošle sezone bio među najboljim defanzivnim timovima u Evroligi! Za takmičenje nam je potreban balans. Imamo dobar balans na pleju sa Karlikom, Pajolom i Lukom. Lamar Stivens nije isti profil kao Bonga, ali je agresivan, brz i odličan u tranziciji. Svesno smo tražili balans u oba pravca".
Pominjali ste da tražite još jednog ili dvojicu igrača. Koje pozicije tražite na tržištu?
"Tražimo igrača na poziciji tri-dva i još jednog visokog igrača, opciju na četiri ili četiri-pet, koji može da raširi teren šutem. Tržište u ovom momentu nije lako, ali ne smemo paničiti. Radije ću sačekati i ostati smiren nego brzopleto dovesti nekoga samo da bismo popunili broj".
Da li to znači da čekate i rasplet na NBA tržištu?
"Naravno, to je uvek opcija koju pažljivo pratimo".
Vratimo se na prošlu sezonu. Preuzeli ste tim u najtežem mogućem trenutku, nakon odlaska Željka Obradovića, u momentu kada su rezultati i atmosfera bili na najnižem nivou. Kako se prisećate tih prvih nedelja?
"Bilo je izuzetno teško. Kada sam odlučio da dođem, znao sam u šta ulazim. Željko u Beogradu i srpskoj košarci nije samo trener, on je živa legenda, više od trenera. Atmosfera u dvorani i svlačionici kada sam stigao bila je veoma teška. Stigao sam 'čiste glave', iako moje prethodno iskustvo u Barseloni nije bilo dobro na samom kraju. Najvažnije je bilo promeniti atmosferu u svlačionici i uspostaviti normalne radne navike. Znao sam da navijače ne mogu ubediti rečima, već samo time da vide tim koji gine na terenu 100 odsto. Jasno je bilo da prvih nekoliko nedelja nije bilo lako. Međutim počeli smo da se popravljamo, promenili smo naša lica, krenuli smo da se borimo. Bila je teška prošla sezona, ali ponosan sam i na igrače i na moje saradnike u stručnom štabu".
Kada ste osetili da je ekipa konačno prihvatila vaše zamisli i da je sezona krenula uzlaznom putanjom posle serije velikih poraza?
"Trebalo nam je oko mesec dana. Bilo je ključno ubediti igrače da ne mogu individualno da rešavaju probleme, već da moramo igrati u istom ritmu kao tim. Bilo je bolnih poraza, poput onog od Makabija, ali prekretnica je bila utakmica u Minhenu. Pobedili smo posle produžetka iako smo gubili 27 razlike, emocije su mi doduše pomešane jer se na tom meču teško povredio Vanja Marinković. Tu se naša mentalna snaga promenila. Igrači su shvatili da ako igramo zajedno, možemo da se nosimo sa svima. Posle toga su došle one vezane pobede u Evroligi i trijumf protiv Zvezde u polufinalu ABA lige".
Šta ste konkretno promenili van terena da biste podigli hemiju?
"Ništa specijalno, samo normalne stvari. Najvažnije je bilo popraviti odnose između samih igrača na terenu, a potom i sa navijačima. Kada su igrači počeli da veruju jedni drugima i da se bore na svakom treningu, hemija se sama stvorila. Zvuči jednostavno, ali u praksi te 'normalne stvari' često budu najteže. To su videli navijači. Svi smo videli na tim prvim utakmicama kada je Željko otišao, a i kada sam ja došao, svi su videli da se ekipa raspada. Promenio sam nekoliko stvari taktičkih, ali mnogo važnije je da se igrači međusobno poštuju, da igraju kao tim. Nije tu bio problem u Džabariju ili Tajriku, ne... Svi oni su dobri momci, košarkaši. Potrebno je bilo promeniti atmosferu u čitavom timu i svlačionici".
Navijače i dalje zanima status Džabarija Parkera koji trenira odvojeno u Beogradu. Kakva je situacija sa njim?
"Nije laka situacija i nadam se da će se rešiti na najbolji način i za klub i za Džabarija. Ono što ja mogu da kažem jeste da pravimo tim za novu sezonu bez Džabarija. On ima ugovor, ja ga izuzetno poštujem kao čoveka i igrača, ali moja odluka je jasna i predočio sam mu je u više otvorenih razgovora".
Kakve su ambicije Partizana u novoj sezoni?
"Glavna ambicija je borba. Naš cilj je da posle svake utakmice, bilo da pobedimo ili izgubimo, navijači pozdrave igrače kao što su to uradili na fudbalskom meču protiv Hetafea. To je bio sjajan primer za naše nove igrače – videli su da navijači cene kada izgineš na terenu svih 90 minuta. Ako budemo zdravi i igramo čvrsto, možemo sa svima da se nosimo. Neće biti pametno da obećavam Fajnal for, ali ići ćemo utakmicu po utakmicu sa ciljem da se borimo i nadmećemo protiv svakoga".
Interesantna situacija ove sezone u Srbiji – Vi na klupi Partizana, Ibon Navaro u Crvenoj zvezdi, Španci u fudbalu, rukometu... Kakav je osećaj imati toliko zemljaka u beogradskom sportu?
"Ibon Navaro je sjajan trener i moj dobar prijatelj. Nekada je u Španiji bilo mnogo srpskih trenera, a sada imamo sedam španskih trenera u Evroligi. Drago mi je što je Ibon tu, mada ćemo verovatno ići na ručak samo u Španiji, ne u Beogradu! Šalu na stranu, Zvezda je naš najveći rival i nadam se da ćemo, kao i prošle sezone, ostvariti mnogo pobeda protiv njih".
Za kraj, kako komentarišete ogromne promene u španskim evroligašima poput Barselone i Valensije?
"Tržište je potpuno poludelo. Valensija je promenila dosta nakon sjajne sezone, dok je Barselona promenila čak 10 ili 11 igrača. To je normalno jer ritam takmičenja postaje sumanut. Za ovakav kalendar nisu vam potrebni samo iskusni, već pre svega zdravi igrači koji mogu da izdrže taj ritam", završava Penjaroja razgovor za Mozzart Sport.