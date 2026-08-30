INTERVJU - Đoan Penjaroja: Teško je bilo ubediti igrače da dođu u Partizan, doveli smo fajtere

Ispred kancelarije, sa beležnicom u rukama, stajao je Vladimir Micov. Novi predsednik košarkaških operacija izgledao je kao neko ko je i više nego spreman da unese svu svoju košarkašku inteligenciju i pomogne Partizanu — klubu za koji je, pre svih funkcija, od malih nogu navijao.

A u centru svega, Đoan Penjaroja. Čovek koji je prošle sezone hrabro preuzeo "najvreliji košarkaški krompir" u Evropi i seo na klupu posle legende kakva je Željko Obradović, u momentu kada je ekipa tonula i gubila mečeve iz nedelje u nedelju, uspeo je da vrati veru u tim. Otvoreno, bez uvijanja, španski stručnjak u intervjuu za Mozzart Sport premotava film letnje rekonstrukcije, govori o borbi na poddivljalom evropskom tržištu i otkriva šta navijači mogu da očekuju od nove, borbene generacije crno-belih.

Engleski vam, kako sami kažete, nije primarni jezik, a srpski još manje. Kako se snalazite u komunikaciji i medijskim nastupima?

"Intervju na engleskom za mene nije baš lak, kažu da se popravljam, ali može mnogo bolje, a srpski... Pa, moj srpski je još gori od engleskog! Nemam nikakvu nameru da zvučim nepristojno ili politički nekorektno, ali nemam nameru ni da učim srpski jezik jer smatram da je za moj posao i mentalni mir bolje da ne razumem baš sve što se priča i piše. Poštujem jezike, ali ovako mi je lakše da ostanem fokusiran isključivo na teren", uz smeh počinjenom opširan intervju za Mozzart Sport.

Pripreme za novu sezonu su zvanično počele. Kakav je osećaj i kako ocenjujete leto iza vas?

"Osećaj je dobar. Srećan sam što sam ponovo ovde, pred novim izazovom i sa novim timom. Leto uopšte nije bilo lako, tržište je bilo potpuno ludo. Mnogo timova je imalo ogroman novac – ne samo u Evroligi, već i u Evrokupu, Grčkoj, Italiji, pa čak i ligama poput Japana i Kine. U ovom trenutku sam veoma zadovoljan ekipom. Imamo situaciju sa povredom Vanje Marinkovića, četvoricu igrača u reprezentativnim obavezama, i verovatno ćemo dovesti još jednog ili dvojicu igrača. Najvažnije je da smo potpisali dobre radnike, dobre saigrače i momke koji zaista žele da igraju za Partizan i žrtvuju se za ovaj klub".

Da li ste očekivali da ćete tokom leta promeniti ovoliki broj igrača? Otišli su momci poput Dvejna Vašingtona, Isaka Bonge, Sterlinga Brauna, Nika Kalatesa...

"U današnjoj Evroligi to je sasvim normalno. Nakon prošle sezone, koja nije bila laka, zajednička ideja tima i mene bila je rekonstrukcija. Nekim igračima su istekli ugovori i izabrali su druge ponude, poput Bonge. Sa drugima, kao što je Nik Kalates, nismo imali čistu situaciju u momentu kada je on odlučio da ode u PAOK. Klubu i navijačima su bila potrebna nova lica i novi radni mentalitet. Moja poslednja dva-tri meseca prošle sezone su bila dobra, ali je timu bila neophodna sveža krv".

Kako je u praksi izgledala saradnja sa upravom oko dovođenja pojačanja?

"Sve je teklo uobičajeno. Još pre nekoliko meseci sam predočio svoju ideju predsedniku, Žarku Paspalju i Luki. Bilo je ključno proceniti koga želimo da zadržimo, a gde su nam potrebne promene. Komunikacija sa klubom je bila odlična, posebno sa Lukom, sa kojim sam se čuo svakodnevno tokom leta i koji je, da se tako izrazim, bio moja desna ruka. Znam da su navijači bili nervozni na početku leta jer su igrači samo odlazili, a niko nije dolazio, ali mi smo radili u tišini i čekali prave trenutke".

Šta je bio najveći izazov tokom letnjeg prelaznog roka?

"Najteže je bilo ubediti igrače da je Partizan sjajno mesto za njih. Svi u Evropi vole našu atmosferu, ali nije lako igrati ovde pod pritiskom. Zbog nekoliko meseci prošle sezone, percepcija mnogih igrača u Evropi o Partizanu nije bila najbolja. Najveći posao bio je ubediti ih da u Beogradu mogu da igraju dobru košarku i napreduju u karijeri. Budžet nam je dobar, ali nije nije najveći u Evroligi, pa smo morali da pobedimo projektom i ubeđivanjem. Uprava kluba je odlična, svi rade i daju sve od sebe, svi u klubu želimo da se nadmećemo i borimo protiv svih ekipa u Evropi na elitnom nivou".

Tokom leta se u medijima provlačilo mnogo imena, poput Armonija Bruksa, gde se sticao utisak da su igrači blizu tima, a onda bi posao propao. Kako ste reagovali na te narative?

"To je najnormalnija stvar u evropskoj košarci. Nekada razgovarate sa igračem, ideja vam se poklopi, a nekada on ode u Madrid, Olimpijakos ili Panatinaikos. Klub je imao veliku ambiciju tokom celog leta i nastavlja da je ima. Trenutno imamo solidan tim sa iskustvom i talentom i veoma sam zadovoljan, uz pomoć mlađih momaka i Gordića dok se svi ne priključe jer imamo momke koji su u reprezentacijama. Imamo talenta, imamo iskustva, ali moramo da dovedemo još dva igrača, ali samo leto, ne bih rekao da je bilo nešto previše čudno. Nije bilo lako, pokušavali smo da dovedemo neke igrače koji su otišli u neke druge klubove, ali smo sastavi ambicioznu ekipu koja je spremna da se bori".

Da li je Karlik Džouns projektovani lider ove ekipe?

"Svi vide da je Karlik izuzetno važan igrač za nas. Da li je lider... To ćemo videti na terenu. Radio sam sa njim, on je jedan od najboljih plejmejkera u takmičenju i sjajno je što je i sada u dresu reprezentacije u odličnoj formi. Navijači ga obožavaju, ali nama će u timu biti potrebno više lidera, ne samo jedan".