Mnogi su bili iznenađeni kada je Crvena zvezda prvog jula minule godine i zvanično potpisala saradnju sa američkim košarkašem Džordanom Lojdom. Stigao je iz Valensije kao igrač sjajnih šuterskih sposobnosti, sa titulom šampiona NBA lige. Bilo je jasno da su crveno-beli napravili sjajan posao, ali ni najveći optimisti nisu očekivali da će klub napustiti sa triplom krunom i titulom najboljeg stranog strelca u istoriji kluba sa Malog Kalemegdana.

Kakvo će pojačanje Lojd biti, svima je postalo jasno već posle drugog kola Evrolige. Dok se na startu u duelu sa Fenerbahčeom mučio da pronađe ritam, Baskoniji je ubacio 30 poena i zaradio titulu najkorisnijeg igrača druge runde elitnog takmičenja. Srušio je potom i Asvel u četvrtom kolu sa 29 poena, a onda je usledio najveći ispit - okršaj sa moskovskim CSKA. Oborila je Zvezda velikog favorita na pleća, a momak rodom iz Čikaga je ubacio rekord karijere. Postigao je 31 poen (zaključno sa polaganjem za pobedu), šutirao 11/21 iz igre (2/6 za tri) i 7/7 sa linije penala. Ko do tog trenutka nije shvatio, postalo mu je jasno da je Crvena zvezda u Lojdu dobila posebnog igrača.

Bilo je i problema, logičnih i očekivanih padova forme, remetile su ga i sitne povrede, ali i virus korona. Protiv Barselone je u 10. kolu Evrolige ubacio recimo dva poena za 22 minuta (0/8 iz igre), dok je protiv Splita u okviru ABA lige brojao do četiri (1/13 iz igre). To su mu bila i najslabija izdanja u sezoni.

Kritika je bilo posle izdanja protiv Budućnosti u drugom delu sezone (pet poena), kao i u revanš meču sa Igokeom u polufinalu regionalnog šampionata (11 poena, 4/12 iz igre). Nije blistao ni u majstorici sa Igosima, pogodio je po dve dvojke i trojke uz po pet promašaja, u par navrata mašio i ceo koš. U prvom meču finala protiv Podgoričana postigao je 23 poena i delovalo je da će uz pomoć Ognjena Dobrića srušiti sastav Dejana Milojevića. Zabrinjavala je jedna pogođena trojka iz šest pokušaja. U drugom je ubacio 16 poena, ali je opet pogodio samo jedan šut van linije 6,75. U prvom meču u glavnom gradu Podgorice ubacio je tek jedan, ali je pronašao šut u četvrtoj utakmici i ubacio četiri trojke (mada uz ukupno 11 promašaja iz igre). Mučio se u majstorici, imao i najslabije poentersko izdanje, ali je bio pravi kada je bilo najteže. Trojkom u poslednjim trenucima, drugom na meču, rešio je pitanje pobednika i doneo Zvezdi najvažniji trofej u sezoni.

U Superligi nije uspeo da ostavi trag, bio je na poštedi protiv Zlatibora i Borca, da bi se povredio u trećoj četvrtini finala protiv Mege, pa je propustio naredna dva susreta. U osvajanju Žućkove levice je ipak dao jako vredan doprinos, u polufinalu je ekipi Partizana ubacio 24 poena.

Na kraju, bio je najkorisniji igrač Crvene zvezde u Evroligi (16,52 prosečan indeks) i ABA ligi (15,3 prosečan indeks). U regularnom delu sezone elitnog takmičenja bio je 11. najkorisniji igrač i treći strelac lige (17,31 poena po meču). Na Jadranu su efikasniji od njega bili samo MVP Filip Petrušev, Jaka Blažič, Nemanja Nenadić i Džejkob Pulen - Amerikanac je beležio 16 poena po meču. Zaključak je jasan, kada se sagleda čitava sezona, Džordan Lojd je bio najbolji Zvezdin igrač.

Umeo je nekada da ispadne iz šuterskog ritma, ali kao i svi najbolji strelci nikada nije odustajao. Koliko god da je imao problema, uvek je bio koristan na parketu, jer je terao protivnike da ga udvajaju, igraju agresivnu odbranu na njemu, nisu jednostavno smeli da ga ostave samog i posle nekoliko vezanih promašaja. Sve to je naravno otvaralo prostor drugim igračima, a koliko je važan bio za Zvezdu videlo se i u drugoj utakmici finala Superlige, kada je zbog povrede bio van stroja. Odmah je Mega lakše izlazila na kraj sa Radonjićevom ekipom, da nije bilo rapsodije Lengstona Hola, teško bi se Zvezda šepurila sa triplom krunom.

Kada se sabere Lojdov učinak u svim takmičenjima, dolazi se do istorijskog podatka. Kao što smo napisali, Amerikanac je najbolji strani strelac Zvezde svih vremena. Na 64 nastupa postigao je skupa 1037 poena i tako zasenio učinak Tejlora Ročestija iz sezone 2017/18. Levoruki šuter je pre tri godine postao prvi stranac sa preko 1000 poena u crveno-belom. Na kraju je došao do brojke od 1036 poena, a za to mu je bilo potrebno 75 mečeva. Lojd ga je dakle za dlaku premašio, ali je potpuno jasno da bi razlika bila daleko veća, da bivšeg košarkaša Toronto Reptorsa i Valensije nisu mučile povrede i virus korona.

Možda u zvezdaškoj javnosti nije stekao status kakav zaslužuje. Zameralo mu se ponekad da troši previše lopti, da šutira na silu i promašuje u bitnim trenucima, ali kada se sve stavi na papir jasno je da je u Lojdovoj senci ostaju i miljenici crveno-bele publike poput pomenutog Ročestija, Kvinsija Milera, Bilija Berona, pa i Markusa Vilijamsa, Tarensa Kinsija, Demarkusa Nelsona... Možda nije fer uporediti ga sa Čarlsom Dženkinsom, koji je nekim drugim stvarima kupio Zvezdine navijače za sva vremena.

Sinoć se nažalost i oprostio od Crvene zvezde. Sreću je odlučio da potraži na novom mestu. Došao je red da unovči sjajne igre, dokazao je da može da predvodi navalu jedne evroligaške ekipe i tako privukao pažnju daleko imućnijih klubova.Deliće megdan sa Zvezdom naredne sezone u elitnom takmičenju i to kao košarkaš Zenita iz Sankt Peterburga.

Uprava i stručni štab šampiona Srbije i Jadrana će morati dobro da zasuku rukave kako bi mu pronašli pravu alternativu. Igrača u najboljim godinama, sa brdom poena u rukama, a koji je pritom strašan profesionalac i pre svega dobar čovek. To dokazuju njegove izjave, odnos sa saigračima, gotovo da za godinu dana koje je proveo na Malom Kalemegdanu, nismo mogli da čujemo lošu reč o momku koji je urezao svoje ime duboko u istoriju Crvene zvezde.

