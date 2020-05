Evroligin dan odluke

Svanuo je 25. maj, dan koji su svi košarkaški zaljubljenici nestrpljivo čekali. Posle mnogo muke i neizvesnosti, još od sredine marta pa sve do sada, saznaćemo da li će se nastaviti Evroliga i Evrokup ili će biti stavljena tačka na njih za ovu sezonu i početi već sada priprema za narednu zbog svih komplikacija koje su nastale usled virusa korona.

Do sada su tonovi bili bliži tome da se neće igrati, ali naravno da je moguće da se to promeni tokom glasanja, ništa se još ne zna definitivno.

Pre svega, treba znati kakav je glas igrača, jer su oni, ili bar tako trebalo da bude, najvažniji u celoj priči. A oni su većinski rekli "NE" nastavku sezone. U subotu je održana video-sednica na kojoj su učestvovali čelnici Evrolige i 36 košarkaša, po dvojica iz svih 18 klubova koji učestvuju u elitnom takmičenju, a ubedljiva većina igrača izjasnila se protiv nastavka sezone.

Strah od virusa korona je i dalje prisutan i košarkaši ne žele ništa da rizikuju, pogotovo što se njihov sport igra u dvorani i kontakti tokom igre su konstantni. Zato većina igrača smatra da bi sezonu trebalo proglasiti gotovom i fokusirati se na pripremu narednu, kada pandemija prođe. Pored toga, kako su košarkaši objasnili, preveliki je rizik od povreda, jer dva meseca nije bilo ni treninga, a kamoli utakmica. I ubrzane pripreme da bi se takmičenje dovelo do kraja, bile bi suviše rizične. A i kvalitet utakmica bi bio upitan.

Dakle, to je stav igrača.

Videćemo kako će se danas stvari odvijati kada su klubovi u pitanju.





Večiti čekaju rasplet, ©MN Press

Evroliga će održati online sastanak na kom će 11 klubova sa licencom (Anadolu Efes, Baskonija, CSKA, Barselona, Fenerbahče, Makabi, Olimpija Milano, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, Žalgiris) odlučivati da li će sezona 2019/2020 nastaviti na terenu ili neće.

Takođe, Đordi Bertomeu bi mogao svojim glasom da utiče na ishod u slučaju da bude nerešeno. Pitate se, kako da bude nerešeno ako glasa 11 timova, a takva situacija će se dogoditi ako jedan od klubova ne bude učestvovao na sastanku, ili recimo ako ne bude dao glas jednoj od dve opcije, to jeste ako bude ostao uzdržan.

Sportando je juče došao do saznanja o tome kako su samo četiri kluba za nastavak takičenja na parketu - Anadolu Efes, Makabi iz Tel Aviva, Real Madrid i Barselona. Videćemo šta će reći ostali i koliko je ova informacija tačna.

Pisalo se o tome i kako će posle ovog glasanja uslediti Skupština Evrolige na kojoj će učestvovati svih 18 klubova i na njoj bi trebalo da se prvobitna odluka "verifikuje" i da na taj način postane konačna. Deluje da će ovaj drugi deo biti samo protokolaran, te da će se teško tu išta menjati u odnosu na ono što prvo reše najvažniji klubovi Evrolige sa dugogodišnjim licencama.

Važno je istaći još jednu stvar: ukoliko se bude danas izglasalo da će sezona biti nastavljena, završnica bi se igrala u jednom gradu. i to u dve dvorane, a Beograd je tu glavni kandidat. Pored naše prestonice, kandidati su i Atina, Keln i Kaunas, čak i Solun, Ankara i Antalija. Dakle, ukoliko dođe do nastavka sezone, velike su šanse da bismo završnicu ovog takmičenja gledali u Beogradu, a sigurno bi sigurnosne mere „probile plafon“ koliko bi bile jake i rigorozne, verovatno kao nikada ranije.

Ali, šta ako se sezona ne nastavi? Ovoj opciji se prethodnih dana daju veće šanse u odnosu na onu koja kaže da će se igrati.

Ilustracija, ©Shutterstock

Pa, Mundo Deportivo je pisao o tome kako trenutnih 18 klubova Evrolige veruju da će i sledeće sezone biti isti sastav. Sa druge strane, pre svega se Virtus, a potom i Partizan, pominju kao klubovi koji bi naredne sezone mogli da igraju u Evroligi. Mada je to i dalje sve u sferi spekulacija. Da li bi to bilo „na račun“ od nekih od trenutnih 18 klubova, ili bi došlo možda do eventualnog proširenja lige, to se još ne zna.

Danas ćemo znati da li će se još igrati u Evroligi i Evrokupu ove sezone. U slučaju prekida sezone, najavljeno je da nećemo odmah dobiti informacije o učesnicima naredne sezone, već da je verovatnije da bismo tako nešto saznali tek u narednom periodu. Što bi svakako dodatno produbilo nervozu i iščekivanje i kod naša dva najveća kluba. U slučaju da se sezona nastavi na parketu, pitanje učesnika naredne sezone u Evroligi i Evrokupu bilo bi, naravno, rešeno na terenu.

Da zaključimo:

Ako će sezona da se nastavi postavlja se pitanje: gde će se igrati do kraja i pod kakvim uslovima?

Ako sezona neće nastaviti postavlja se pitanje: ko će igrati u Evroligi sledeće sezone, a ko u Evrokupu? Da li će biti proglašen šampion za ovu sezonu?

Zvanična konferencija Evrolige najavljena je za 16 časova i 30 minuta, a moguće je da će se i pre toga pojaviti informacije o budućnosti lige. Pratićemo pomno razvoj situacije.

Da li će se igrati ili ne? Danas pada odluka, danas je Evroligin dan "D".

Kakav epilog očekujete?

