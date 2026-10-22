Penjaroja: Igrači su verovali, voleo bih da smo igrali bez baklji
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 23:43
"Ovo je derbi, utakmica sa mnogo dobrih i loših momenata", rekao je Penjaroja
Spektakularna utakmica u Areni pripala je Partizan Mozzart Betu. Crno-beli su igrali odlično, bili su u prednosti od početka utakmice, imali i +18, međutim derbi ne bi bio derbi da se Zvezda nije vratila. Gosti su izborili produžetak u kome su imali i +4, međutim Parni valjak se vratio i trojkom Alesandra Pajole došao do ogromne pobede.
Zaista je Partizan zaslužio da pobedi (iako da je Zvezda pobedila to takoće ne bi bilo nezasluženo), malo više je pokazao i prekinuo niz od tri poraza u elitnom takmičenju, dok je istovremeno treći put uzastopce savladao večitog rivala u Evroligi.
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Nakon utakmice, na konferenciji za medije pričao je Đoan Penjaroja, trener crno-belih.
"Ovo je derbi, utakmica sa dobrim i lošim momentima. Mislim da smo zaslužili da pobedimo, iako je jasno da je Zvezda igrala odlično u četvrtoj četvrtini. Bili smo umorni i zato smo imali mnogo problema u napadu. Navijači su nam mnogo pomogli, a ja sam ponosan na igrače što su verovali. Verovali su i kad smo promašili četiri bacanja. Na kraju smo veoma srećni".
O suđenju nije hteo.
"Nemam komentar za suđenje".
I dalje se Partizan muči bez Karlika...
"Jasno je koliko je Karlik važan. Ali, svi su igrali dobro. Neki igrači tek treba da steknu iskustvo. Loše šutiramo, 20% za tri, ali dali smo poslednje dve koje su bile dosta važne. Lamar je igrao dobro, Pajo isto, Vildoza je igrao sjajno, kao Hejs koji je odigrao neverovatno. Karlik je važan, ali moramo da uključimo ostale".
Na kraju ste igrali sa tri beka.
"Igrao sam sa tri beka jer Lamar imao pet faula, Lakić je igrao dosta, a imao četiri faula. Logično je bilo da igramo sa više bekovima, ja to volim, da probamo da kontrolišemo ritam. Ali, naravno da bi nam bilo lakše da smo imali više igrača na raspolaganju".
Kako ste videli atmosferu u dvorani?
"Danas je za strance bio veliki dan, veliko iskustvo. Ovo je neverovatna atmosfera. Voleo bih da se igra bez baklji, ali je atmosfera bila fantastična".
Nije hteo Penjaroja ni o pojačanjima.
"Mislim da treba da pričamo o igračima koji su igrali večeras i koji su došli do velike pobede. Ima vremena da pričamo o novim imenima".