Penjaroja: Igrači su verovali, voleo bih da smo igrali bez baklji

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nakon utakmice, na konferenciji za medije pričao je Đoan Penjaroja, trener crno-belih.

"Ovo je derbi, utakmica sa dobrim i lošim momentima. Mislim da smo zaslužili da pobedimo, iako je jasno da je Zvezda igrala odlično u četvrtoj četvrtini. Bili smo umorni i zato smo imali mnogo problema u napadu. Navijači su nam mnogo pomogli, a ja sam ponosan na igrače što su verovali. Verovali su i kad smo promašili četiri bacanja. Na kraju smo veoma srećni".

O suđenju nije hteo.

"Nemam komentar za suđenje".

I dalje se Partizan muči bez Karlika...

"Jasno je koliko je Karlik važan. Ali, svi su igrali dobro. Neki igrači tek treba da steknu iskustvo. Loše šutiramo, 20% za tri, ali dali smo poslednje dve koje su bile dosta važne. Lamar je igrao dobro, Pajo isto, Vildoza je igrao sjajno, kao Hejs koji je odigrao neverovatno. Karlik je važan, ali moramo da uključimo ostale".